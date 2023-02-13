Фитнес-нутрициолог рассказала, чем может быть полезен и вреден продукт для фигуры.

Стоит ли тренирующимся исключать из рациона хлеб? За и против

Полина Гром тренер FPA, нутрициолог FPA, спортивный нутрициолог FPA, фитнес коуч FPA Хлебобулочные изделия в рационе спортсмена — спорная тема. Раньше все говорили: «Хлеб — всему голова», а сейчас этот продукт всячески стараются ограничить адепты ЗОЖ и «правильного питания». Так где же истина? Может ли тренирующийся включать мучное изделие в свой рацион или лучше его избегать?

Для начала стоит определить, кого мы называем спортсменом. Это человек, который целенаправленно занимается каким-либо видом спорта. Сейчас понятие расширили, и многие включили в него тех, кто просто посещает тренажёрный зал.

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Но цели спортсменов и «фитнесистов» различаются. Первым нужно показать максимальный результат на соревнованиях, а вторые преследуют цель создания идеальной фигуры.

В чём польза и вред хлеба?

Но вернёмся к главному вопросу: «А что делать с хлебом?» Если углубиться в основы нутрициологии, то для полноценного функционирования нашего тела нам нужны белки, жиры и углеводы. Без этих макронутриентов мы попросту не сможем выжить, потому что каждый элемент несёт свои функции.

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Если рассмотреть соотношение макронутриентов в хлебе, то доминирующим будут именно углеводы. Эти питательные вещества нужны нашему организму для получения энергии, для полноценного функционирования органов и систем организма. И спортсмен, и фитнесист тратят дополнительную энергию на тренировках. А хлеб — это отличный источник энергии!

Что такое углеводы и в чём они содержатся? По ссылке нутрициолог назвала 22 продукта.

Также в хлебе много витаминов группы B, пищевых волокон, минералов и других полезных компонентов. Но важно понимать, что продукт тоже бывает разный:

Белый хлеб. В нём много добавленного сахара, и он сам по себе является обработанным продуктом. Такой продукт будет быстрее усваиваться организмом и нести меньше пользы для здоровья. Употребление белого хлеба лучше ограничить до одного-двух раз в неделю как спортсменам, так и фитнесистам.

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Хлеб ржаной. Из обдирной муки (содержит частички оболочек зерна), грубого помола, а также цельнозерновой. Этот вариант наиболее предпочтителен и может выступать в качестве грамотного перекуса для спортсменов и фитнес-любителей. Такой продукт является менее обработанным, а значит, сохраняет в себе гораздо больше витаминов, микроэлементов, клетчатки и других полезных компонентов.

Рис или хлеб — что полезнее для организма? Сравнили продукты в предыдущем материале

Этот хлеб можно есть хоть каждый день, но следите, чтобы вы получали углеводы не только из хлеба, но и из других источников.

Так можно ли хлеб тренирующимся?

Почему многие фитнес-эксперты рекомендуют ограничить хлеб в рационе людям, которые хотят сделать его более здоровым? Проблема не в самом мучном изделии, а в его количестве.

Если вы будете злоупотреблять любым продуктом, то велик шанс того, что вы заметно снизите разнообразие своего рациона, из-за чего лишитесь полезных компонентов из других продуктов и создадите риск недобора всех незаменимых нутриентов.

Фото: istockphoto.com

Но если же вы подходите к своему питанию с умом и не делаете хлеб основой своего рациона, то ничего страшного не случится. Включайте его в свой рацион, создавайте разнообразие по другим источникам углеводов, следите за количеством белков, делайте упор на клетчатку, и тогда ваше тело и спортивные показатели будут на высоте!