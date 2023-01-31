Рекомендации для тех, кого то и дело посвящают в медицинские подробности чужой жизни.

Почему люди жалуются вам на свои болячки? Психолог назвала 4 причины и способ их отучить

Юлия Владис клинический психолог, бизнес-наставник для женщин Есть такие люди, которые обожают рассказывать о своих болячках. Они с удовольствием жалуются на боли в суставах, спине, голове и всём теле, вызывая у собеседника сначала жалость, а потом желание сбежать. Расскажу о причинах, которые заставляют человека лелеять свои заболевания.

Попытка найти поддержку и понимание

Привычка разглагольствовать о своих болезнях может появиться, если человек видел аналогичный пример со стороны значимых ему взрослых.

Фото: istockphoto.com

Например, его родители или близкие родственники часами говорили о том, что у кого болит/ломит/режет. Разговоры о недугах в такой среде всегда получали нужную поддержку и превращались в основу для коммуникации. Ребёнок впитал этот паттерн поведения, не подозревая, что можно по-другому.

Потребность в любви

Очень часто в детстве ребёнок сталкивается с таким парадоксом: родители всегда заняты и уделяют ему внимание, только если он болеет. А ведь маленький человек так нуждается в любви. Поэтому бессознательно он начинает провоцировать у себя различные болезни.

Таких ещё называют ипохондриками: они не вылезают из больничных, купаясь в заботе со стороны коллег и близких. О своих болезнях они просто обожают рассказывать, любовно описывая каждый симптом.

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В этом случае очень важно осознать проблему и научиться иными способами продуцировать любовь и внимание к своей персоне. Не через болезни и жалобы, а через экологичное общение «win-win», которое предполагает взаимное уважение.

Гибкие границы

Эта причина касается уже не самого «страдальца», а его собеседника. Возможно, человек слишком мягкий, чтобы прервать неинтересный, неуместный разговор.

Фото: istockphoto.com

Такой тип людей для «вечно болеющих» — свободные уши, в которые можно заливать истории о своих проблемах. Их тянет к жалующимся магнитом.

Позиция жертвы

В ней очень удобно пребывать взрослым, которые на самом деле находятся в детской позиции. Это не они виноваты в том, что отчёт не готов вовремя, а насморк. Это не из-за них дверь в прихожей висит на одном болте: как же им с такой-то грыжей осилить домашние дела?!

В предыдущем материале рассказали, как не стать жертвой манипуляций.

Россказы о болезнях действуют безотказно и становятся отличной лазейкой, чтобы получить очередной отгул или избавить себя от бытовых обязанностей.

Как перестать жаловаться на болезни

Если вы хотите прекратить посвящать всех в подробности своего здоровья (и стать наконец-то желанным собеседником), то стоит начать со вторичных выгод.

Постарайтесь понять, какие свои потребности вы закрываете разговорами о болезнях. Может быть, вам не хватает любви и внимания или же таким образом вы хотите выбить какие-то бонусы на работе или дома. После этого попробуйте найти способы получить всё это более экологичным путём.

Фото: istockphoto.com

Если, говоря о своих недугах, вы хотите получить какие-то полезные рекомендации со стороны других людей, то не нужно вдаваться в подробности. Задавайте конкретные вопросы: «Поделись, пожалуйста, контактом врача» или «Не сталкивался ли ты с подобной ситуацией?»

Этого будет вполне достаточно. Далее можно продолжить разговор на отстранённые темы.

Что делать, если вам жалуются на свои болезни

Если вы регулярно попадаете в ситуации, где вас то и дело посвящают в медицинские подробности чужой жизни, значит, вам нужно научиться корректно такие разговоры прерывать. Например, можно использовать «Я-язык».

Вы можете сказать следующее: «Я вижу, что ты себя не очень хорошо чувствуешь. Но когда ты начинаешь рассказывать подробности, то мне и самому становится плохо». В таком случае собеседнику самому станет неловко, и он не будет продолжать разговор.