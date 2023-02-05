Путешествия идут в ногу со временем и реагируют на всё, что происходит в обществе.

Что ждёт сферу туризма в 2023 году? 5 тенденций, на которые стоит обратить внимание

Число путешественников по миру уже давно перевалило за 1,5 миллиарда. Они ездят, плавают, летают, посещают новые места и открывают новые грани себя. Иногда одна поездка может изменить всё, оставить неизгладимое впечатление на всю жизнь. Но куда путешествовать, если от списка направлений голова кругом. Предложений так много, что разобраться в них очень сложно. В такой ситуации стоит прислушаться к трендам, они помогут выбрать идеальный отдых.

Анна Статва эксперт по туризму, кандидат географических наук, travel-коуч Туризм – это сфера, оперативно реагирующая на все происходящие в обществе изменения: геополитические, экономические, социальные и психологические. Современные тенденции туризма – это своеобразный срез текущей ситуации.

Поскольку изменения неизбежны, а мир меняется ежесекундно, сфера туризма не стоит на месте. Какие же тенденции можно отметить в 2023 году?

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В восточном стиле

Взгляд туриста устремляется в азиатском направлении, в отличие от ранее существовавшего европейского. Таиланд, Шри-Ланка, Узбекистан и даже Монголия – эти направления становятся всё более востребованными. Даже на Мальдивы туристы стали летать гораздо чаще, о Турции можно даже не говорить.

Таиланд Фото: istockphoto.com

За границей хорошо, а дома лучше

Растёт популярность отдыха в России. С одной стороны, это гораздо более надёжный и менее хлопотный вариант по сравнению с зарубежными поездками, с другой – заметно улучшение условий для туристов, начиная от мест размещения и заканчивая качеством экскурсионного обслуживания.

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В последний момент

Резко снижается глубина бронирования. Вплоть до принятия решения всего лишь за пару дней до выезда. Это связано с повышенными рисками, отсутствием уверенности в завтрашнем дне, а также негативным опытом, сформированным во времена пандемии.

Фото: istockphoto.com

Отдых с пользой

Существенно омолодились такие направления, как оздоровительный туризм и речные круизы. Теперь не только пенсионеры восстанавливают здоровье в санаториях и курсируют на лайнерах по рекам Волжско-Камского бассейна, но и туристы помоложе.

Сейчас или никогда

За счёт снижения синдрома отложенной жизни растёт общее число путешествий. Весьма интересная тенденция, за которой стоит осознание конечности всего, бессмысленности накоплений, ценности впечатлений и воспоминаний.

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При подготовке к новой поездке, неважно, длительной или короткой, вспомните об этих тенденциях. Может, вам стоит поддаться одной из них и совершить путешествие по новому для вас направлению.

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