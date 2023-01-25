Всего 10 минут в день для фигуры мечты. Энергичная интервальная тренировка без инвентаря

Интенсивные интервальные тренировки – настоящий мастхэв для тех, кто хочет подтянуть фигуру и похудеть. Они не занимают много времени, и их можно делать с собственным весом. Ведь тело получает достаточную физическую нагрузку и без отягощений.

Благодаря такому тренингу вы не только станете стройнее, но и прокачаете свои основные физические качества – силу, выносливость и скорость. Также за счёт повышения частоты сердечных сокращений ускоряется обмен веществ.

Помните, что только тренировки смогут принести какой-то результат, но одна из самых важных составляющих красивого тела – питание. Не забывайте питаться сбалансированно, пить достаточное количество воды и хорошо восстанавливаться после тренировок.

Сегодня мы вместе с профессиональной спортсменкой Екатериной Макаровой подготовили простую, но очень энергозатратную интервальную тренировку. Сделайте лёгкую разминку, включайте видео, и поехали!

Важно! Интенсивные тренировки сильно нагружают организм. При наличии каких-либо противопоказаний проконсультируйтесь с врачом перед тем, как приступить к занятиям.

Об интересном методе питания для похудения читайте по ссылке