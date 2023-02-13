Беговые кроссовки на весну: 6 крутых моделей и 3 бюджетные пары для экономных

Владимир Кузьмин PRO-эксперт Спортмастер PRO, марафонец Совсем скоро, когда на большей части территории страны сойдёт снег, стартует полномасштабный беговой сезон. Начинающие спортсмены, любители и профессионалы займут излюбленные дорожки в парках и на городских бульварах.



Перед многими уже сейчас встаёт проблема — либо кроссовки износились за прошлый сезон, либо их и не было вовсе (а влиться в ряды бегунов хочется). Как выбирать обновку?

На что обратить внимание?

Важно определиться, где и как вы будете проводить тренировки. Стоит учитывать следующие факторы.

1. Тип поверхности: асфальт, стадион или специальные дорожки с прорезиненным покрытием, грунтовые дорожки, пересечённая местность. Для твёрдых поверхностей лучше подходит мягкая обувь с более гладким протектором, для мягких — кроссовки с «зубастым» протектором и большей торсионной жёсткостью.

Фото: istockphoto.com

2. Тип пронации: избыточная, нейтральная и недостаточная. Это про постановку стопы при беге. В нормальном случае ударная нагрузка должна распределяться равномерно, но у некоторых бегунов из-за анатомических особенностей стопа «заваливается» на внутреннюю или внешнюю часть. Обувь должна это компенсировать.

Чтобы кроссовки были по-настоящему удобными и позволяли получить от бега максимум пользы, их нужно подбирать с помощью видеоанализа биомеханики бега (GAIT-анализ). Сделать его можно в магазинах с соответствующим оборудованием.

Для более продвинутых бегунов есть разделение: кроссовки для тренировок, соревнований или универсальные. Тренировочные модели, в отличие от соревновательных, более тяжёлые и не так хорошо возвращают энергию, но лучше гасят ударную нагрузку и держат стопу.

Фото: istockphoto.com

Также немаловажным фактором при выборе беговых кроссовок на весну является защита от воды. В подавляющем большинстве моделей встречается два вида такой защиты:

1. Мембрана (чаще всего Gore-Tex) — плотный материал, который вшивается внутрь обуви, не пропускает воду и выводит пар наружу. Модели маркируются индексом GTX.

2. DWR-пропитка, а также дополнительные слои нейлона и проклеенные места соединения верха с подошвой — позволяют воде не впитываться, а скатываться с обуви. Модели маркируются индексом WTR или SHIELD.

Фото: istockphoto.com

Разбираем топовые вараинты

Тренировочные модели

1. Saucony Triumph 20 — прекрасное сочетание мягкости, лёгкости и стабилизации стопы.

2. Puma Velocity Nitro 2 — лёгкая тренировочная пара для спортсменов с нейтральной пронацией. Благодаря отзывчивому материалу промежуточной подошвы Nitro в этой паре можно работать на широком диапазоне скоростей.

3. Hoka Gaviota 3 — максимальная поддержка стопы и амортизация для тяжёлых бегунов.

Фото: istockphoto.com

Соревновательные модели

4. Saucony Endorphin PRO 3 — ультралёгкие (204 грамма — в мужской версии) и быстрые (пена PWRrun PB в сочетании с полноразмерной карбоновой пластиной даёт ощутимую прибавку к скорости и экономичности бега) кроссовки для длинных дистанций.

5. Puma Deviate Nitro 2 — мягкая обувь для тех, кто пока не готов к слишком быстрым скоростям, но хочет отдельную пару для соревнований. Двухкомпонентная подошва, композитная пластина для стабилизации, лёгкий адаптивный верх, а также цепкий протектор PumaGrip — всё, что нужно для комфорта на тренировках и соревнованиях.

6. Nike Zoom Fly 4 — пока ещё могут похвастаться хорошим отскоком, в отличие от пятой версии, которая ушла в раздел тренировочных кроссовок. Пена React в сочетании с карбоновой пластиной обеспечивает комфортный и быстрый бег.

Фото: istockphoto.com

На какой ценник ориентироваться?

Беговые кроссовки можно купить и за 3–5 тысяч рублей, но они подойдут, скорее, новичкам, которые пока не знают, будут ли бегать регулярно. Также это хорошее решение для лёгких пробежек.

Если же речь идёт о тренировках несколько раз в неделю или даже каждый день, стоит ориентироваться на цену не ниже 10 тысяч рублей. Модели, перечисленные выше, имеют ценник около 15 тысяч, их можно назвать полупрофессиональными. Профессиональные модели обойдутся в 20–25 тысяч рублей. Такие выбирают спортсмены для долгих ежедневных тренировок.

Бюджетные модели

1. Demix Compact 5 — за счёт рельефной подошвы с резиновыми вставками обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, а каркас из настрочных деталей помогает поддерживать стопу. За амортизацию отвечает подошва из ЭВА.

2. FILA Sense — желобки в передней части подошвы делают её более гибкой, а подмётка из высококачественной резины помогает не скользить на любой поверхности. Сетчатый верх улучшает вентиляцию и отводит лишнее тепло.

3. PUMA Transport — за счёт особой конструкции верха модель стабилизирует стопу, а дополнительный слой подошвы помогает снизить ударную нагрузку.

Ищите в галерее конкретные варианты, которые сейчас можно приобрести. Там есть и кое-что из списка, и достойная альтернатива.

Кроссовки каких марок чаще всего подделывают и как не нарваться на фейк? Ищите инструкцию ЗДЕСЬ.