9 качеств характера, которые помогают спортсменам становиться чемпионами

Если они есть, человек способен добиться многого в любом виде деятельности. Если их нет, стоит задуматься о прокачке.

Яна Семенкова семейный психолог, специалист по работе с тревожностью С точки зрения психологии человек — существо уникальное и способное на многое. В том числе всерьёз увлечься спортом и добиться результатов. Но, разумеется, здесь есть нюансы. Попробуем последовательно в них разобраться.

Профессиональный спорт — это то, что начинается в раннем детстве. Поэтому здесь, конечно же, будут возрастные ограничения. Однако современный мир даёт массу возможностей для реализации своего спортивного характера — от любительских соревнований до карьеры фитнес-инструктора. Тут главное понять, есть ли он у вас – этот самый характер. Какие качества присущи людям, которые с большей долей вероятности могут добиться успеха в спорте?

Фото: istockphoto.com

Их наличие – не повод горевать о том, что когда-то вы пошли не в секцию по боксу, а в музыкальную школу. Свой потенциал можно реализовать в любом возрасте. Так или иначе.

Их отсутствие – повод задуматься над верностью выбранного пути, если он связан со спортом, но карьера не складывается. Возможно, спорт – это не ваше или просто нужно кое-что прокачать. Список ищите ниже.

9 качеств прирождённого спортсмена

1. Склонность к дисциплине

Жёсткая дисциплина сопровождает спортсмена на протяжении всей карьеры. Тренировки могут занимать целый день. Часто спортсмен занимается без выходных и праздников, особенно перед серьёзными соревнованиями. Нужно уметь соблюдать режим, строгий распорядок дня, вовремя приезжать на тренировки и т. д. Это действительно сложно. Вспомните, сколько раз вы «начинали» бегать по понедельникам?

Фото: istockphoto.com

2. Сила воли

Это определённая настойчивость, которая помогает добиваться любой цели. Сила воли у спортсмена проявляется, когда ему необходимо себя принуждать тренироваться или не хватает вдохновения. А иногда нужно побеждать, несмотря на переломы, травмы и т. д. Если эта черта у вас есть, то для вас не существует преград. Реализовывать её можно не только в спорте.

3. Настойчивость

Такое поведенческое свойство присуще каждому спортсмену. Именно благодаря этому качеству они не сдаются, а идут вперёд. Эта черта помогает преодолевать все препятствия ради намеченной цели. Например, продолжать тренироваться или играть, даже, когда ты проигрываешь. Такие люди постоянно говорят: «Я хочу», «Я буду», «Я решил». Они умеют мобилизовать все свои силы для длительной борьбы с трудностями.

Фото: istockphoto.com

4. Самостоятельность

Хоть спортсмена всегда и окружает тренерский штаб, выступая, зачастую приходится принимать решение самому. Это значит, что быть самостоятельным необходимо. Важно уметь полагаться на себя в принятии судьбоносных решений. Также зачастую нужно самому проявить инициативу или взять на себя ответственность за поведение или ошибки.

5. Ответственность

Очень важное качество — признавать результат, который ты имеешь вследствие своих же действий. Важно понимать эту ответственность и делать всё, что от тебя зависит.

Фото: istockphoto.com

Для спортсмена это не только про умение «держать слово». В большей степени речь про доказывание намерения своими действиями. Если это командная игра, то ты несёшь ответственность перед партнёрами по команде. В большинстве случаев спортсмен представляет не только себя, но и страну. Выдержали бы вы такую ответственность?

6. Целеустремлённость

Трудно представить спортсмена без цели. Кубок, трофей, победа, медаль. Каждый атлет чётко знает, ради чего он всё это делает. Видеть цель и не видеть препятствий. Всегда помнить о поставленных задачах, возможном результате. Особенно важно, когда встречаются трудности. Спортсмены знают, что цель оправдывает средства.

Фото: istockphoto.com

7. Увлечённость

Бывает так, что родители отдают ребёнка в спорт против его воли, иногда из-за своих нереализованных амбиций. Так это не работает. Важны энтузиазм и фанатизм по отношению к своему делу. Тогда все часы изнурительных тренировок будут вызывать не отторжение, а положительные чувства. Человек будут получать удовольствие от тренировочного и соревновательного процессов. Если он увлечён, то полностью отдаёт себя любимому делу и всегда будет стремиться к большему.

8. Трудолюбие

Такая черта характера предполагает усердный труд. Мало просто тренироваться, важно делать это старательно и добросовестно. Желание много работать и тренироваться важно для каждого спортсмена. Почему? В итоге всегда будет высокая продуктивность, которая приведёт к долгожданным результатам.

Фото: istockphoto.com

9. Упорство

Иметь стремление к победе необходимо каждому спортсмену. Почему? Оно даёт возможность решить любую трудную задачу и достичь любой цели. Даже если последует лишение комфорта. Такой человек не знает, что такое сдаваться обстоятельствам или «плыть по течению». Упорство — это способность не опускать руки перед трудностями, всегда сохранять верность своей цели.

Как распознать в детстве?

Если вы — родитель, которые мечтает о спортивной карьере для своего чада, ловите небольшие нструкции.

Важно учитывать темперамент ребёнка. Для чего? Чтобы занятия не вызывали отторжения, негативных эмоций или непонимания. Темперамент — это врождённый фактор, и его необходимо учитывать, перед тем как отвести ребёнка в секцию. Помните, данный показатель существенно влияет на успеваемость не только в школе, но и в спорте.

9 черт характера, которые необходимы, чтобы стать спортсменом Фото: istockphoto.com

Обратите внимание, склонен ли ребёнок к физической активности? Любит лазать, бегать и прыгать? Или предпочитает спокойные занятия, такие как рисование, чтение, собирание лего? Если ваш малыш в первом списке, есть смысл направить эту активность в продуктивное русло и отдать его в спортивную секцию.

Чтобы у вас точно всё получилось, ловите список мотивирующих цитат от главного героя сериала «Тед Лассо». Тренер всегда знает, что лучше для спортсмена!