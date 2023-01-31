Коктейль долголетия: врач-диетолог назвал 10 напитков, замедляющих старение

Возраст человека считается неизменяемым фактором. Но все мы знаем, что, помимо «паспортного» (по дате рождения) возраста, существует и биологический, который реально отражает состояние организма и поддаётся изменениям посредством пищевых веществ.
Зелёный чай
Известен давно как антиэйдж. Да, зелёный чай — это сильнейший антиоксидант, он подавляет патологические процессы в организме, защищает от возрастных заболеваний, атеросклероза (поражение стенок сосудов), гипертонии, сахарного диабета.
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Но самое интересное, помимо десятков безусловно полезных свойств, напиток содержит очень важное вещество, продлевающее молодость — эпигаллокатехин-3-галлат. Оно подавляет рост плохих клеток, защищает от новообразований, повышает сопротивляемость и защитные свойства организма.
Виноградный сок
Красный виноград тоже можно назвать «продлителем молодости». Во фрукте есть конкретное вещество, известное больше как антиоксидант — ресвератрол.
Этот полифенол способствуют предотвращению раковых заболеваний дегенеративного заболевания нервной системы, болезни Альцгеймера, противодействует вирусным и грибковым инфекциям.
Капустный сок
Продукт на любителя, но в капустном соке есть полезное вещество с романтическим названием — сульфорафан. Это тоже «продлитель молодости», который защищает от рисков наследственной предрасположенности к разным заболеваниям.
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Из всего разнообразия капуст (в каждой из которых есть сульфорафан) наибольшее содержание этого вещества в брокколи. Сок из продукта можно сделать самостоятельно: настало время взять в руку миксер или соковыжималку – и вперёд!
Соевое молоко
В соевом молоке есть вещество гинестин, который продлевает молодость в том числе. При этом важно, чтобы в составе были генетически немодифицированные сорта сои.
Кефир
Несомненная польза кефира, приготовленного с использованием естественной закваски — кефирных грибков — помощь в работе кишечника, снижение гнилостных процессов, а значит, общей интоксикации организма — очевидна.
Фото: istockphoto.com
Роль продукта в поддержании здоровой микрофлоры очень важна. Почему? Дело в том, что именно кишечник регулирует все вышеперечисленные вещества в составе напитков. То есть это своего рода дирижёр здоровья и продления молодости.
Бифилин
Это кисломолочный продукт, который редко встречается в России, так как его сложно производить. Но найти бифилин вполне реально, пить рекомендуется курсами, по 10 дней в месяц.
Фото: istockphoto.com
Если говорить о составе, то бифилин — это стерилизованное при температуре выше 100 градусов молоко с полностью уничтоженным микробным составом сырья. Далее без доступа кислорода в эту среду вносятся человеческие пробиотические бифидобактерии.
Именно последние восстанавливают всё индивидуальное разнообразие всех здоровых бактерий человека в кишечнике. А микрофлора, как мы помним, главный дирижёр здоровья. И если кефир ей в этом помогает, то бифилин — восстанавливает микрофлору.
Соки с зеленью
Свежевыжатые соки с зеленью обогащают организм витаминами. Для тех, кто хочет приготовить напиток в домашних условиях, в зимний период имеет смысл использовать микрозелень. Она благотворно влияет на иммунную и пищеварительную систему, снижает уровень плохого холестерина, способствует активной регенерации клеток.
Фото: istockphoto.com
Но не следует забывать, что любой фреш — это серьёзное и не самое благоприятное воздействие на эмаль зубов. Поэтому действуйте без фанатизма: три-пять раза в неделю.
Томатный сок
Томатный сок содержит ликопин, предшественник витамина А. Состояние кожи, внешний вид во многом зависят от нормального содержания вещества в организме. Антиоксидант предохраняет от развития морщин и поддерживает упругость кожи.
Фото: istockphoto.com
Но тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой, употребление томатного сока стоит ограничить.
Отвар шиповника
В напитке содержится много витамина С — сильный антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами. Аскорбиновая кислота также полезна для крови.
Вода
Самый главный и незаменимый напиток для здоровья. Потому что вода в нашем теле находится в основном в состоянии жидких кристаллов, которых более 40 видов. От их качества в организме зависят все процессы жизнедеятельности.
Фото: unsplash.com/@janoschlino