Этими десертами можно лакомиться без вреда для фигуры.

Нутрициолог назвала 7 сладостей, которые не приводят к набору веса

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Можно ли спортсменам есть сладкое? Да, если подойти к вопросу рационально и следовать советам. Вот семь полезных сладостей, которые можно есть без опасений за фигуру.

Съесть десерт после интенсивной тренировки — эффективный способ восстановить потраченную энергию. Сладости — это источник простых углеводов, которые быстро расщепляются, давая нам прилив сил и бодрости, а это именно то, что нужно организму после занятий спортом.

Есть полезные сладости не запрещается, но важно помнить о мере и не вознаграждать себя плиткой шоколада за проведённую тренировку. Важно не превышать допустимую норму углеводов, иначе тренировка пойдёт насмарку. В среднем максимальное количество сладкого — 50 г.

При выборе сладостей тщательно читайте состав продукта — в нём должны быть только натуральные ингредиенты, минимум сахара (лучше полное его отсутствие), никаких заменителей и красителей.

Фото: istockphoto.com

Важно помнить, что далеко не все полезные сладости (протеиновые батончики, печенье, напитки и выпечка) действительно сделаны из качественных ингредиентов и не содержат сахар под непонятным названием. Будьте внимательны при выборе низкокалорийного десерта, чтобы энергетическая «ЗОЖ»-бомба не стала причиной лишнего веса.

Протеиновые продукты из линейки спортивного питания — идеальные сладости для спортсмена, но, если их нет под рукой, подойдут полезные лакомства из ближайшего магазина.

Для пополнения запасов глюкозы после тренировки можно съесть следующие сладости.

Яблочная пастила без добавления сахара

Фруктовая пастила — это полезное лакомство без сахара, консервантов, ГМО, усилителей вкуса и красителей. При изготовлении классической пастилы сохраняются все полезные свойства яблок — пищевые волокна, пектин, почти все витамины группы B, A, C, E, K, PP, а также макроэлементы — кальций, фосфор, магний, калий, натрий и, конечно же, железо.

Лакомство идеально подходит как замена привычных конфет. В составе пастилы нет ничего, кроме свежих яблок и сорбата калия.

Фото: istockphoto.com

В пастилу, кроме яблочного пюре, добавляют яичный белок, что делает её высокобелковым десертом. Воздушная пастила внешне и по текстуре похожа на нежный бисквит.

В продукте нет глютена, зато много растительной клетчатки, которая улучшает пищеварение и работу кишечника, а углеводы преобразуются в энергию и надолго заряжают организм активностью.

Финики

Финики — полезная замена конфетам с пальмовым маслом и сахаром. Они богаты природными сахарами, клетчаткой, минералами и витаминами.

Фото: istockphoto.com

Выбирайте сухофрукты внимательно: они могут быть вымочены в сахарном сиропе, могут содержать красители и диоксид серы, который помогает сохранить свежими и внешне привлекательными многие продукты. Такие финики ничуть не полезнее магазинных конфет.

Есть пять признаков вредных фиников:

Привкус сахарного сиропа. Блестящая кожица. Плоды слипаются. Неестественно светлый цвет кожицы. На поверхности плодов есть кристаллики сахара.

У настоящих фиников тёмная матовая кожица с «морщинками», нет блеска и липкости.

Чтобы фруктоза, содержащаяся в плодах, не спровоцировала резкий выброс инсулина в кровь, рекомендуется есть сухофрукты в сочетании с белковой пищей. На расщепление белков организму требуется больше времени, финики будут усваиваться медленнее, и уровень сахара не подскочит.

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Продукт можно добавить в белковый йогурт и насладиться десертом после тренировки. Финики хорошо утоляют голод и помогают восполнить запасы энергии. Флавоноиды и феноловая кислота уменьшают степень воспаления, а каротиноиды улучшают работу сердца.

Сушёное манго без сахара

Манго — ещё одна полезная сладость, которая не содержит сахара и вредных жиров. Сушёный фрукт нормализует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение, помогая сбросить лишние килограммы.

Высокая энергетическая ценность продукта позволяет эффективно восполнить энергию, а витамин B6 принимает активное участие в синтезе серотонина — участника борьбы со стрессом, бессонницей и депрессией.

Фото: istockphoto.com

Лакомство помогает справиться с синдромом выгорания и хронической усталостью, отлично поднимает настроение.

Сушёное манго богато калием, который укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление, препятствует развитию атеросклероза (хроническое заболевание артерий) и гипертонии (повышение артериального давления).

Шоколад с порошком из кэроба

Шоколад из кэроба — полезная альтернатива классическому шоколаду, которую можно есть детям, вегетарианцам и людям с аллергией на какао-бобы и глютен.

В кэробе много витаминов и минеральных веществ, он на 8% состоит из протеина, который содержит железо в доступной для усвоения форме.

Фото: istockphoto.com

В кэробе есть витамины А, В, В2 и D, много кальция, фосфора, калия и магния, а также медь, никель, барий и марганец.

Идеальный шоколада из кэроба состоит из какао-масла и обжаренного кэроба. Суперфуд имеет небольшую калорийность: всего 224 ккал на 100 г.

Природная сладость продукта делает десерт похожим на классический шоколад, он отлично поднимает настроение и помогает организму восстановиться после физической нагрузки.

Зефир

Натуральный яблочный зефир — низкокалорийный десерт, богатый железом, фосфором и протеином. Это вкуснейший источник усвояемого протеина без грамма вредных жиров, который поднимает настроение, придаёт сил и, главное, не превращается в жир в области живота и боков.

Фото: istockphoto.com

В зефире есть ценный компонент — яблочный пектин. Это вещество обладает свойством связывать и выводить из организма соли тяжёлых металлов, радионуклиды, а также снижает уровень холестерина в крови, обладает противовирусным действием, защищает от развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рекомендую выбирать десерт без сахара или тот, в составе которого на первом месте стоят яблоки, а не сахар или патока.

Чёрный шоколад

Натуральный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 72% (чем больше, тем лучше) — главный десерт спортсменов. Это богатый источник полиненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой кислоты и омеги-3.

Фото: unsplash.com/@danielfazio

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Продукт нормализует артериальное давление, укрепляет сосуды, повышает работоспособность и улучшает настроение, способствуя выработке «гормонов счастья».

Рекомендованная порция шоколада после энергозатратной тренировки — не более 30 г.

Цукаты

Цукаты из натуральных фруктов (не вымоченные в сахарном сиропе и без сладкой посыпки) подходят в качестве десерта.

Фото: istockphoto.com

Цукаты богаты аскорбиновой кислотой и антиоксидантами (бета-каротин и токоферол), которые необходимы для нормального функционирования организма.

Ценные аминокислоты эффективно помогают снять усталость и восстановить работоспособность после тренировки, не перегружая рацион лишними калориями.