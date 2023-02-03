7 факторов, которые могут спровоцировать варикоз. Среди них есть силовые тренировки

Армен Авакян врач, хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Варикозную болезнь легко обнаружить у мужчин или девушек 25-30 лет. Можно с уверенностью говорить, что в последние годы патология существенно «омолодилась». Произошло это из-за наших привычек и образа жизни.

Недостаток движения

Варикозная болезнь зачастую встречается у офисных работников, ведь они каждый свой день проводят за компьютером, не меняя положения.

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При отсутствии движения отток венозной крови замедляется, так как мышцы не сокращаются и не воздействуют на сосуды. Из-за этого появляются отеки, боль и тяжесть в ногах. Создаются все условия для развития варикоза.

Кровь по венам нижних конечностей возвращается к сердцу снизу вверх. При любой физической активности, будь то ходьба или бег, сокращаются мышцы. Они воздействуют на сосуды и стимулируют течение крови. Оттоку крови по венам ног особенно помогают мышцы голени.

Стоячая работа

Заболевания вен свойственны и тем, кто постоянно работает на ногах. Пострадать могут парикмахеры, стилисты, врачи, учителя, курьеры. Отток крови от ног к сердцу всегда должен преодолевать силу гравитации.

Чем больше времени проводить в вертикальном положении, тем тяжелее будет венозной системе. Такая нагрузка зачастую провоцирует развитие заболеваний вен.

Продолжительные поездки

Путешествия на машине, поезде или самолёте вынуждают долго оставаться в одном положении, что затрудняет работу венозной системы.

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При авиаперелётах ситуация усугубляется перепадами давления в салоне самолёта, которые также негативно сказываются на здоровье ног.

Неудобная обувь

Способствует развитию патологии и нерационально выбранная обувь. При ходьбе на каблуках мышцы ног постоянно перенапряжены, из-за чего мышечно-венозная помпа не может работать правильно.

Почему ноги отекают к концу дня и как с этим бороться? Здесь найдёте рекомендации хирурга-флеболога.

Обувь на шпильках и с узким мысом, тесные туфли перегружают передний отдел стопы, сжимают сосуды, что нередко приводит к нарушению кровообращения.

Нерациональные нагрузки

Изнурительные тренировки, особенно силовые, далеко не полезны для здоровья. При подъёме тяжестей создаётся сильное внутрибрюшное давление, которое негативно отражается на состоянии венозных сосудов.

Беременность

Беременные тоже попадают в группу риска заболеваний вен. Растущая матка начинает давить на вены малого таза, что затрудняет кровоток.

Кроме того, риск появления варикоза растёт из-за гормональных сдвигов в организме женщины, которые возникают на фоне беременности.

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В результате этих изменений ослабевают стенки сосудов. На состоянии вен негативно сказывается и набор веса, характерный для этого периода в жизни женщины.

Наследственная предрасположенность

Проблемы с венами чаще всего передаются по наследству. Если кого-то из родственников беспокоит варикозная болезнь, посещать флеболога нужно регулярно.

Как избежать варикоза?

Следите за своим образом жизни. Больше ходите пешком. Во время прогулок эффективно работают мышцы, способствующие оттоку венозной крови. В течение дня старайтесь разминаться, двигаться. Носите удобную обувь с широким передним отделом, каблуком высотой не более 2-4 см и формоустойчивым задником. Приобретите ортопедическую обувь, которая защищает от нагрузок и помогает заботиться о здоровье ног.

Фото: istockphoto.com

Конечно, необходимо вести активный образ жизни, заниматься спортом. Только помните, что тренировки всегда должны быть умеренными. Интенсивные занятия спортом, наоборот, вредны или даже травмоопасны.

Вот какие упражнения можно и даже нужно делать при варикозе.

Для профилактики заболеваний вен рекомендуется носить компрессионный трикотаж. Такие изделия улучшают отток венозной крови и помогают сосудам справляться с нагрузками.