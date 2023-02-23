Какие тату делают мужчины с огромными бицепсами и плечами: 5 топовых вариантов

Егор Зверев тату-мастер, владелец Tattoo Studio by Egor Zverev Тату — модификация тела, равно как и наращивание мышц. Одно другому не мешает. Скорее, эти процессы органично дополняют друг друга. Конечно, здесь есть и сложности. Я сейчас не о том, как трудно накачать бицепсы, трицепсы и дельты… С этими моментами наши герои прекрасно справляются. Непросто выбрать сам тип изображения.

Проработанные рельефы, которые, казалось бы, созданы для украшения, — не самый лучший холст. Почему? Изображения могут деформироваться. Плечи и предплечья входят в список опасных зон. Повышенный риск возникает, когда атлет хочет набить что-то портретное. Нужно быть готовым к тому, что придётся тщательно выбирать локацию, и не бояться сюрпризов.

Подробно про все сложности, связанные с тату на гипертрофированных мышцах, читайте ЗДЕСЬ.

Куда безопаснее во всех отношениях делать ставку на орнаменты и абстракцию. Именно так некоторые адепты бодибилдинга и поступают. Но и без отчаянных экспериментов тоже не обходится. Что именно чаще всего бьют актёры и спортсмены, руки и плечи которых просто нельзя не украсить (какие бы сложности ни пришлось перенести)?

1. Разнообразная фауна

Изображения с животными — одни из самых популярных вариантов не только у качков, их и обычные люди делают очень часто. Почему? Они словно перенимают определённые качества, которые присущи «тотему». Разумеется, атлетам возможность такого апгрейда тоже нравится.

Дуэйн Джонсон Фото: личный архив Дуэйна Джонсона

Например, актёр Дуэйн «Скала» Джонсон набил на руке изображение быка. Именно таким было его первое тату. Почему? Во-первых, он — Телец по знаку Зодиака. Скала верит, что находится под покровительством этого животного. Но также тату несёт следующие смыслы: могущество, мужественность, сексуальный посыл. Бык связан с продолжением рода. Кстати, сейчас Скала это тату модифицировал. Изображение стало более масштабным.

Джон Хаак Фото: личный архив Джона Хаака

Но не только грубая животная сила привлекает атлетов в теме зоотату. Ещё один топовый вариант — птицы. Разумеется, варианты здесь тоже выбираются определённые — героические. Например, у американского пауэрлифтера и бодибилдера Джона Хаака на плече красуется орёл. Правда, ниже идёт уже переход от фауны к флоре — появляется дерево. Растительные мотивы тоже очень популярны.

2. Женщины и цветы

Сила не отрицает романтику. Нередко атлеты запечатлевают на своём теле портреты возлюбленных или абстрактные женские образы.

Например, у Сильвестра Сталлоне на предплечье изображены прекрасные зелёные глаза красавицы-жены. Актёр верит, что они оберегают его от болезней и сглаза. На другой руке красуется портрет.

Сильвестр Сталлоне сделал первое тату в 60 лет! Фото: личный архив Сильвестра Сталлоне

Обращаем внимание, что флора в тату актёра тоже присутствует. Женский образ окружают розы, символизирующие их дочерей. Надо сказать, что «девушки + цветы» — нередкое сочетание. Да, сильным мужчинам романтика не чужда во всех её проявлениях.

Сильвестр Сталлоне Фото: личный архив Сильвестра Сталлоне

Кстати, про фауну Сталлоне тоже не забыл. Женщины, цветы и птицы — всё это украшает его могучие руки. На груди у актёра также есть зоотату. Там изображена белая лошадь.

3. Надписи

Это самый универсальный и популярный вид тату. Выбор велик: цитаты из Библии, высказывания известных людей или просто красивые фразы. Чаще всего их «пишут» на груди или спине. Но встречаются и необычные локации.

Например, выбор болгарского фитнес-тренера и модели Лазара Ангелова пал непосредственно на бицепс. Разумеется, другие варианты у него тоже имеются.

Лазар Ангелов Фото: личный архив Лазара Ангелова

4. Черепа и кости

Такая символика вызывают у общественности смешанные чувства… Но обычно изображения каких-то частей скелета — это про бесстрашие перед лицом смерти. Кстати, в буддизме череп — символ священной жизни.

Михаил Сидорычев Фото: личный архив Сидорычева

Двукратный чемпион России и чемпион Европы по бодибилдингу Михаил Сидорычев на левом предплечье набил весьма нетривиальный «костяной символ» — что-то, напоминающее скелет животного. И снова мы возвращаемся к теме фауны…

5. Масштабные узоры и орнаменты

Как мы уже говорили, когда нет какой-то конкретики (вроде портретов), всё становится проще. Некоторые атлеты вовремя это понимают и продолжают процесс украшения себя именно в направлении «органики» или этнических орнаментов.

Дуэйн Джонсон Фото: личный архив Дуэйна Джонсона

У того же Дуэйна Джонсона на левом плече красуется гигантская татуировка в полинезийском стиле. Именно она стала его визитной карточкой. Считается, что этномотивы несут тайный сакральный смысл. Каждый узор имеет определённое значение.

Стюарт Томлинсон Фото: личный архив Стюарта Томлинсона

Другой пример масштабного узора — тату футболиста-реслера Стюарта Томлинсона. Именно такие варианты куда более безопасны с точки зрения перспектив возможной деформации.

Конечно, наши герои трудностей не боятся, но, если можно немного упростить себе жизнь, почему бы и нет? Хотя обычно одним тату никто не ограничивается. Постепенно их становится много. Ошибки молодости преобразуются во что-то большее. Тут важно найти хорошего мастера и вовремя остановиться.

Кстати, у самого сильного человека России тоже есть татуировки. Что именно набил Михаил Кокляев? Ищите фото ЗДЕСЬ. Также по ссылке можно узнать о режиме питания и тренировок легенды тяжёлой атлетики.