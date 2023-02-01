Месяц без фастфуда. Честная история о похудении и борьбе с вредными привычками

Маргарита Иванникова редактор Lifestyle Наверное, у каждого есть свои личные грабли, на которые вы наступаете снова и снова. В моём случае это фастфуд. Несмотря на то что я занимаюсь спортом уже достаточно давно, забежать по дороге с работы и съесть бургер с жареной картошкой было для меня за счастье. Пока я не решила провести эксперимент и отказаться от вредностей на месяц.

Вредные пищевые пристрастия в питании сводят все затраты в тренажёрном зале на нет. Жир из тела не уходит, и все мышцы прячутся за мягкой прослойкой. Физическая сила прогрессирует, но внешнее состояние тела оставляет желать лучшего.

Фото: istockphoto.com

С привычками бороться очень сложно, но в какой-то момент меня переклинило. Я просто перестала заходить за чем-то вкусненьким или заказывать «вредности» домой. Вот уже месяц я стараюсь не есть что попало, да и, признаться честно, мне просто не хочется.

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В моём случае всё оказалось намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Корень проблемы был в игнорировании обеда, поэтому к вечеру голод брал верх, и за ужином я наедалась. После рабочего дня готовить не хотелось, и я выбирала самый простой и быстрый способ достать себе еду.

Фото: istockphoto.com

Первое время было сложно, пару раз всё же сорвалась на бургер. Но брала порцию значительно меньше. И, честно говоря, было не так вкусно, как раньше казалось. Намного лучше оказывались блюда, которые я готовила сама из выбранных мной продуктов.

За время эксперимента я пыталась не пропускать обед, и всё со временем встало на свои места. Как итог: минус три килограмма на весах, хорошее настроение в течение дня и пропавшее желание поживиться чем-нибудь вредным.

Залог красивой фигуры — это не мощные тренировки в графике 7/0. 80% работы в спортзале зависит от того, как вы восстанавливаете запас энергии. А это в первую очередь хорошая и качественная еда.

Таких экспериментов я над собой ранее не проводила, но теперь могу с уверенностью сказать, что все приёмы пищи в течение дня очень важны. И для здоровья, и для состояния фигуры.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Трудно не согласиться с тезисом, что фастфуд — вредная пища. Такая еда содержит трансжиры, огромное количество соли и конечных продуктов гликирования, которые вызывают старение кожи и соединительной ткани.

Кстати, именно обилие соли в рационе может способствовать накоплению жидкости, отёкам. Соответственно, сокращение потребления соли = уменьшение отёчности и веса.

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Но не только бургеры и картошку стоит относить к фастфуду. Это и шаурма, и пончики, кексы, круассаны навынос, наггетсы и всё то, что вы можете быстро купить и съесть.

Фото: istockphoto.com

Причём длительный отказ от подобной пищи даёт еще один бонус – улучшение вкусовых рецепторов. Человек начинает острее ощущать вкусы, даже пресная еда кажется насыщенной.