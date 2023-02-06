10 признаков интроверта. Психолог объяснил, почему вам может быть неуютно с людьми

Сегодня каждый второй считает себя интровертом. Пандемия и удалённая работа сыграли здесь немалую роль. Но так ли их много на самом деле?

Станислав Самбурский бизнес-психолог, клинический психолог Интроверсия и экстраверсия — это две широкие черты личности, которые описывают то, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Данные характеристики были подробно изучены психологами. В ходе исследования установили, что они влияют на формирование поведения и предпочтения человека.



Важно знать, к какому типу человек и его близкие относятся. Почему? Это поможет лучше понять себя и других.





Кто такие интроверты

Речь про замкнутых людей, которые предпочитают находиться в одиночестве. Они склонны к интроспекции и любят проводить время в спокойном созерцании. Их часто называют застенчивыми.

Застенчивый ребёнок может вырасти в интроверта Фото: istockphoto.com

Считается, что интроверсия — результат генетики и биологии. Однако жизненный опыт также может играть определённую роль в формировании личности человека.

Например, если ребёнок испытывает застенчивость или социальную тревогу, то по мере взросления он может стать более интровертированным. Также любовь к уединению развивается, когда малыш растёт в чрезмерно возбуждающей обстановке.

Как их определить?

Сегодня многие называют себя интровертами. Если человеку нравится проводить время в одиночестве и он чувствует себя более удовлетворённым от интроспективных занятий (чтение, письмо или размышления), подобные выводы делаются им автоматически. Но всегда ли это так?

Какие они? Фото: istockphoto.com

Изучите список ниже и попробуйте найти у себя что-то, кроме склонности к размышлениям в тишине.

10 признаков интроверта:

1. Предпочтение тихой и уединённой деятельности.

2. Чувство истощения после социальных мероприятий или общения.

3. Нежелание вести светские беседы (ни о чём) и предпочтение более глубоких разговоров.

Они всегда могут себя развлечь Фото: istockphoto.com

4. Способность развлекать себя в течение длительных периодов времени.

5. Более интроспективный и рефлексивный характер.

6. Способность по-настоящему наслаждаться одиночеством и тихой обстановкой.

7. Возникновение чувства подавленности в больших группах или местах скопления людей.

8. Умение слушать собеседника.

Так чувствует себя девушка-интроверт на вечеринке Фото: istockphoto.com

9. Трудности с инициированием общения.

10. Желание оставаться наблюдателем, а не участником в ситуациях социального взаимодействия.

Плюсы и минусы

Интроверты часто являются хорошими слушателями и способны устанавливать связь с другими людьми на глубоком уровне. Также они часто обладают аналитическим мышлением и могут преуспеть в академических и интеллектуальных занятиях.

Можно ценить свою интроверсию и быть в уединении Фото: istockphoto.com

С другой стороны, им сложно инициировать социальное взаимодействие. В окружении большого количества людей они ощущают себя подавленными.

Интроверсия и экстраверсия — не бинарные явления. Это значит, что они запросто могут совмещаться. Большинство людей находятся где-то между ними. Разумеется, что-то может преобладать. Если зашкаливает интроверсия, то вам покажется близким многое из описанного выше. Как с этим быть?

Можно выходить из зоны комфорта Фото: istockphoto.com

Вариант первый — принимать свою интровертную натуру и находить удовлетворение в тихой и уединённой деятельности. Вариант второй — усиливать экстравертную сторону. Здесь придётся регулярно выходить из зоны комфорта, делая то, что вам несвойственно.

Важно понимать, что правильного пути тут нет. Выбор за вами.

Если вы любите общаться, но цель социального взаимодействия — поиск свежих ушей для нытья, это может плохо кончиться. Чем грозят постоянные жалобы на свою жизнь? Читайте ЗДЕСЬ.