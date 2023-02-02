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Что такое bosu-тренировка, 3 упражнения, которые стоит научиться делать всем

3 простых упражнения с BOSU, которые стоит научиться делать всем
Маргарита Иванникова Иван Королёв
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3 простых и полезных упражнения с BOSU
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Этот снаряд поможет вам приобрести полезные навыки для дальнейших тренировок.

BOSU – очень интересный тренажёр, который открывает перед спортсменом много новых возможностей. На первый взгляд, полусфера выглядит довольно скучно по сравнению с огромными тренажёрами или штангами. Но при правильном использовании она поможет вам развить очень много новых навыков, которые в дальнейшем облегчат ваши занятия спортом.

Снаряд предназначен для развития вестибулярного аппарата, баланса и усложнения некоторых упражнений. Попробуйте встать на полусферу ногами и сделать несколько приседаний. Это кажется простой задачей, но с первого раза может и не получиться.

Сегодня мы вместе с тренером Иваном Королёвым подготовили несколько базовых упражнений с BOSU, которые стоит научиться делать всем. Они не только прокачают ваши мышцы, но и разовьют умение балансировать. Включайте видео и начинайте тренироваться с нами!

Подробнее о том, что такое BOSU, и несколько простых упражнений для новичков с этим тренажёром, ищите по ссылке.
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