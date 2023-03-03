Почему семейные люди живут дольше и как одиночкам повысить свои шансы?

Учёные выяснили, что ранней смертности больше всего подвержены мужчины-холостяки. Объясняется просто — семейные пары чаще испытывают положительные эмоции. Но как быть тем, кто выбрал одиночество?
Человек уникален сам по себе. Но даже гармоничная личность нуждается в обществе. Причём с самого рождения. Становление характера формируется через получение информации от окружающих людей. Ребёнок начинает социализироваться в семье, дворе, садике, школе. Вырастая, он общается с единомышленниками, коллегами, друзьями. Что это может значить? Всё просто. Люди заведомо предрасположены находиться в окружении себе подобных!
Почему человек становится одиноким? Здесь могут повлиять разные факторы и обстоятельства. Например, такие:
- негативный опыт взаимодействия с людьми в прошлом;
- другие приоритеты и ценности. Например, карьера на данном этапе жизни важнее, чем создание семьи;
- собственное развитие. Повышается планка к спутнику жизни. А значит, можно годами пребывать в поисках достойного кандидата;
- страх потери близких людей.
Фото: istockphoto.com
Важно помнить, что у одиночества (непродолжительный период) есть и плюсы. Человек может лучше познать самого себя. Но не стоит увлекаться. В долгосрочной перспективе это несёт вред на ментальном и даже физическом уровнях.
Как влияет одиночество?
Всё портит стресс. Сегодня высокий ритм жизни вынуждает забыть о гармонии. Мы просто-напросто лишены времени на качественную разрядку, которая снимет напряжение.
Одинокому человеку не с кем поделиться своими переживаниями, опасениями. Гормон кортизол при долгой стимуляции наносит сбои в физических процессах. Например, нарушает расслабление мышц, сосудов. Доводит до спазмов без возможности нормальной циркуляции крови и кислорода. Отсюда перепады давления, искажения нервных импульсов, торможение выброса положительных нейромедиаторов и стимуляторов.
Фото: istockphoto.com
Организм бессознательно выбирает способ избавиться от такого состояния. Поэтому и происходят заедания, беспорядочные половые связи, пагубные привычки и поступки. На ментальном уровне: раздражительность, срывы, апатия. Как итог — сокращение продолжительности жизни.
Почему семейные живут дольше? Безусловно, у них тоже возникают конфликты и стрессовые ситуации, но есть возможность получить поддержку. Зачастую достаточно одного этого осознания. Что получается? Такие люди быстрее приходят в нормальное состояние, не разрушая свой организм. Кстати, чем больше семья — тем больше поддержки.
Фото: istockphoto.com
Как быть, если вы — одиночка?
Да, семейным парам легче, но это не значит, что нужно ломать собственные принципы. Тащить первого попавшегося человека в ЗАГС тоже не стоит. Что тогда делать? Работать над качеством жизни и реализовывать свои потребности в общении и проявлении заботы.
1. Включить в повседневную жизнь профилактику от стресса
- Отдых. Важно находить время на восстановление организма. Не забывайте и об успокоении ума. Речь о прогулках на свежем воздухе, просмотре позитивных фильмов, чтении книг.
- Здоровый сон. Отличная защита от стрессовых ситуаций. Нужно ложиться в одно и то же время, исключить употребление кофе и алкоголя за несколько часов до сна, проветривать спальню.
Фото: istockphoto.com
- Спорт. Выберите подходящий именно для вас вид физической активности. Это могут быть как танцы, ходьба, так и тренажёрный зал.
- Массаж. Прямое воздействие на тело помогает снять зажимы и напряжение. А значит, наступит расслабление.
2. Завести домашнее животное, ухаживать за растениями
Общение с питомцами увеличивает выработку окситоцина. Гормон, в свою очередь, снижает уровень кортизола. Забота о кошках и собаках способствует улучшению работы сердца, снижению давления.
Фото: istockphoto.com
Растения выделяют эфирные масла. Они оказывают благотворное воздействие на эмоциональное состояние человека, а также насыщают квартиру кислородом.
3. Осваивать новые хобби
Процесс поможет отвлечься от стресса и негативных мыслей. Важно, чтобы занятие вам нравилось и приносило удовольствие. Даже 15 минут в день значительно улучшат состояние.
4. Заниматься благотворительностью
Здесь действует принцип «помогая другим, мы помогаем себе». Как это работает? Когда человек делает добро, в мозгу выделяются сразу несколько гормонов. Это окситоцин, серотонин и дофамин. Они повышают настроение и снижают уровень кортизола. Как итог — нет стресса.