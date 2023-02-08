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Энергичная интервальная тренировка, как получить максимальный результат за 15 минут

Быстрый комплекс упражнений для идеальной фигуры. Он займёт всего 15 минут
Маргарита Иванникова Екатерина Макарова
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15 минут для идеальной фигуры
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Инвентарь вам не понадобится.

Даже если каждый ваш день до отказа забит делами, это не повод отказываться от тренировок. Особенно учитывая тот факт, что заниматься по несколько часов в зале совсем не обязательно. Есть короткие варианты тренинга, которые смогут привести фигуру в тонус и погонять лишнюю воду в организме.

Сегодня мы вместе с профессиональной спортсменкой Екатериной Макаровой подготовили интервальную тренировку, которая займёт всего 15 минут. Инвентарь для выполнения упражнений не потребуется, комплекс подойдёт всем, и его можно выполнять в любое удобное для вас время. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

Напоминаем, что интервальные тренировки – очень интенсивный вид активности. Если у вас есть противопоказания к такому тренингу, сперва проконсультируйтесь с врачом.
Если вы внимательно следите за фигурой и боитесь лишний раз позволить себе сладкое, мы нашли вкусности, которые не навредят вашей форме. Ищите их по ссылке.
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