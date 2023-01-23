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Куда в 2023 году вы планируете поехать в отпуск — опрос

Как вы планируете провести отпуск в этом году?
Маргарита Иванникова
Куда вы планируете поехать в отпуск? Опрос
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Вариантов много, и каждый из них хорош по-своему.

Сейчас самое время начинать планировать отпуска. Уверены, что у большинства из вас уже потихоньку вырисовываются пожелания о том, где провести самое замечательное время в перерывах между рабочими буднями.

Возможно, кто-то захочет отправиться на юг и по классике проваляться пару недель на пляже у моря, привезя из поездки бронзовый загар и отличное настроение. А кто-то мечтает о походе, где можно сидеть в лесу возле палатки, слушая песни под гитару и треск ночного костра. Найдутся и те, кто с удовольствием проведёт недельку-другую на даче, копаясь на грядках в предвкушении богатого урожая, которого хватит на зиму. Вариантов очень много, и все они по-своему милы нашему сердцу.

Сегодня мы решили узнать о ваших планах на отпуск и подготовили опрос, в котором сможет поучаствовать каждый. Скорее жмите на понравившийся вам вариант!

О том, сколько должен длиться идеальный отпуск, чтобы после него не потребовался ещё один, рассказали в этом материале.
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