Куда сходить в Санкт-Петербурге зимой? 9 небанальных и очень интересных мест

Зима – не повод откладывать путешествия до таяния снега и комфортных плюсовых температур. Туристические места прекрасны в любую погоду, а снег и холод добавят налёт экстремальности. Плюсом будет отсутствие большого числа людей, вы сможете запечатлеть интересные объекты в необычных ракурсах.

Санкт-Петербург идеально подойдёт в качестве туристического центра России, который стоит посетить зимой. Если летом хочется наматывать километры, изучая привлекательную архитектуру города, съездить в Петергоф и полюбоваться фонтанами, то именно сейчас можно посетить музеи, театры, арт-выставки.

Не бойтесь брать отпуск или приезжать на выходные в Северную столицу зимой. По возвращению вам будет о чём рассказать близким вживую или поделиться историями в социальных сетях. Дворцов и Манежной площади в подборке не будет. Список основан на отзывах туристов, которые любят аутентичные, неразрекламированные места, пронизанные духом и историей города.

Витебский вокзал

Информация: подойдёт для фотосессий.

Адрес локации: Загородный проспект, 52.

Время работы: круглосуточно.

Один из старейших железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга является излюбленным местом для съёмок исторических фильмов. Местные жители шутят, что в этом качестве его используют чаще, чем по прямому назначению. И есть почему. Интерьер вокзала аутентичен и сохранён в том виде, в каком его построили более 100 лет назад.

Привлекает объект широкой мраморной лестницей, метлахской плиткой на полу, высокими колоннами, лепниной с позолотой и перроном с часами, который напоминает платформу 9 ¾ из «Гарри Поттера».

Фотографировать любителям на телефон в здании вокзала можно бесплатно. А вот профессиональная съёмка — платная и обойдётся в 1500 рублей.

Витебский вокзал Фото: istockphoto.com

Зоологический музей

Информация: подойдёт не только любителям древностей и окаменелостей, но и всем, кто хочет увидеть скелет синего кита в полную величину.

Адрес локации: Университетская набережная, дом 1.

Время работы: с 11:00 до 18:00 ежедневно, кроме вторника.

Стоимость билетов:

взрослые (без льгот) — 400 рублей;

студенты, пенсионеры, дети до 18 лет — 200 рублей;

дети от трёх до шести лет — 100 рублей;

групповые экскурсии – от 1500 рублей.

Одно только здание поражает своей величиной и архитектурными элементами, бережно сохранёнными реставраторами. А история у музея долгая, дата основания – 1832 год. Именно тогда он отделился от состава Кунсткамеры. Всех посетителей поражает огромный скелет синего кита на первом этаже. Вот где можно часами изучать строение животных.

Интересен музей будет скелетами древних мамонтов, чучелами древних зверей, экспонатами моллюсков, тропических птиц, различных млекопитающих. Также можно увидеть скелет стеллеровой коровы и гигантской анаконды, которую купил и привёз в Петербург сам император Пётр I.

Зоологический музей Фото: РИА Новости

Книжный магазин «Подписные издания»

Информация: сможете послушать научные лекции и насладиться шелестом свеженапечатанных книг.

Адрес локации: Литейный проспект, 57.

Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Стоимость: бесплатный вход.

Необычайной красоты книжный магазин стал приютом и для интеллигентов Питера, и для всех, кто приезжает с экскурсией в город. Здесь можно найти не только новинки мировых и отечественных трендовых изданий, но и посетить лекции, джазовые концерты, мастермайнды, творческие встречи. Для детей есть отдельная культурная программа со своим книжным клубом.

Все посетители смогут окунуться в атмосферу старого Петербурга и за чашечкой кофе почитать интересную книгу.

Книжный магазин «Подписные издания» Фото: podpisnie.ru

Рок-магазин Castle Rock

Информация: обязателен для посещения фанатам группы «Король и Шут», чтобы увидеть легендарный кожаный плащ Горшка.

Адрес локации: Лиговский проспект, 47.

Время работы: с 9:00 до 21:00 ежедневно.

Культовый магазин интересен не только вещами с атрибутикой неформальной субкультуры, но также и своими выставочными экспонатами. Здесь можно приобрести футболки, косухи, плащи или просто поглазеть на вещи, в которых выступали легенды русского рока. Есть слепки пальцев именитых музыкантов. Подвальное помещение, в котором находится магазин, передаёт атмосферу и дух 90-х, где раньше собирались большие тусовки.

Рок-магазин Castle Rock Фото: yandex.ru

Музей-фотосалон имени Карла Буллы

Информация: интересен выставкой старинных фотоаппаратов и выходом на смотровую площадку, откуда открывается обзор на Невский проспект.

Адрес локации: Невский проспект, 54.

Время работы: с 11:00 до 20:00 ежедневно.

Стоимость:

входной билет — 150 рублей;

дети до семи лет — бесплатно;

фотосъёмка — 100 рублей;

профессиональная съёмка — 1500 рублей.

Атмосферное место притягивает историей человека с уникальной работоспособностью. Фотограф Карл Булла с детства увлекался фотографией и с тех самых пор не отпускал камеру из рук. В музее можно увидеть снимки старого Петербурга, известных политических и научных деятелей эпохи. Также увлекательно узнать историю фотоаппаратов. Но больше всего привлекает внимание смотровая площадка музея. Её называют самым удачным местом, откуда можно увидеть с высоты Невский проспект.

Музей-фотосалон имени Карла Буллы Фото: bullafond.ru

Севкабель порт

Информация: современное арт-пространство, собравшее в одном месте модные кофейни, выставки, маркеты.

Адрес локации: Кожевенная линия, 40д.

Время работы: круглосуточно. Кафе — с 10:00 ежедневно.

Егор Зверев путешественник, художник и татуировщик из Москвы Прекрасное место, чтобы прогуляться вместе с друзьями и насладиться творческой атмосферой. Когда я приезжаю в Санкт-Петербург, обязательно посещаю каток у моря под открытым небом в Севкабель порт. Считаю, что пространство идеально подходит для свидания или встречи с друзьями. Закончить вечер можно рядом, в ресторане или баре.

Севкабель порт Фото: sevcableport.ru

Экскурсии по доходным домам, парадным и коммунальным квартирам

Информация: для любителей изучить, что скрывают под собой стены и пол коммунальных квартир в центре Петербурга.

Стоимость экскурсии: от 1500 рублей с человека.

Место встречи: Литейный проспект, 17.

Гиды расскажут не об известных дворцах и соборах Петербурга, а о шедеврах архитектуры – зданиях в районе станции метро Чернышевская. Можно будет узнать историю доходных домов и как этот район стал одним из самых дорогих в городе. Также получится полюбоваться широкими мраморными лестницами, ажурными коваными перилами, витражными окнами. Всем зданиям больше 100 лет.

Фото: tropki.ru

Кинотеатр «Аврора»

Информация: для любителей ретроспектив.

Адрес локации: Невский проспект, 60.

Время работы: ежедневно в соответствии с расписанием афиши.

Стоимость билета: от 300 рублей.

Удивительное место, где история кинематографа встречается с современностью. Зданию кинотеатра уже больше ста лет. Здесь всё пронизано духом времени: от стен и плитки до буфета. Плюсом вы сможете увидеть фильмы, которые не транслируют в современных кинотеатрах.

Кинотеатр «Аврора» Фото: Кинотеатр «Аврора»

Музей современного искусства Эрарта

Информация: идеальное место для любителей изящного искусства.

Адрес локации: Васильевский остров, 29-я линия.

Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме вторника.

Стоимость билета: от 1000 рублей.

Инсталляции из стеклянных шаров, стиральных машин и необычной одежды — вот лишь небольшой список выставок, которые проходят в музее. В коллекции Эрарты насчитывается более 2,5 тыс. картин современных российских художников. Удивляют поклонников современного искусства и в ресторане авторской кухни. Но сейчас он закрыт на реконструкцию. Придётся перекусить в другом не менее колоритном месте на Васильевском острове.

Музей современного искусства Эрарта Фото: erarta.com

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