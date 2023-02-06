«Техника спецназа» для быстрого засыпания за 3 минуты. Мнение врача-сомнолога

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недавно рассказал, что самое главное в распорядке его дня – это хорошо выспаться. Действительно, сон – такой же важный элемент в жизни спортсмена, как тренировки и правильное питание.

Согласно результатам октябрьского опроса Фонда общественного мнения, около 70% россиян находятся в состоянии тревожности. Учитывая эти цифры, можно предположить, что больше половины нашего населения испытывают сложности с засыпанием.

Дарья Лебедева врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Есть много разных техник, позволяющих быстро погрузиться в сон. Одна из самых эффективных называется «техникой спецназа», поскольку изначально её использовали военные, которым требовалось в сжатые сроки восстановить физические и эмоциональные силы. Автором этой техники считается американский психолог и спортивный тренер Бад Уинтер.

«Технику спецназа» можно использовать как скорую помощь. Она подходит в том случае, если человек плохо спал накануне ночью либо ему нужно немного расслабиться днём.

Фото: unsplash.com/@brucemars

Чтобы заснуть примерно за три минуты, необходимо найти тихое уютное место, где вас не будут беспокоить ни посторонние звуки, ни другие люди. Нужно лечь со скрещёнными на груди руками, закрыть глаза, максимально расслабить мышцы лица, плечевого пояса, рук и ног.

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В таком положении следует дышать с акцентом на длинный выдох. Это значит, что вы делаете спокойный вдох и длинный-длинный выдох. Так повторяем 10 раз. При этом нельзя двигаться и открывать глаза.

Дополнительно можно подключить метод визуализации. Представьте, что вы оказались на пляже, лежите на тёплом песке под согревающими лучами солнца, и ветерок нежно овевает ваше тело. Можете мысленно перенестись в любое другое место – например, в горы. Главное, чтобы там вам было приятно и комфортно.

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Некоторые эксперты для достижения лучшего эффекта советуют закатывать глаза под закрытыми веками, но если это доставляет вам дискомфорт или вынуждает напрягаться, то лучше обойтись без этого.

Что произойдёт с организмом, если не спать всю ночь, узнаете здесь

«Техника спецназа» будет в несколько раз эффективнее, если вы станете неукоснительно придерживаться следующих правил:

старайтесь соблюдать режим сна, засыпая и просыпаясь в одно и то же время;

не наедайтесь перед сном;

за три-четыре часа до засыпания исключите физические нагрузки;

незадолго до отхода ко сну устраните источники естественного и искусственного света. Под последними понимаются в том числе гаджеты: вместо чтения новостной ленты в соцсети лучше почитать книгу или послушать познавательный подкаст.

В предыдущем материале рассказали, что мешает нам спать по ночам и как это исправить.

Не могу утверждать, что благодаря «технике спецназа» к вам придёт глубокий сон. Но как минимум первая и вторая стадии сна вам гарантированы. Ваши тело и мозг получат отдых, за счёт чего увеличится ваша продуктивность и улучшится настроение.