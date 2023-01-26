Для начала начать получать больше удовольствия от жизни, разрешив себе отдых. Как к этому прийти?

Как работать меньше, а получать больше: 4 главные ошибки всех трудоголиков

Станислав Кузавов бизнес-тренер, ментор владельцев и первых лиц бизнеса по личной стратегии Многие из нас росли с установкой, что заработать много денег можно, лишь усердно и неустанно трудясь. Однако нередки случаи, когда люди, которые прилежно работают и действительно качественно выполняют свои обязанности, получают куда меньше, чем задействованные в иных сферах и трудящиеся не столь неустанно.



Почему так происходит?

Мы живем в парадигме, что получить большие деньги можно, только выложившись по полной программе, ещё осуждаем тех, кому деньги достаются легче, чем нам.

В действительности же многие из нас могут трудиться меньше, а получать больше. Для этого нужно лишь разобраться с тем, где находится наш фокус внимания. Провести инвентаризацию личных ресурсов и определить скрытый потенциал. Это поможет понять, как начать зарабатывать, не скатываясь в трудоголизм.

Фото: istockphoto.com

Трудоголики действительно могут в некоторых случаях получать больше, чем «в среднем по больнице», но нередко у них есть другая проблема — эти деньги не приносят никакой радости. Будучи полностью измотанными, они просто не в силах их потратить. Какие ошибки допускают люди, выбирающие эту стратегию?

4 ошибки всех трудоголиков

Я призываю не перерабатывать, а действительно постараться найти баланс между отдыхом и работой. Обратите внимание на ошибки, которые вы совершаете раз за разом. Часто именно из-за них чаша весов склоняется в сторону трудоголизма.

1. Берёте слишком много работы

Действуя согласно установке «много работы = много денег», многие безотказно взваливают на себя новые обязанности, новые задачи, новых клиентов. Денег это всё, конечно, может принести, но вместе с этим принесёт и усталость, и отсутствие времени на хобби, семью, друзей. На всё, кроме работы.

Фото: istockphoto.com

Не бойтесь отказать, делегировать задачи или откладывать что-то на потом, ставя менее жесткие дедлайны. Так работа будет приносить удовольствие и не превратится в мучение.

Ещё один вариант – повышать ставку, работать с клиентами, которые могут платить больше: так количество работы останется неизменным, но заработок увеличится.

2. Работаете нон-стоп

Замечали ли вы за собой, что всё чаще посвящаете работе весь день, даже забывая перекусить? Конечно, загруженные дни бывают у всех, но, если таким становится каждый рабочий день… Это сигнал, чтобы притормозить и задуматься о перераспределении нагрузки. Паузы обязательны.

3. Думаете, что выгорание вас не коснётся

Выгорание – самое распространённое «осложнение» трудоголизма. С ним сталкиваются все или почти все трудоголики. Люди, даже понимая, что они уже устали от работы, продолжают трудиться, буквально заставляя себя и запрещая себе любые послабления. Причём «над душой» обычно никто не стоит. Человек сам себя загоняет.

Фото: istockphoto.com

Из-за выгорания мы теряем интерес к работе и жизни. Задачи, которые нас раньше увлекали, становятся неинтересными. Деятельность, которая приносила удовольствие, начинает раздражать.

Важно не игнорировать выгорание. Нужно разрешать себе паузы, отдых, отпуск. Не стоит винить себя за то, что вы «ничего не делаете». Такие моменты тоже нужны и очень важны.

4. Не понимаете, зачем вам деньги

Нередки случаи, когда человек упирается, стремясь «заработать много», но при этом не представляет, на что он потратит эти суммы. Часто люди оказываются просто не готовы управлять большими денежными потоками. «Больших денег» они хотят чисто теоретически.

Важно разобраться – для чего вам нужны те или иные доходы. Также нужно определиться с тем, какие именно суммы необходимы.

Фото: istockphoto.com

После подобной перезагрузки мышления и грамотной постановки целей зарабатывание денег станет менее мучительным процессом. Теперь вы будете фокусироваться на целях, понимая, что заработок – лишь инструмент.

И время, и деньги

Как найти гармонию? Научиться продуктивно работать и не забывать жить жизнь?

Любому из нас важно научиться восстанавливаться. Если мы освоим эту науку, то сможем легко переключаться с работы на отдых, и жизнь в целом станет более продуктивной. Это значит, что после насыщенного рабочего дня мы не будем без сил проваливаться в сон, а в выходные сможем заняться чем-то, что нравится нам и нашей семье. Эти дни перестанут восприниматься просто как долгожданная передышка.

Фото: istockphoto.com

Обращайте внимание на: режим сна и отдыха, ваше питание, круг общения и ту информацию, которую вы потребляете. Для кого-то важно отключиться от новостей хотя бы на день, другим помогают занятия спортом, третьих «подпитывают» встречи с друзьями или прогулки в лесу. Найдите свой «инструмент» и не забывайте им пользоваться.

Если вы будете правильно и своевременно восстанавливаться, ваш рабочий процесс станет более продуктивным. Не исключено, что и проблема с переработками разрешится сама собой (или хотя бы будет стоять не так остро).

Постарайтесь найти гармонию с собой, отказавшись от бессмысленных запретов и ограничений. Поставьте конкретные цели. При таких условиях зарабатывание денег с большей долей вероятности из формата вечной гонки перерастёт в естественное течение жизни.

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