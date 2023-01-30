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Как понять, что переезд это правильно: как решиться переехать жить в другую страну или город и не пожалеть об этом

Как понять, нужен ли вам сейчас переезд или это ничего не решит: инструкция психолога
Мария Ларина
Как решиться переехать и не пожалеть об этом
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Иногда смена локации — необходимость. Но очень часто речь про блажь или уход от решения насущных проблем.
<a href="https://www.championat.com/authors/6441/1.html">Мария Ларина</a>
Мария Ларина
психолог

Кто-то просто берёт и уезжает. Кто-то годами мусолит тему смены места жительства, не решаясь сделать шаг. И те и другие могут ошибаться. Как понять, что переезд — это то, что решит ваши проблемы, а не усугубит их или не создаст дополнительные? Разбираемся чётко и по существу.

Точно надо ехать

Есть ситуации, когда смена места жительства – логичное продолжение выбранного жизненного сценария. В этих ситуациях можно бояться неизвестности, можно задумываться на тему – а правильно ли выбран путь… Но по большому счёту всё понятно. Зачем это вам, что будет, если не переезжать и т. д. Какие ситуации имеются в виду?

1. Выгодное предложение по работе (перевод и т. п.). Некоторые компании могут даже оплатить сам переезд и проживание (хотя бы какое-то время).

Фото: istockphoto.com

2. Востребованность вашей профессии в конкретном месте. Например, в Москве геодезистов хватает, а вот в регионах можно найти вакантные места на хороших условиях.

3. Состояние здоровья. Когда на кон ставится жизнь, сложно поспорить с другим выбором.

4. Желание жить вместе с партнёром. Тут речь о ситуациях, когда один из партнёров решился на переезд по объективным причинам, (см. пункты 1–3, ), а второй должен подтянуться.

Фото: istockphoto.com

Не факт, что ехать надо

1. По влюблённости

В чём тут отличия от пункта 4 из блока выше? Имеется в виду ситуация, когда вы знакомы всего ничего или не знакомы вовсе. Особенно опасно ехать к тому, с кем познакомился в сети. Реальная жизнь может всё расставить на свои места с тем, что вам выбранная локация не понравится вовсе.

2. По сиюминутному желанию

Зимой хочется в тёплые края, и идея переезда туда кажется отличной. Здесь мы можем сбрасывать со счетов то, что везде есть свои плюсы и минусы. Например, зимой в южных направлениях и теплее, и спокойно, и падают цены на съём жилья. Но летом… Толпы народу, пробки почище столичных.

Фото: istockphoto.com

Важно не поступать сгоряча, а переварить эту идею. К примеру, в противовес зиме съездить в другое время, и особенно в пик жары.

3. Когда кажется, что там лучше

Если просто грезится, но конкретных аргументов нет, стоит задуматься и разложить по полочкам реальность. Возможно, здесь «не очень» по какой-то причине, которая с местом жительства никак не связана. Если её определить и удовлетворить, вопрос о переезде отпадёт.

Фото: istockphoto.com

Здесь также может возникнуть разочарование из серии «ожидание – реальность». Когда эйфория от переезда схлынет, все минусы выбора станут очевидны.

4. За гипотетическими деньгами/славой/самореализацией

Относится к категории «кажется, что там лучше». Например, есть уверенность, что только в Москве удастся реализовать свой потенциал. Это может идти от общих установок, из детства и т. д.

Принято считать, что в столице всем найдётся место и именно там – все возможности. По факту это не так. Особенно сейчас, когда человек может себя реализовать по удалёнке, сидя в глухой деревне под Смоленском.

Фото: istockphoto.com

5. От проблем

Речь про реальное бегство. За ним скрывается иллюзия: «Если я уеду, то оставлю всё там, откуда бегу». Увы, обычно потом выясняется, что проблемы никуда не делись. Почему? Они переехали вместе с вами. Они сидят внутри.

6. По влюблённости в место

Речь про ситуации, когда во время путешествия вам очень понравился какой-то город/страна. Что здесь нужно понимать? Быть туристом и жить в городе – совершенно разные вещи. Отдых – это что-то похожее на первые моменты влюблённости. И город показывает себя с лучшей стороны, и вы не хотите видеть всей правды.

Фото: istockphoto.com

Как понять, точно надо или нет

Чтобы разобраться, реально ли переезд нужен и оправдан, важно сделать несколько вещей:

1. Сформировать список своих потребностей, выстроив иерархию от того, что обязательно должно реализовываться в условиях нового места, до желаемого, но не критичного.

2. Подобрать города, соответствующие вашим признакам. При этом стоит учесть, что в каждом городе есть и свои районы, порой кардинально различающиеся между собой.

Фото: istockphoto.com

3. Просчитать стоимость проживания, куда входят: аренда/ипотека квартиры + коммуналка, интернет, телефон, проезд, потребительская корзина (еда, гигиена, техника, одежда), развлечения, медицинские и иные услуги.

4. Съездить на разведку. Действительно ли город совпадает с вашими представлениями о нём? В идеале стоит расспросить местных жителей. Важно воспринимать город как житель, а не как турист. Например, море – хорошо, но вряд ли вы будете часто ездить туда, если оно в трёх часах езды, ещё и в душном автобусе.

Фото: istockphoto.com

5. Договориться с арендодателем и работодателем. Не стоит вестись на заманчивые объявления (вроде — з/п 200 тыс. рублей + проживание и питание), если нет конкретного предложения. В объявлении можно написать что угодно.

6. Сравнить все перспективы с вашими реальными условиями и уровнем жизни сейчас. Если это очевидно «к лучшему», можно пробовать. Удачи!

Если все аргументы «за», но вы так и не решаетесь на перемены, ловите список мотивирующих цитат.
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