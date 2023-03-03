Почему семейные люди живут дольше и как одиночкам повысить свои шансы?

Учёные выяснили, что ранней смертности больше всего подвержены мужчины-холостяки. Объясняется просто — семейные пары чаще испытывают положительные эмоции. Но как быть тем, кто выбрал одиночество?

Вера Фомина психолог-акмеолог, бизнес-коуч, специалист по консалтингу Человек уникален сам по себе. Но даже гармоничная личность нуждается в обществе. Причём с самого рождения. Становление характера формируется через получение информации от окружающих людей. Ребёнок начинает социализироваться в семье, дворе, садике, школе. Вырастая, он общается с единомышленниками, коллегами, друзьями. Что это может значить? Всё просто. Люди заведомо предрасположены находиться в окружении себе подобных!



Почему человек становится одиноким? Здесь могут повлиять разные факторы и обстоятельства. Например, такие:

негативный опыт взаимодействия с людьми в прошлом;

другие приоритеты и ценности. Например, карьера на данном этапе жизни важнее, чем создание семьи;

собственное развитие. Повышается планка к спутнику жизни. А значит, можно годами пребывать в поисках достойного кандидата;

страх потери близких людей.

Фото: istockphoto.com

Важно помнить, что у одиночества (непродолжительный период) есть и плюсы. Человек может лучше познать самого себя. Но не стоит увлекаться. В долгосрочной перспективе это несёт вред на ментальном и даже физическом уровнях.

Как влияет одиночество?

Всё портит стресс. Сегодня высокий ритм жизни вынуждает забыть о гармонии. Мы просто-напросто лишены времени на качественную разрядку, которая снимет напряжение.

Одинокому человеку не с кем поделиться своими переживаниями, опасениями. Гормон кортизол при долгой стимуляции наносит сбои в физических процессах. Например, нарушает расслабление мышц, сосудов. Доводит до спазмов без возможности нормальной циркуляции крови и кислорода. Отсюда перепады давления, искажения нервных импульсов, торможение выброса положительных нейромедиаторов и стимуляторов.

Фото: istockphoto.com

Организм бессознательно выбирает способ избавиться от такого состояния. Поэтому и происходят заедания, беспорядочные половые связи, пагубные привычки и поступки. На ментальном уровне: раздражительность, срывы, апатия. Как итог — сокращение продолжительности жизни.

По ссылке ищите 5 советов нейропсихолога, которые помогут оставаться молодым без ботокса и чудодейственных эликсиров.

Почему семейные живут дольше? Безусловно, у них тоже возникают конфликты и стрессовые ситуации, но есть возможность получить поддержку. Зачастую достаточно одного этого осознания. Что получается? Такие люди быстрее приходят в нормальное состояние, не разрушая свой организм. Кстати, чем больше семья — тем больше поддержки.

Фото: istockphoto.com

Как быть, если вы — одиночка?

Да, семейным парам легче, но это не значит, что нужно ломать собственные принципы. Тащить первого попавшегося человека в ЗАГС тоже не стоит. Что тогда делать? Работать над качеством жизни и реализовывать свои потребности в общении и проявлении заботы.

1. Включить в повседневную жизнь профилактику от стресса

Отдых. Важно находить время на восстановление организма. Не забывайте и об успокоении ума. Речь о прогулках на свежем воздухе, просмотре позитивных фильмов, чтении книг.

Здоровый сон. Отличная защита от стрессовых ситуаций. Нужно ложиться в одно и то же время, исключить употребление кофе и алкоголя за несколько часов до сна, проветривать спальню.

Фото: istockphoto.com

Спорт. Выберите подходящий именно для вас вид физической активности. Это могут быть как танцы, ходьба, так и тренажёрный зал.

Массаж. Прямое воздействие на тело помогает снять зажимы и напряжение. А значит, наступит расслабление.

2. Завести домашнее животное, ухаживать за растениями

Общение с питомцами увеличивает выработку окситоцина. Гормон, в свою очередь, снижает уровень кортизола. Забота о кошках и собаках способствует улучшению работы сердца, снижению давления.

Фото: istockphoto.com

Растения выделяют эфирные масла. Они оказывают благотворное воздействие на эмоциональное состояние человека, а также насыщают квартиру кислородом.

3. Осваивать новые хобби

Процесс поможет отвлечься от стресса и негативных мыслей. Важно, чтобы занятие вам нравилось и приносило удовольствие. Даже 15 минут в день значительно улучшат состояние.

4. Заниматься благотворительностью

Здесь действует принцип «помогая другим, мы помогаем себе». Как это работает? Когда человек делает добро, в мозгу выделяются сразу несколько гормонов. Это окситоцин, серотонин и дофамин. Они повышают настроение и снижают уровень кортизола. Как итог — нет стресса.

Вышеописанные пункты — инструкция, которая поможет справиться с разрушающей стороной одиночества. А ещё очень важно видеть в своей жизни позитивные моменты, не ориентируясь на то, как всё складывается у других — бывших одноклассников, коллег и т. д. Чтобы прокачать этот навык, ловите ИНСТРУКЦИЮ от психолога.