Быстрый комплекс упражнений для идеальной фигуры. Он займёт всего 15 минут

Даже если каждый ваш день до отказа забит делами, это не повод отказываться от тренировок. Особенно учитывая тот факт, что заниматься по несколько часов в зале совсем не обязательно. Есть короткие варианты тренинга, которые смогут привести фигуру в тонус и погонять лишнюю воду в организме.

Сегодня мы вместе с профессиональной спортсменкой Екатериной Макаровой подготовили интервальную тренировку, которая займёт всего 15 минут. Инвентарь для выполнения упражнений не потребуется, комплекс подойдёт всем, и его можно выполнять в любое удобное для вас время. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

Напоминаем, что интервальные тренировки – очень интенсивный вид активности. Если у вас есть противопоказания к такому тренингу, сперва проконсультируйтесь с врачом.

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