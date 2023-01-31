Коктейль долголетия: врач-диетолог назвал 10 напитков, замедляющих старение

Оказывается, не только свежевыжатые соки и зелёный чай способны продлить молодость.

Павел Ивакин врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Возраст человека считается неизменяемым фактором. Но все мы знаем, что, помимо «паспортного» (по дате рождения) возраста, существует и биологический, который реально отражает состояние организма и поддаётся изменениям посредством пищевых веществ.

Ниже перечислены напитки, продлевающие молодость.

Зелёный чай

Известен давно как антиэйдж. Да, зелёный чай — это сильнейший антиоксидант, он подавляет патологические процессы в организме, защищает от возрастных заболеваний, атеросклероза (поражение стенок сосудов), гипертонии, сахарного диабета.

Фото: unsplash.com/@whatam1

Но самое интересное, помимо десятков безусловно полезных свойств, напиток содержит очень важное вещество, продлевающее молодость — эпигаллокатехин-3-галлат. Оно подавляет рост плохих клеток, защищает от новообразований, повышает сопротивляемость и защитные свойства организма.

Учёные выяснили, что зелёный чай замедляет старение. Как это работает, рассказали по ссылке

Виноградный сок

Красный виноград тоже можно назвать «продлителем молодости». Во фрукте есть конкретное вещество, известное больше как антиоксидант — ресвератрол.

Этот полифенол способствуют предотвращению раковых заболеваний дегенеративного заболевания нервной системы, болезни Альцгеймера, противодействует вирусным и грибковым инфекциям.

Но не стоит забывать, что во фрукте много сахара, поэтому увлекаться им не стоит.

Капустный сок

Продукт на любителя, но в капустном соке есть полезное вещество с романтическим названием — сульфорафан. Это тоже «продлитель молодости», который защищает от рисков наследственной предрасположенности к разным заболеваниям.

Фото: istockphoto.com

Из всего разнообразия капуст (в каждой из которых есть сульфорафан) наибольшее содержание этого вещества в брокколи. Сок из продукта можно сделать самостоятельно: настало время взять в руку миксер или соковыжималку – и вперёд!

Соевое молоко

В соевом молоке есть вещество гинестин, который продлевает молодость в том числе. При этом важно, чтобы в составе были генетически немодифицированные сорта сои.

Кефир

Несомненная польза кефира, приготовленного с использованием естественной закваски — кефирных грибков — помощь в работе кишечника, снижение гнилостных процессов, а значит, общей интоксикации организма — очевидна.

Фото: istockphoto.com

Роль продукта в поддержании здоровой микрофлоры очень важна. Почему? Дело в том, что именно кишечник регулирует все вышеперечисленные вещества в составе напитков. То есть это своего рода дирижёр здоровья и продления молодости.

Бифилин

Это кисломолочный продукт, который редко встречается в России, так как его сложно производить. Но найти бифилин вполне реально, пить рекомендуется курсами, по 10 дней в месяц.

Фото: istockphoto.com

Если говорить о составе, то бифилин — это стерилизованное при температуре выше 100 градусов молоко с полностью уничтоженным микробным составом сырья. Далее без доступа кислорода в эту среду вносятся человеческие пробиотические бифидобактерии.

Именно последние восстанавливают всё индивидуальное разнообразие всех здоровых бактерий человека в кишечнике. А микрофлора, как мы помним, главный дирижёр здоровья. И если кефир ей в этом помогает, то бифилин — восстанавливает микрофлору.

Соки с зеленью

Свежевыжатые соки с зеленью обогащают организм витаминами. Для тех, кто хочет приготовить напиток в домашних условиях, в зимний период имеет смысл использовать микрозелень. Она благотворно влияет на иммунную и пищеварительную систему, снижает уровень плохого холестерина, способствует активной регенерации клеток.

Фото: istockphoto.com

Но не следует забывать, что любой фреш — это серьёзное и не самое благоприятное воздействие на эмаль зубов. Поэтому действуйте без фанатизма: три-пять раза в неделю.

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Томатный сок

Томатный сок содержит ликопин, предшественник витамина А. Состояние кожи, внешний вид во многом зависят от нормального содержания вещества в организме. Антиоксидант предохраняет от развития морщин и поддерживает упругость кожи.

Фото: istockphoto.com

Но тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой, употребление томатного сока стоит ограничить.

Отвар шиповника

В напитке содержится много витамина С — сильный антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами. Аскорбиновая кислота также полезна для крови.

Вода

Самый главный и незаменимый напиток для здоровья. Потому что вода в нашем теле находится в основном в состоянии жидких кристаллов, которых более 40 видов. От их качества в организме зависят все процессы жизнедеятельности.

Фото: unsplash.com/@janoschlino