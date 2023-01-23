Это не догма. Не всегда должно быть так. Пусть это и подаётся в формате мудрости…

10 навязанных с детства стереотипов, из-за которых можно быть несчастным всю жизнь

Мария Белявская карьерный консультант, коуч по международным стандартам ICF Наш мозг устроен таким образом, что всегда будет искать внешние подтверждения внутренних убеждений. Именно поэтому жизнь человека так сильно зависит от его психологических установок. Что заложено, то и притягивается. Если эти установки диктуют определённые рамки, именно в них человек и живёт. Чаще всего несчастно, ведь он не осознаёт ни внутреннего потенциала, ни внешних возможностей.

Почему именно так — без радости самореализации — многие проживают всю жизнь? Увы, в наших головах очень много установок и убеждений, которые сужают границы мира. Они же порой служат оправданием для того, чтобы и не пытаться.

Ситуация осложняется тем, что подаются эти «фильтры восприятия» в таких форматах, от которых трудно отмахнуться. Ведь речь идёт про опыт предков — недавний и/ или уходящий в глубь веков. Пользуясь этой мудростью, они выжили. Проложенный маршрут — это безопасно. Мозг всегда предпочтёт именно его.

Фото: istockphoto.com

Тут важно понимать, что всё в этом мире развивается. Именно развитие — это жизнь. Умение видеть свой вектор развития — счастливая жизнь. Чтобы его нащупать, нужно подойти критически.

Какие установки и почему могут нас тормозить? Условно можно разделить их на два пласта. Первый — относительно недавний опыт предков. Это те самые присказки, которыми любят пользоваться родители. Второй — это более «выдержанная» мудрость. Речь про пословицы и поговорки.

Пословицы и поговорки

1. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»

Здесь мы видим установку на то, что работа, приносящая достойный доход — это всегда тяжкий труд. Хочет ли здоровый во всех отношениях человек себя на такое обрекать? Разумеется, нет. А в этом случае лучше вообще ничего не делать… Лишь бы не сталкиваться с этим «трудом».

Фото: istockphoto.com

2. «Где родился, там и пригодился»

Эта фраза так часто используется, что мы начинаем верить, будто на самом деле «нас нигде не ждут/никому мы не нужны» и т. п. Даже при внутреннем стремлении сменить место жительства убеждение часто настолько сильно (и пугающе для мозга), что внешние подтверждения этой враждебности будут находиться.

3. «Лучше синица в руках, чем журавль в небе»

Если у есть мечта, то лучше про неё забыть. Так можно трактовать данную мудрость. Опасения здесь вызывает то, что в погоне за тем сам «журавлём» можно лишиться и «синицы» — то есть чего-то доступного и позволяющего хоть как-то жить. Видимо, не нужно объяснять в чём тут проблема… Именно так — «хоть как-то» — многие и живут.

Фото: istockphoto.com

4. «Будь тише воды, ниже травы»

Эта поговорка убеждает нас не проявляться. Логика в том, чтобы таким образом — не высовываясь — избежать каких-то неприятностей. И логика, и проблематика такого подхода очевидны. Если нет человека, то нет и проблемы. Но что же это за жизнь, если человека нет?

5. «Деньги портят людей»

Богатый человек — злой человек. Эта установка прочно закреплена и в литературе, и в кинематографе. И от этого стереотип становится железобетонным. Наши мамы и бабушки уверены, что заработать большие деньги нельзя (только украсть), а если уж они упали на голову, то неминуемо человека развратят.

Фото: istockphoto.com

Если ребёнок всё это слышит с детства, то может неосознанно избегать финансового успеха. Ему будет казаться, что это потребует от него каких-то недостойных действий и разрушит отношения с близкими. Причём о механизмах этого «денежного разврата» никто не задумывается…

Присказки на каждый день

В каждой семье – свой набор. Наверняка вы прямо сейчас можете вспомнить пару цитат «из маминого/папиного». Это те самые фразы, которые «всё объясняют» и не предполагают дискуссии. Впитывая их с детства, человек точно так же выучивает вредоносные стратегии поведения (с собой и миром) и сужает границы своих возможностей.

Тут могут быть и обрывки тех самых пословиц, поговорок, и что-то из кино… Чаще всего — это очень короткие литературные формы. Разберём кое-что из избранного.

Фото: istockphoto.com

1. «Что значит не хочу? Через не хочу»

Здесь мы учимся постоянно совершать над собой насилие. Привыкаем к тому, что наши личные потребности и желания ничего не значат. Отсюда прямая дорога к нелюбимой работе и непониманию того, каков ваш путь развития.

2. «Не в той семье ты родился» (то есть — без «золотой ложки в рту»)

Здесь нас будет всегда тормозить и ограничивать ощущение, будто без особой протекции в плане карьеры ничего не добьёшься. Также есть риск оправдывать какие-то неудачи и быстро сдаваться, апеллируя к тому факту, что всё тщетно, ведь — см. фразу выше.

3. «Не жили богато, нечего начинать»

Здесь есть привыкание к тому, что без денег как-то спокойнее. Попробовал ты их заработать, набил шишек… Причина неудачи видится чем-то из разряда кармической предопределённости.

Фото: istockphoto.com

4. «Много ли нам надо?»

Фраза философская. Применяя её с умом, можно и просветления добиться. Увы, чаще всего произносится она с тем, чтобы приучить ребёнка довольствоваться малым, не претендуя на большее. Отсюда — недооценка себя.

5. «Это не для нас»

Эта фраза также может звучать в позитивном ключе. Например, говорить о том, что человек точно знает, что хорошо для него и его семьи. Если же она произносится с настроением, аналогичным вышеописанному, то также закладывает фундамент для заниженной самооценки.

Фото: istockphoto.com

Как избавиться от стереотипов

План действий:

осознать то, что негативная установка существует;

найти внешние опровержения этой установки. Например, если речь про установку о тяжком труде, без которого невозможно обрести финансовую независимость, стоит пообщаться с успешными людьми разных профессий. Расспросить про образ жизни, скажем, фут-блогера или фитнес-инструктора. Найти тех, кто занимается по-настоящему любимым делом;

проговорить, а лучше записать то, как должна звучать новая, позитивная установка;

повторять позитивную установку, пока она не будет «всплывать» в голове на автомате.

Увы, многие проблемы из детства. Чтобы начать эффективно их решать, нужно осознать наличие проблемы. Как понять, что ваш внутренний ребёнок нуждается в исцелении? Ищите инструкцию здесь.