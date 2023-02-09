Выход силой — упражнение, которым можно впечатлить окружающих. Видеоурок

Если вы уже освоили классические подтягивания, изучить этот элемент не составит труда.

Выход силой – одно из самых эффектных упражнений, которым можно впечатлить окружающих. За это в том числе его и любят воркаутеры. Оно достаточно сложное в исполнении и требует хорошей координации, гибкости и, главное, развитой мускулатуры рук.

Этот элемент состоит из двух частей: подтягивания и выхода в упор над перекладиной. Если вы до этого никогда не пробовали сделать выход силой, начинать стоит с изучения простых подтягиваний. Когда у вас получится сделать 10–15 повторений, можно приступать к изучению выхода силой. Если же нет, не стоит пытаться прыгнуть выше головы, вы можете получить травму. Основной нюанс – это взрывное упражнение, его нужно выполнять быстро.

В предыдущем материале рассказали о подготовительных упражнениях, которые помогут научиться подтягиваться.

Сегодня мы вместе с профессиональный бойцом Юрием Рябым подготовили видеоурок, который поможет понять принципы выполнения этого непростого элемента. Включайте ролик и тренируйтесь вместе с нами!

Если вам сложно освоить классические подтягивания на турнике, вам поможет резинка. О том, как использовать этот снаряд для изучения упражнения, читайте по ссылке