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Как накачать ноги дома: программа тренировок без тренажеров

Как накачать ноги без тренажёров дома? 3 базовых упражнения от тренера
Маргарита Иванникова Иван Королёв
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Как накачать ноги без тренажёров дома?
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Этот комплекс отлично проработает все необходимые мышцы.

Чтобы укрепить мышцы ног и ягодиц, совсем не обязательно идти в тренажёрный зал. При большом желании заниматься можно и дома без каких-либо снарядов.

Если вы хотите хорошо потренировать нижнюю часть тела, начните с самых простых и хорошо известных всем упражнений. Приседания, выпады и болгарские приседы отлично проработают все необходимые мускулы и хорошо подтянут их. Если вам позволяет физическая подготовка и дома есть базовый спортивный инвентарь, можете выполнять их, например, с фитнес-резинками или гантелями. Не забывайте про технику выполнения упражнений, от неё зависит очень большой процент вашего успеха.

Сегодня мы вместе с фитнес-тренером Иваном Королёвым подготовили домашнюю тренировку для укрепления мышц ног. Включайте видео и начинайте заниматься вместе с нами!

А если вдруг вы совсем не любите приседания, нашли пять альтернатив. Ищите их по ссылке.
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