Тренер назвал 8 лучших упражнений для профилактики тромбоза в сосудах

Вадим Перепёлкин тренер по плаванию Существует много упражнений, благодаря которым можно спастись от тромбоза. Для их выполнения совсем не обязательно идти в фитнес-зал или использовать дополнительный инвентарь. Самое важное и действенное — ходьба. Введите в свою привычку пешие прогулки по 20-30 минут в день, это обезопасит вас.

Упражнения для стоп и кончиков пальцев

Сядьте на стул и поставьте ноги под углом 90 градусов. Сначала поднимите пятки, а кончиками пальцев упритесь в пол, затем наоборот. Делайте 15 раз. Это упражнение нужно выполнять восемь раз в день.

Прилягте и сначала потяните на себя кончики пальцев, а затем от себя. Повторяем это движение 15 раз. Для лучшего эффекта нужно выполнять его несколько раз в день.

Упражнения для голени

Встаньте ровно. Поднимите сначала одну ногу, согнув её в колене, затем разогните и согните голеностоп медленным подконтрольным движением. Повторите 15 раз. Самое главное в этом упражнении соблюдать баланс тела.

Встаньте так, чтобы ваши ноги были на ширине таза, после этого поднимитесь на носочки и опуститесь в исходное положение, повторите 13 раз.

Для профилактики тромбов очень полезно по пять минут в день стоять или ходить на носочках, чтобы давление в ногах при нагрузке повышалось и кровь в венах не застаивалась.

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Упражнения для тазобедренного сустава и коленей

Исходное положение — стоя. Нужно встать на одну ногу, а второй, согнутой в колене, сделать круговые движения к центру, затем наружу. Повторяйте эти движения по пять раз в обоих направлениях и на обе ноги. Также укрепляет мышцы поочерёдное поднимание ног на месте в течение минуты.

Можно потянуть заднюю часть бедра. Выполняется это следующим образом: стоим так, чтобы ноги были на ширине плеч. После этого одну ногу немного сгибаем в колене, а вторую выпрямляем и ставим на пятку. Далее с прямой спиной наклоняемся к этой ноге до ощущения натяжения на задней поверхности бедра и подколенной области. Стоим в этом положении в течении 30 секунд и меняем ногу.

Упражнение для мышц ног

Оно поможет тем, у кого сидячая работа. Отлично активизирует циркуляцию крови и улучшает кровообращение, а также укрепляет мышцы ног.

Сядьте на стул и поставьте ноги под углом 90 градусов параллельно друг другу. Руками обопритесь на переднюю часть бедра. После этого встаньте медленным подконтрольным темпом со стула и выпрямите ноги. Повторяйте это упражнение 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Также в профилактику тромбообразования входят езда на велосипеде, бег трусцой и плавание. Но не забывайте, что для этого вам нужно подобрать специальную обувь и выполнять технику упражнений правильно, чтобы избежать травмы и получить максимум пользы.

Мнение врача

Юлия Пантелеева врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Чтобы предотвратить тромбоз, важно регулярно заниматься физической активностью и упражнениями, способствующими хорошему кровообращению и оттоку крови.

Аэробные упражнения: аэробные упражнения, такие как бег трусцой, езда на велосипеде и плавание, отлично подходят для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и способствуют хорошему кровообращению. Регулярные аэробные упражнения могут помочь предотвратить тромбоз, поддерживая свободное кровообращение и снижая риск образования тромбов. Старайтесь заниматься аэробными упражнениями не менее 30 минут в течение большинства дней недели.

Упражнения для ног: упражнения, направленные на ноги, такие как подъёмы икр и приседания, могут помочь улучшить кровообращение в ногах и предотвратить тромбоз глубоких вен. Эти упражнения помогают перекачивать кровь обратно к сердцу и снижают риск образования тромбов в ногах.

Йога: йога — комплексная форма упражнений, которая может помочь предотвратить тромбоз, способствуя хорошему кровообращению и уменьшая стресс. Определённые позы йоги, такие как «собака мордой вниз» и «воин II», также могут помочь укрепить ноги и улучшить кровообращение.

Фото: istockphoto.com

Растяжка: регулярный стретчинг может помочь предотвратить тромбоз, способствуя хорошему кровообращению и снижая риск образования тромбов. Упражнения на растяжку также могут помочь улучшить гибкость и уменьшить скованность мышц.

Силовые тренировки: они могут помочь предотвратить тромбоз, улучшая кровообращение и снижая риск образования тромбов. Силовые тренировки также могут помочь нарастить мышечную массу и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Важно отметить, что, хотя регулярная физическая активность и физические упражнения могут помочь предотвратить тромбоз, они не должны быть единственным средством профилактики. Другие важные факторы включают поддержание здорового питания, отказ от курения, управление стрессом и лечение таких заболеваний, как высокое кровяное давление и диабет. Если у вас в анамнезе был тромбоз или вы подвержены высокому риску этого заболевания, важно проконсультироваться со своим врачом, прежде чем начинать новую программу упражнений.

В предыдущей статье рассказали об упражнениях для профилактики инсульта.