Какой из составляющих ЗОЖ вы уделяете больше внимания?

Здоровый образ жизни, он же сокращённо ЗОЖ, для большинства людей — не что иное, как правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек. На самом деле составляющих этого понятия гораздо больше.

Основные принципы рационального подхода к здоровью затрагивают все сферы жизни. Ведь это не просто очередная диета или модная тренировка. ЗОЖ — стиль жизни, который направлен в первую очередь на оздоровление всего организма.

Соблюдение режима дня, в котором есть место для продуктивной работы и полноценного отдыха, позволяет достичь таких эффектов, о которых ещё, уверены, никто ни разу не пожалел. Те, кто переходит на ЗОЖ или хотя бы частично соблюдает его принципы, как правило, уже не сходят с пути.

Нам стало интересно, что для каждого из вас представляет собой понятие «здоровый образ жизни», а также какие, по вашему мнению, компоненты он в себя включает и чему вы уделяете больше внимания.

Оставляйте свои ответы в опросе ниже: проверим, над какой составляющей ЗОЖ стоить поработать каждому из нас. А ещё это поможет понять, что нужно делать, чтобы как можно дольше оставаться бодрым, здоровым, красивым и молодым.