Как питаться на сушке? Эти 12 полезных продуктов помогут сбросить жир и сохранить мышцы

Сушка тела у мужчин и женщин – чуть ли не самый популярный способ похудения, который предполагает снижение процента жировой ткани в организме и сохранение при этом мышечной массы.

Вадим Перепёлкин тренер по плаванию В сравнении с обыкновенной едой, после которой мы возвращаемся в свою прежнюю форму, сушка предполагает медленное снижение количества калорий, которые мы потребляем. Это позволяет нам не чувствовать сильный голод и тратить большее количество энергии. При этом уходит жир, но мышечная масса сохраняется. Вот список необходимых продуктов для приобретения рельефа.

Наиболее предпочтительные источники белковой пищи:

Яйца

В них содержится огромное количество аминокислот, а это строительный материал для мышц. Также в яйцах очень много витаминов и микроэлементов. Яичный белок должен обязательно присутствовать в рационе, потому что он способствует росту нашей мышечной массы.

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При этом продукт полезен в любом виде. Яйца можно употреблять как сырыми, так и варёными, и даже жареными. Но стоит помнить, что для здоровья полезнее всего – варёный продукт, так как в таком виде в нём сохраняется максимальное количество полезных веществ.

Куриная грудка

Это не только отличный источник белка, но ещё и низкокалорийный продукт. Куриная грудка содержит очень большое количество аминокислот, а они, в свою очередь, необходимы нам для нормального функционирования организма.

Говядина (нежирная)

Говядина – источник креатина, это структурная единица, которая необходима для построения мышечных тканей, она так важна для повышения выносливости и показателей силы. Введение именно красного мяса в рацион позволяет пополнять запасы креатина.

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Но стоит заметить, что процесс расщепления креатина до аминокислот занимает достаточно длительное время, поэтому в рацион лучше всего вводить нежирные сорта говядины, например, телятину.

Творог (обезжиренный)

Это незаменимый продукт во время сушки тела. В рацион лучше всего вводить кисломолочный продукт с процентом жирности не более 5%. Дело в том, что протеин, который в нём содержится, усваивается ещё медленнее, чем протеин, который содержится в яйцах, но быстрее в сравнении с белком из белого и красного мяса.

В предыдущем материале рассказали о принципах питания для набора мышечной массы.

В творог лучше всего добавлять немного свежих ягод, это позволит сделать завтрак или ужин более питательным.

Наиболее предпочтительные источники углеводов:

Крупы (гречка, овсянка, рис)

Чтобы поддерживать организм в тонусе, нужно обязательно вводить крупы в рацион. Они богаты витаминами, минералами, а также содержат много клетчатки.

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Но, чтобы не навредить организму, необходимо соблюдать некоторые правила. Прежде всего нужно знать, какие именно крупы можно и нужно употреблять во время диеты. Предпочтительнее всего гречка, овсянка и рис.

Бобовые культуры

В бобовых содержится большое количество медленных углеводов, а также растительного белка. Протеин, который входит в их состав, отлично усваивается вместе с животными белками. Но стоит помнить, что бобовые провоцируют или вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. По рекомендациям врача лучше от них отказаться.

Макаронные изделия

Мучные изделия могут быть допустимы в рационе во время сушки тела. Но макароны строго должны быть произведены из твёрдых сортов пшеницы.

Пшеничные макароны: допустимы ли в рационе спортсмена? Ответили в предыдущем материале

Ягоды и фрукты

Простые углеводы, которые обычно исключаются из рациона во время сушки, содержатся в ягодах и фруктах. Эти питательные вещества сразу откладываются, если не сгорают, именно поэтому злоупотреблять ими не стоит.

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Самое лучшее время для природных десертов – завтрак или время перед интенсивной тренировкой.

Овощи

Ограничений по поводу употребления зелёных овощей нет. Нужно ввести в рацион такие овощи, как помидоры, огурцы, кабачки, свёкла, капуста, болгарский перец. В таких продуктах содержится огромное количество полезных веществ, витаминов, минералов, которые повышают иммунитет, а также улучшают обменные процессы в организме.

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Во время сушки от моркови лучше всего отказаться, поскольку в ней содержится много углеводов, а картофель и свёклу предпочтительнее всего употреблять в отваренном виде.

Наиболее предпочтительные источники жиров:

Орехи

Это отличный источник Омега-6. Орехи включают в рацион во время сушки, но в малом количестве. В 100 г содержится примерно 500 ккал, поэтому употребление данного продукта лучше ограничить. Солёные орехи лучше не употреблять вовсе.

По ссылке назвали 10 продуктов, которые обязательно нужно есть спортсменам.

Растительные масла

Ещё один источник Омега-6 – растительные масла. Для заправки салатов лучше всего использовать оливковое или льняное масла, а тушить различные блюда – с применением подсолнечного масла. Категорически запрещено жарить продукты на подсолнечном масле.

Рыба

Рыба – это отличное сочетание жиров и белка. Но стоит употреблять продукт, который не содержит большого количества костей, так как это может вызвать отложение солей в организме. Идеальным вариантом станут минтай, скумбрия, треска, путассу и хек.

Фото: istockphoto.com

Беременным, а также кормящим женщинам, лицам с рядом хронических заболеваний проводить сушку тела нельзя. Людям с ожирением второй или третьей степени следует проконсультироваться с диетологом.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Современная «сушка» не должна ограничивать потребление жиров. Мясо, творог, молочные продукты (если они разрешены) нужно выбирать натуральные, с нормальным количеством жира. «Обезжиренный» – не равно «здоровый» или «диетический».

Поэтому если вы решились на такую диету, она не противоречит вашей терапии (если у вас есть хронические заболевания), подходит вам с точки зрения рациона (далеко не каждый организм может усвоить повышенное количество белка и клетчатку), то снизьте количество углеводов и сахаров.

Что касается отдельных продуктов, перечисленных выше, то рис в современном понимании – просто кусочек крахмала, не имеющий пользы. Хотите получить выгоду от продукта – выбирайте бурый, неочищенный, чёрный. Также стоит обратить внимание на сорго, саго, амарант, пшено.

Фото: istockphoto.com

Овсянка должна быть цельной, не хлопья. А мясной рацион можно разнообразить индейкой, кроликом. Если вы росли и живёте в местности, где популярно употребление дичи – вводите в рацион дичь.

Ограничительные диеты должны составляться так, чтобы полный спектр полезных микроэлементов и витаминов был компенсирован. Не забывайте об этом.

Подробнее о правилах сушки рассказали здесь