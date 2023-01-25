«Срываешься и начинаешь есть всё подряд». Личная история о борьбе с зависимостью от еды

Трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка России по спортивным бальным танцам Марина Каташинская, выступающая в паре с братом Артемием Каташинским, поделилась своей историей борьбы с расстройством пищевого поведения (далее РПП).

Марина Каташинская трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка России по спортивным бальным танцам Идеальные формы, правильное питание, здоровый образ жизни — на первый взгляд важные и благие цели — приводят людей в ситуацию, когда они загоняют себя в жёсткие рамки и не могут выйти из порочного круга ограничений. С такой проблемой я столкнулась два года назад.

Как я столкнулась с РПП?

Мысли о том, что мне нужна ещё более идеальная форма, правильная пища, ещё больше спорта и активности, довели меня до РПП. У правильных взглядов и привычек была противоположная сторона: зацикленность, чрезмерная нагрузка, сумасшедший дефицит калорий. К такой нагрузке организм не был готов.

Фото: из личного архива Марины Каташинской

Почему я решила поделиться этим?

Уверена, что в моём рассказе многие узнают себя и поймут, что этого не нужно стыдиться и считать, что всё пройдёт само. Все, кто столкнулись с РПП, испытывают желание очиститься после того, как съели много, а оно непременно возникает, когда ты ограничиваешь себя и в какой-то момент ломаешься.

Фото: istockphoto.com

РПП-шники используют слабительные препараты или прибегают к рвоте — это называется булимией. Если вы с этим столкнулись, это не значит, что вы безвольны и не можете справиться с тем, что не контролируете размеры порций блюд и их содержимое. Вы должны чётко понимать, что это психическое расстройство и справиться с ним можно под наблюдением специалистов и людей, работающих в сфере, связанной с РПП.

Как это произошло у меня?

В какой-то момент я увеличила количество тренировок, стала заниматься в два, а то и в три раза больше. Это были кардио, силовые нагрузки, растяжки. Расходуя больше калорий, я сократила калораж потребляемой пищи.

При этом я очень жёстко следила за тем, чтобы у меня в корзине были только правильные продукты, а от неправильных, как я тогда думала, надо было избавляться.

Как отреагировал мой организм?

Он почувствовал опасность и включил функцию «выживания». Оказавшись в стрессовой ситуации, когда нет нужного количества калорий, организм включает механизмы, не связанные с волей человека. Тот срывается и начинает есть всё подряд.

Получается замкнутый круг: контроль — переедание — чувство вины и жёсткая отработка пищи — тренировка за съеденный пирожок, слабительные, чтобы вычистить «неправильную еду» или рвотные позывы.

Выйти из РПП непросто — у кого-то это занимает два-три года, у кого-то десятки лет, а кто-то живёт с этим всю жизнь. Первый шаг к выздоровлению — признать тот факт, что это проблема. Я поняла, что мне нужна помощь, когда все мои мысли были только о том, как встать и приготовить себе правильный завтрак.

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Во время утренней трапезы я думала только о том, сколько в еде калорий и как мне их нужно будет отработать, даже если это было отварное яйцо с огурцом или куриная грудка — уровень моего сумасшествия достиг тотальных масштабов. Я стала замечать, что не посещаю мероприятия, где могу сорваться: дни рождения, корпоративы, праздники.

Еда перечеркнула мою социальную жизнь, стала триггером, всё, что было важно, ушло на второй план.

На первом месте был жёсткий контроль питания, чтобы достичь выдуманных мной идеальных форм, за которые меня будут любить и ценить больше.

Фото: istockphoto.com

Сомнений не было — эта тема абсолютно нездорова, я не могу жить в постоянном страхе, поправлюсь ли я на килограмм или два, изменятся ли мои формы или нет. Хочу проживать свою жизнь, а не находиться в постоянном аду, контроле того, что я ем, в каком количестве и качестве.

Сначала у меня была сессия с психологом и нутрициологом, я обошла десятки врачей и сдавала анализы. Была уверена, что у меня какой-то гормональный сбой, хотя в моменты переедания я потребляла больше пяти-семи тысяч калорий за раз. Можете представить, какая это нагрузка для организма и чувство вины для РПП-шника?

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Кроме того, очень пагубно сказывались комментарии со стороны, вроде: «Возьми себя в руки» или «Неужели нельзя отказаться от этого кусочка булочки?» Эти слова в адрес РПП-шника ещё больше замыкают его в себе. Я убеждена, что таким людям нужна помощь психолога.

Пройдя весь путь, проконсультировавшись со многими специалистами, которые даже не понимали, о чём речь, я решила, что должна сама во всём разобраться.

Фото: istockphoto.com

Результатом моего изучения проблемы, десятков часов консультаций с нутрициологами и психологами стала важная информация, проработанные установки, которые сработали у меня в стрессовый момент и дали о себе знать, развившись в РПП, и я нашла инструменты, которые помогли мне справиться с этой проблемой.

Очень жаль, что многие тратят десятки лет, чтобы выбраться из этого состояния, уверена, что моя история поможет эффективно и в короткие сроки попрощаться с РПП. Я поняла для себя, что нужно прорабатывать проблему в три этапа.

Изучить информацию об этом заболевании: откуда возникает, каким образом может раскрыться, из каких установок и убеждений. Разобраться, как с этим работать. Наблюдаться у специалистов, прорабатывать состояние, менять негативные установки на позитивные. Создавать основу того, как правильно относиться к питанию, разрушать мифы о питании, которые навязаны современным обществом и приводят к проблеме РПП.

Фото: Павел Сухоруков

Вот как я поступила — регулировала питание, избавлялась от боязни еды, налаживала режим трёхразового приёма пищи с перекусами. При этом осознавала, что, даже если это обернётся скачком в весе, не нужно этого бояться.

Если очень долго издеваться над своим организмом, он обязательно возьмёт своё. Но со временем всё выровняется, главное – сохранять психологическую устойчивость и не поддаваться на признаки РПП снова и снова.

У любой диеты есть конец, а правильное отношение к еде и верные установки, которые у нас в голове, с нами навсегда, на всю жизнь.

Теперь мой рацион выглядит примерно так:

завтрак: английский классический;

английский классический; обед: ризотто с морепродуктами;

ризотто с морепродуктами; перекус: круассан с овощами и курицей или смузи/чай с молоком/японские чаи;

круассан с овощами и курицей или смузи/чай с молоком/японские чаи; ужин: салат с баклажаном, сыром и помидорами, рулетики с крабом.

Фото: из личного архива Марины Каташинской

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Лечение РПП должно быть комплексным. Здесь нужны слаженная работа гастроэнтеролога, диетолога, психолога, психотерапевта, поддержка близких и желание человека вернуться к нормальному режиму питания.

В 1944 году был проведён Миннесотский голодный эксперимент, в течение которого учёные наблюдали за 36 здоровыми крепкими мужчинами. Вначале все испытуемые прошли программу подготовки и набрали необходимую для своего роста массу тела.

После чего начался сам эксперимент (три месяца полуголодного образа жизни и три месяца восстановления). Средняя дневная калорийность рациона составляла 1570 ккал. Целью учёных было заставить мужчин потерять до 24% веса.

Результат голодания в виде расстройства пищевого поведения появился уже на второй-третьей неделе эксперимента: мужчины стали более раздражительными, потеряли интерес ко всему, кроме поваренных книг и меню ресторанов, многие ревностно начали относиться к своей пище, защищая тарелки, злоупотребляли специями.

Фото: istockphoto.com

Что самое интересное, в середине эксперимента испытуемые стали считать себя абсолютно нормальными, а вот былую форму определяли как «излишнюю массу тела».

После окончания эксперимента для восстановления всех биологических показателей понадобилось не менее восьми месяцев, но многие психологические привычки, заработанные во время исследования, сохранились с мужчинами и в повседневной жизни. Кстати, большинство из них приобрели округлые формы и ожирение.

Когда без помощи врача не обойтись?

Количество съедаемого меньше нормы (уменьшение калорийности пищи, избегание определённых продуктов, желание постоянно отслеживать количество пищи, их вес).

Количество съедаемого больше нормы, а приступы переедания накрывают внезапно.

Наблюдается «борьба мотивов»: пациент хочет перестать есть, но не может. Или наоборот – хочет есть, но ограничивает себя. После акта переедания его мучают чувство вины и раскаяние.

Фото: istockphoto.com

Курация подобных состояний ведётся совместно терапевтом или гастроэнтерологом и психотерапевтом. При этом применяются мягкие противотревожные средства и когнитивно-поведенческие методики, направленные на нормализацию и стабилизацию пищевых стереотипов поведения, а также восстановление работы микрофлоры и секреции ферментов поджелудочной и кишечного тракта.