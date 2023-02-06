10 признаков интроверта. Психолог объяснил, почему вам может быть неуютно с людьми

Сегодня каждый второй считает себя интровертом. Пандемия и удалённая работа сыграли здесь немалую роль. Но так ли их много на самом деле?
Интроверсия и экстраверсия — это две широкие черты личности, которые описывают то, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Данные характеристики были подробно изучены психологами. В ходе исследования установили, что они влияют на формирование поведения и предпочтения человека.
Важно знать, к какому типу человек и его близкие относятся. Почему? Это поможет лучше понять себя и других.
Кто такие интроверты
Речь про замкнутых людей, которые предпочитают находиться в одиночестве. Они склонны к интроспекции и любят проводить время в спокойном созерцании. Их часто называют застенчивыми.
Застенчивый ребёнок может вырасти в интроверта
Фото: istockphoto.com
Считается, что интроверсия — результат генетики и биологии. Однако жизненный опыт также может играть определённую роль в формировании личности человека.
Например, если ребёнок испытывает застенчивость или социальную тревогу, то по мере взросления он может стать более интровертированным. Также любовь к уединению развивается, когда малыш растёт в чрезмерно возбуждающей обстановке.
Как их определить?
Сегодня многие называют себя интровертами. Если человеку нравится проводить время в одиночестве и он чувствует себя более удовлетворённым от интроспективных занятий (чтение, письмо или размышления), подобные выводы делаются им автоматически. Но всегда ли это так?
Какие они?
Фото: istockphoto.com
Изучите список ниже и попробуйте найти у себя что-то, кроме склонности к размышлениям в тишине.
10 признаков интроверта:
1. Предпочтение тихой и уединённой деятельности.
2. Чувство истощения после социальных мероприятий или общения.
3. Нежелание вести светские беседы (ни о чём) и предпочтение более глубоких разговоров.
Они всегда могут себя развлечь
Фото: istockphoto.com
4. Способность развлекать себя в течение длительных периодов времени.
5. Более интроспективный и рефлексивный характер.
6. Способность по-настоящему наслаждаться одиночеством и тихой обстановкой.
7. Возникновение чувства подавленности в больших группах или местах скопления людей.
8. Умение слушать собеседника.
Так чувствует себя девушка-интроверт на вечеринке
Фото: istockphoto.com
9. Трудности с инициированием общения.
10. Желание оставаться наблюдателем, а не участником в ситуациях социального взаимодействия.
Плюсы и минусы
Интроверты часто являются хорошими слушателями и способны устанавливать связь с другими людьми на глубоком уровне. Также они часто обладают аналитическим мышлением и могут преуспеть в академических и интеллектуальных занятиях.
Можно ценить свою интроверсию и быть в уединении
Фото: istockphoto.com
С другой стороны, им сложно инициировать социальное взаимодействие. В окружении большого количества людей они ощущают себя подавленными.
Интроверсия и экстраверсия — не бинарные явления. Это значит, что они запросто могут совмещаться. Большинство людей находятся где-то между ними. Разумеется, что-то может преобладать. Если зашкаливает интроверсия, то вам покажется близким многое из описанного выше. Как с этим быть?
Можно выходить из зоны комфорта
Фото: istockphoto.com
Вариант первый — принимать свою интровертную натуру и находить удовлетворение в тихой и уединённой деятельности. Вариант второй — усиливать экстравертную сторону. Здесь придётся регулярно выходить из зоны комфорта, делая то, что вам несвойственно.
Важно понимать, что правильного пути тут нет. Выбор за вами.