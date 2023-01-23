6 фраз, которые нельзя говорить мужчине, если он вам дорог: инструкции психолога

Яна Власова психолог, специалист по отношениям Любые отношения подразумевают большую работу. Разрушить гармоничный мир достаточно легко. Порой хватает пары фраз, сказанных под влиянием сильных эмоций. Словом можно как вдохновить на подвиги, так и убить чувства. Если подвергнуть унижению мужское достоинство, хорошим дело не закончится. Обидные слова, произнесённые любимой женщиной, оставляют глубокие следы.



Что особенно ранит?



Если всё-таки сложилась ситуация, когда женщина обидела мужчину, то нужно принести свои извинения. Необходимо объяснить, какой конкретно поступок вызвал такую реакцию. Очень важно замечать достоинства своего мужчины и говорить ему об этом. Почему? Эта лучшая мотивация для мужских действий!



Помните, им в отношениях всегда нужна ясность. Их мышление не предполагает опции «догадайся сам».

Как не допустить такой ситуации? Собираем список стоп-фраз.

Фото: istockphoto.com

1. «Ты говоришь/делаешь полную ерунду!»

В подобных фразах нет конкретики. Для мужчины это означает, что женщина обесценивает все его поступки, действия и слова.

Нужно с уважением принимать решения вашего спутника. В противном случае он эмоционально закроется от вас, перестанет делиться своими идеями. Негативно оценивая поступки, крепкие отношения не построить.

2. «А я тебе говорила!»

Подобные высказывания также обесценивают действия мужчины. Возникает ощущение, что он ни на что не способен. Беспомощность для мужчины — это падение его самооценки и ценности себя в глазах любимой женщины.

Фото: istockphoto.com

Почему её произносит женщина? Она перекладывает ответственность за неудачу на своего партнёра. После этой фразы мужчина будет чувствовать себя безответственным.

Помните — после драки кулаками не машут. Ошибки совершают все. Решение — вместе проанализировать и найти выход из сложившейся ситуации.

3. «Если ты будешь так говорить/делать, то я…»

Эта фраза — прямая манипуляция мужчиной. Женщина в этот момент превращается и попадает в роль агрессора, а потом и в роль жертвы. Но не стоит забывать, что манипулирование – это очень непродуктивный, а ещё и эмоционально абьюзивный приём в отношениях.

Такие слова оказывают давление на вашу вторую половинку. Если вы заставляете насильно что-то делать или не делать, разрушаются отношения. Учитесь искать компромиссы и уважать желания друг друга.

Фото: istockphoto.com

4. «Ты меня любишь?»

Если этот вопрос задавать часто, он может начать раздражать. Мышление у мужчин очень прямолинейное. Если он сказал один раз, что любит, и подкрепляет это действиями (звонит, обнимает, дарит цветы, говорит комплименты, помогает), то не нужно постоянно переспрашивать. Если разлюбит, сообщит.

Способов проявлять любовь много. Не стоит зацикливаться только на словах.

5. «Твоя мама всё портит/мешает нам! Ты такой же, как она!»

Важно помнить, что самая главная женщина в жизни мужчины — его мать. Нужно это учитывать, выстраивая отношения с ней. Очень часто женщины начинают конкурировать с матерью своего партнёра. Это соревнование заранее обречено на провал.

Фото: istockphoto.com

Даже если вы не питаете добрых чувств к его матери, не стоит обсуждать её в негативном ключе. Это табу.

6. «Я сомневаюсь, что ты сможешь столько заработать!»

Это удар ниже пояса. После этих слов мужчине уже можно не стремиться ни к чему. Почему? Его заранее обесценили. Важно знать, если в партнёры был выбран, например, врач-педиатр, то вряд ли он сможет зарабатывать на уровне нефтяного магната.

Женщина ошибочно считает, что после такой фразы мужчина начнёт зарабатывать больше. Результат будет обратный. В здоровых и крепких отношениях есть поддержка и вера в друг друга.

Юлия Керецман. Она составила Кстати, умение поддерживать своего мужчину — это одно из качеств истинной женщины. Так считает психолог. Она составила список из 10 пунктов. Проверьте себя! Далеко ли вам до звания истинной женщины?