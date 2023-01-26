Как накачать ноги без тренажёров дома? 3 базовых упражнения от тренера

Чтобы укрепить мышцы ног и ягодиц, совсем не обязательно идти в тренажёрный зал. При большом желании заниматься можно и дома без каких-либо снарядов.

Если вы хотите хорошо потренировать нижнюю часть тела, начните с самых простых и хорошо известных всем упражнений. Приседания, выпады и болгарские приседы отлично проработают все необходимые мускулы и хорошо подтянут их. Если вам позволяет физическая подготовка и дома есть базовый спортивный инвентарь, можете выполнять их, например, с фитнес-резинками или гантелями. Не забывайте про технику выполнения упражнений, от неё зависит очень большой процент вашего успеха.

Сегодня мы вместе с фитнес-тренером Иваном Королёвым подготовили домашнюю тренировку для укрепления мышц ног. Включайте видео и начинайте заниматься вместе с нами!

А если вдруг вы совсем не любите приседания, нашли пять альтернатив. Ищите их по ссылке