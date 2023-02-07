20 цитат тренера Теда Лассо, которые вдохновят даже тех, кто отчаялся навсегда

«Тед Лассо» покорил не только любителей футбола, но и тех, кто к спорту равнодушен. Всё дело в главном герое сериала. Тренер Лассо — вдохновляющий персонаж. Он не боится вызовов судьбы и верит в себя.

Его философские и искренние высказывания не оставили равнодушным даже генерального директора компании Apple Тима Кука. Миллиардер активно использует их в своём обиходе. Возможно, и вы захотите взять что-то на вооружение.

О вере и мотивации

— Ты веришь в призраков?

— Да, но что более важно — я считаю, что им нужно верить в себя.

Фото: кадр из сериала «Тед Лассо»

Для меня успех не в победах и поражениях. Речь идёт о том, чтобы помочь этим молодым парням стать лучшими версиями самих себя — на поле и за его пределами.

Я верю в надежду. Я верю в Веру.

Мне нравится идея о том, что кто-то разбогател благодаря тому, что он дал миру, а не только благодаря своей семье.

Цитаты и высказывания из сериала «Тед Лассо» Фото: KINOPOISK

Пахнет потенциалом.

Хороший учитель ждёт, что ты пойдёшь вперёд. Отличный — знает, что так и будет.

Мне очень тяжело слушать людей, которые не верят в себя.

О том, как жить

В сухом остатке, что тебе важнее — быть милой или правой?

Пора перестать беспокоиться о том, что думают другие, и делать так, как лучше для меня и моего личного пути.

Фото: KINOPOISK

Есть две кнопки, которые я никогда не люблю нажимать. Это — «паника» и «сон».

Я хочу, чтобы вы знали: я ценю каждое ваше мнение, даже если вы ошибаетесь.

Фото: KINOPOISK

Отсутствие надежды — вот что может навредить.

Принимать вызов очень похоже на езду на лошади. Если вам комфортно, когда вы это делаете, вы, вероятно, делаете это неправильно.

Каждый выбор — это шанс, ребята.

Фото: KINOPOISK

Не позволяйте мудрости возраста растрачиваться на вас.

Избивать себя — это как Вуди Аллен, играющий на кларнете. Я не хочу это слышать.

Цитаты и высказывания из сериала «Тед Лассо» Фото: KINOPOISK

Вы знаете, какое самое счастливое животное на Земле? Это золотая рыбка. Ты знаешь почему? У неё десятисекундная память. Будь золотой рыбкой, Сэм.

О чувствах

Я думаю, если вы заботитесь о ком-то и в вашем сердце есть немного любви, нет ничего, с чем вы не могли бы справиться вместе.

Цитаты и высказывания из сериала «Тед Лассо» Фото: KINOPOISK

Если мы собираемся ударить здесь, первое домино должно упасть прямо в сердце этого человека.

Слушайте своё чутьё, а по дороге сверяйтесь с сердцем. Они в гармонии, как судья и свисток.

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