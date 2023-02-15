17 трендовых курток на весну: от очень дорогих до бюджетных

Ольга Астафьева стилист, обозреватель Разбираемся в том, какие модели актуальны. Берём список Pantone, где собраны трендовые цвета грядущего сезона. И… зависаем, ведь найти идеальные миксы модных признаков не так просто. Но что ещё сложнее, так это выбрать, что пойдёт именно вам. Здесь есть две новости. Обе хорошие.

Во-первых, в списках очень много оттенков. Даже по одному цвету там найдутся разные актуальные версии. Во-вторых — вы не обязаны чётко следовать инструкции Pantone. На вооружение можно взять лишь самые общие рекомендации. Например, мы точно знаем, что грядущей весной будет много зелёного, красного, жёлтого и оранжевого. Без синего тоже не обойдётся. Розовый представлен в самых разных вариациях.

Вот лишь часть палитры Pantone на сезон весна-лето-2023 Фото: Pantone.com

И вот тут зависнуть придётся стилисту. С женщинами всё понятно: они и сами рады ярким оттенкам, и выбор у них огромен. С мужчинами сложнее. Тут и желания следовать курсу на цвета «вырви глаз» может не быть, и возможности его проложить (особенно тропами масс-маркета) ограничены. Но мы не ищем лёгких путей. Ниже — подборки конкретных вещей в разных оттенках, сгруппированные по типу цвета.

Incity, 2999 руб. Фото: Incity

Теперь вы точно найдёте свою версию зелёного, жёлтого и т. п. Если не найдёте, всегда есть план Б — нейтральные оттенки. Их актуальный список Pantone тоже собирает. И здесь мы вновь себе напоминаем о том, что не обязаны делать именно так. Главный ориентир — личные настройки. Но глянуть стоит. Вдруг всё удачным образом совпадёт?

Красный

Кажется, оттенки алого никогда не покинут трендовые списки. Весной в топе два варианта: яркий Cherry Tomato и чуть более спокойный Fiery Red. Второй — это слегка затемнённый и смягчённый вариант красного. Он довольно универсален. Если вы хотите двинуться в сторону алого Cherry Tomato, нужно быть готовым взять на себя ответственность. Во-первых, гарантировано всеобщее внимание. Во-вторых, чистый красный не всем идёт. Важно, чтобы ваши природные краски были такими же яркими.

Incity, 5599 руб. / Finn Flare, 18 990 руб. Фото: Incity, Finn Flare

Оранжевый

Ещё один жизнерадостный цвет обещает радовать нас и весной. Теперь это оттенок Tangelo. Речь о насыщенном апельсиновом цвете. Если для вас это слишком ярко, можно снижать уровень экспрессии, двигаясь в направлении оттенков пряных специй. Речь о чём-то вроде куркумы. Особенно это решение подойдёт мужчинам, которых яркий апельсин может напугать.

Columbia Powder Lite Jacket, 11 999 руб. в «Спортмастере» Фото: «Спортмастер»

Жёлтый

Весной нас ждёт классика этого цвета — два ярких оттенка Blazing Yellow и Empire Yellow. Первый посветлее (солнечный), второй — ближе к яичному желтку.

Если для вас это перебор, то опять же берём что-то с добавлением серого, коричневого. Вновь осуществляем движение в сторону «пряной колористики». Тут может появиться цвет шафрана. Также реально пойти другим путём — взять что-то светло-жёлтое. Особенно удачным такое решение будет для обладателей светлых колоритов.

Belucci, 11 999 руб. на Lamoda / Northland, 6999 руб. в «Спортмастере» Фото: Lamoda, «Спортмастер»

Зелёный

Тут у нас по-настоящему развязаны руки. В тренде все оттенки зелёного — от изумруда до свежей зелени. Есть и Classic Green (средне-яркий), и чуть более светлый Andean Toucan, и Love Bird — с жёлтым подтоном. А ещё можно найти смягчённые варианты: Titanite (ближе к болотному) и Leek Green (серый хаки). Из светлых Grayed Jade (очень светлый). но здесь мы уже зашли на территорию базовых оттенков.

Sela, 5299 руб. / Finn Flare, 3 499 руб. на Lamoda Фото: Sela, Lamoda

Синий

Этот блок делится на тёмные и светлые оттенки. В первом случае речь про насыщенные синие. Во втором — про голубой. По каждому колористическому направлению есть широкий выбор. Синий представлен яркой классикой — Electric Blue Lemonade. Более спокойный вариант — Blue Perennial.

Incity, 2999 руб. Фото: Incity

Голубой цвет идёт представителям светлых колоритов. Он может быть чуть серее. Тогда лучше зайдёт тем, у кого в красках внешности есть сероватая примесь. В трендовом списке это оттенок Summer Song. Есть в прикидках Pantone и классический голубой — Airy Blue.

Sela, 1599 руб. / Demix, 6499 руб. Фото: Sela, Demix

Важно! Тем, у кого в природных красках очевидно тепло, лучше смотреть в сторону бирюзы. Это голубой с примесью жёлтого. Если в него добавить нотку серого, то цвет будет идти ещё и мягким колоритам. Здесь преимущественно русоволосые люди со сложными оттенками глаз.

Всё, что связано с розовым

В этом блоке расскажем сразу про всё, что пугает мужчин в области колористики. Действительно сложно найти представителя сильного пола, являющегося поклонником розового цвета. С фуксией попроще. Если она будет приглушена, на неё могут найтись любители и среди мужчин. Чем ближе к фиолетовому, тем проще. Он более универсален.

Incity, 2599 руб. Фото: Incity

Итак, что из розовой гаммы в тренде? Во-первых, классический светлый оттенок — Crystal Rose. Далее идёт кое-что более яркое — Pink Cosmos. Есть ещё оттенки на стыке светлых красного и оранжевого — персиковые. Одни поярче, другие понежнее.

Demix, 2999 руб. / Befree, 5599 руб. Фото: Demix, Befree

Для любителей чего-то среднего между фуксией и сиреневым есть два оттенка: свекольно-фиолетовый Beetroot Purple и мягкий сиреневый Spring Crocus. Также не забываем, что цвет 2023 года — Viva Magenta. Это что-то вроде малинового.

Demix, 3849 руб. Фото: Demix

Базовые цвета

Серый, хаки, коричневый, ванильный, мягкий карамельный, тёмно-синий — эти цвета Pantone предлагает в качестве нейтральных. Выбирать нужно под свой колорит. В большинстве случаев они универсальны. Чтобы точно не прогадать, нужно знать одно правило — чем больше в цвете серого, тем проще его сочетать. Также он с большой долей вероятности не навредит внешности.

O'STIN, 4999 руб. / O'STIN, 2999 руб. Фото: O'STIN

Как выбрать и где купить беговые кроссовки на весну? Ловите подборку от эксперта. Там есть и дорогие, и бюджетные модели.