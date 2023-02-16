Более 100 эскизов, 2000 рублей и случайная слезинка: как создавали олимпийского мишку

Взмывая над «Лужниками», он заставил плакать миллионы людей. История его создания интересна, а в некоторые её детали просто не верится…

Талисманом XXII летних Олимпийских игр в Москве стал медведь. Казалось бы, это настолько символично, что иного решения и быть не могло. Однако не всё так просто. Без конкуренции не обошлось, но Мишка победил в честной схватке.

Время показало, что выбор оправдался — символ стал легендарным. Возможно, дело не только в тщательном отборе эскизов и таланте художника… Секретным ингредиентом, который создал нужный настрой, оказалась одна маленькая деталь — слезинка. Но обо всём по порядку. Почему именно Мишка? Кто предложил эту идею и как её воплощали?

Абсолютная чемпионка СССР по художественной гимнастике Даля Куткайте Фото: РИА Новости

От эскиза до реальных эмоций

В 1977-м оргкомитет грядущей Олимпиады объявил конкурс на лучшее изображение символа. В борьбу включились разные художники. Победа досталась 42-летнему иллюстратору Виктору Чижикову. Он был известен по рисункам к детским книгам.

Художник вспоминает, что тогда они вместе с друзьями сделали более 100 карандашных набросков. Организаторы получили 60 лучших вариантов. В лидеры вышла работа Виктора. Его попросили изобразить эскиз в цвете.

Виктор Чижиков Фото: РИА Новости

Следующим шагом было внедрение олимпийской символики. По словам Чижикова, он несколько месяцев ломал над этим голову, пока не случилось чудо. Решение пришло во сне. Он увидел опоясанного Мишку. Так зверёк и обзавёлся своими кольцами. Они расположились на пряжке его ремня.

Работа художника понравилась и президенту Международного олимпийского комитета лорду Майклу Моррису Килланину. 17 декабря 1977 года символ был утверждён.

Живописец Дулевского фарфорового завода расписывает мишек Фото: РИА

Что же получил за это Виктор Чижиков? Баснословным его вознаграждение назвать нельзя. Безбедную старость оно точно не гарантировало. Если верить режиссёру Матвею Ошеровскому, гонорар художника составил всего 2000 рублей, что на тот момент равнялось средней годовой зарплате.

Список претендентов

Какие конкуренты были у Мишки? Организаторы также рассматривали варианты: Конёк-Горбунок, Матрёшка и Петрушка. Чтобы сделать обоснованный выбор, организаторы запустили народное голосование. Общественность остановила выбор на медведе. Оргкомитет был не против, ведь это животное также символизирует и важные спортивные ценности: силу и упорство.

Кстати, талисману и имя дали — Михаил Потапыч Топтыгин.

Мишка взмывает ввысь Фото: РИА Новости

Как ошибка стала фишкой

Организовать процесс воплощения образа нужно было художественному руководителю Льву Немчику. Именно он создал экран с гигантским пазлом, где был изображён зверёк, держащий в руках букет.

Изначально планировалось, что главным героем закрытия игр станет не он, а Мишка, взмывающий ввысь на воздушных шарах. Ему предстояло улетать, помахав спортсменам лапой и тем самым всех растрогав.

Изображение талисмана, расположенное на экране, как-то задействовать в драматургии момента не собирались. Рядом с ним просто появлялась надпись: «Доброго пути». Но первоначальный сценарий был изменён. Ошибка одного из участников привела к тому, что миссия умилить всех до слёз выпала именно экранному Мишке.

Легендарная слезинка Фото: РИА Новости

Речь о слезинке, которая покатилась из глаза зверька. Все были уверены, что это тщательно подготовленный спецэффект… На самом деле милота вышла случайно. Она стала результатом оплошности на репетиции. Как это произошло?

Чтобы понять, нужно разобраться в механизме создания «медвежьего пазла». Экран держали солдаты. У каждого на спине была закреплена схема с номером флажков. Под определённый звук они дружно менялись.

Репетиции были долгими. Зачастую кто-то попросту засыпал. Именно в момент навалившейся дрёмы один из солдат и допустил судьбоносную ошибку. Открыв глаза, вместо белого он машинально поднял коричневый флажок. Координатор дал команду сделать правильно. Всё сбилось.

Репродукция плаката «Москва-1980» Фото: РИА Новости

Участники тех репетиций вспоминают, что Лев Немчик был строгим и очень ответственным руководителем. За каждую ошибку он жёстко отчитывал. Все ждали, что после такой оплошности на толпу обрушится крик… Но этого не произошло.

«Стой! Такой-то ряд! Такое место! Повторите!» — неожиданно попросил Немчик.

В ошибке худрук увидел анимацию — по щеке зверька словно прокатилась слеза. Было решено внести изменения. Немчик посчитал, что такой трогательный нюанс не сможет никого оставить равнодушным. План сработал. Зрители на трибунах и участники Олимпиады плакали, прощаясь с Мишкой.

Мишка из «Музея олимпийского движения и спорта 3-2-1» в Катаре Фото: Маргарита Иванникова

Какой была дальнейшая судьба Мишки, который взмыл в небо? Эту одновременно увлекательную и грустную историю читайте ЗДЕСЬ.