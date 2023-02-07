20 цитат тренера Теда Лассо, которые вдохновят даже тех, кто отчаялся навсегда

Главный герой популярного сериала — ходячий заряд оптимизма и кладезь мудрости.
«Тед Лассо» покорил не только любителей футбола, но и тех, кто к спорту равнодушен. Всё дело в главном герое сериала. Тренер Лассо — вдохновляющий персонаж. Он не боится вызовов судьбы и верит в себя.
Его философские и искренние высказывания не оставили равнодушным даже генерального директора компании Apple Тима Кука. Миллиардер активно использует их в своём обиходе. Возможно, и вы захотите взять что-то на вооружение.
О вере и мотивации
— Ты веришь в призраков? — Да, но что более важно — я считаю, что им нужно верить в себя.
Фото: кадр из сериала «Тед Лассо»
Для меня успех не в победах и поражениях. Речь идёт о том, чтобы помочь этим молодым парням стать лучшими версиями самих себя — на поле и за его пределами.
Я верю в надежду. Я верю в Веру.
Мне нравится идея о том, что кто-то разбогател благодаря тому, что он дал миру, а не только благодаря своей семье.
Цитаты и высказывания из сериала «Тед Лассо»
Фото: KINOPOISK
Пахнет потенциалом.
Хороший учитель ждёт, что ты пойдёшь вперёд. Отличный — знает, что так и будет.
Мне очень тяжело слушать людей, которые не верят в себя.
О том, как жить
В сухом остатке, что тебе важнее — быть милой или правой?
Пора перестать беспокоиться о том, что думают другие, и делать так, как лучше для меня и моего личного пути.
Фото: KINOPOISK
Есть две кнопки, которые я никогда не люблю нажимать. Это — «паника» и «сон».
Я хочу, чтобы вы знали: я ценю каждое ваше мнение, даже если вы ошибаетесь.
Фото: KINOPOISK
Отсутствие надежды — вот что может навредить.
Принимать вызов очень похоже на езду на лошади. Если вам комфортно, когда вы это делаете, вы, вероятно, делаете это неправильно.
Каждый выбор — это шанс, ребята.
Фото: KINOPOISK
Не позволяйте мудрости возраста растрачиваться на вас.
Избивать себя — это как Вуди Аллен, играющий на кларнете. Я не хочу это слышать.
Цитаты и высказывания из сериала «Тед Лассо»
Фото: KINOPOISK
Вы знаете, какое самое счастливое животное на Земле? Это золотая рыбка. Ты знаешь почему? У неё десятисекундная память. Будь золотой рыбкой, Сэм.
О чувствах
Я думаю, если вы заботитесь о ком-то и в вашем сердце есть немного любви, нет ничего, с чем вы не могли бы справиться вместе.
Цитаты и высказывания из сериала «Тед Лассо»
Фото: KINOPOISK
Если мы собираемся ударить здесь, первое домино должно упасть прямо в сердце этого человека.
Слушайте своё чутьё, а по дороге сверяйтесь с сердцем. Они в гармонии, как судья и свисток.
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