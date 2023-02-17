Вместе с тренером мы насчитали целых шесть видов, и каждый из них предназначен для своих целей.

Какие бывают грифы для штанги и для чего их используют? Подробный гид для новичков

Для многих гриф – лишь железный стержень, на который можно вешать блины, чтобы потом выполнять упражнения. Но даже такой простой снаряд на деле таит в себе множество нюансов.

Грифы бывают разными по длине, диаметру, и это лишь малая часть их классификации. Главный вопрос: зачем нам это знать? Дело в том, что для разных упражнений вам могут потребоваться разные грифы, поэтому разбираться в них должен каждый спортсмен.

Андрей Донских супервайзер и тренер World Class Сейчас в фитнес-индустрии существует огромное разнообразие инвентаря, и грифы – не исключение. Они бывают прямыми, изогнутыми, толстыми, Т-образными. И все служат для разных целей, для прокачки своих групп мышц.

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Олимпийский гриф

Это отдельный вид снарядов для международных соревнований, который используется на Олимпийских играх аж с 1896 года. Что касается характеристик, весит он 20 кг, в длину достигает 220 см и может выдерживать нагрузку до 320 кг. Подавляющее большинство профессиональных тяжелоатлетов тренируются и готовятся к соревнованиям именно с этим грифом.

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Классический прямой гриф

Самый распространённый вид, который можно встретить в каждом тренажёрном зале. Для них существует широкая вариативность в плане веса и длины. Этот снаряд крайне востребован как среди подростков, так и среди взрослых спортсменов.

Такой гриф может быть весом от 5 до 20 кг, длиной от 120 до 200 см. Обычно эти снаряды выдерживают нагрузку от 200 до 250 кг. Используются они для самых разных упражнений: для приседаний со штангой и для множества тяг.

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Гриф для пауэрлифтинга

Этот спортивный снаряд создан специально для работы с умопомрачительными весами. С ним работают спортсмены, для которых классический гриф уже не подходит, так как тот попросту не справляется с нужной нагрузкой.

По характеристикам он похож на олимпийский: 220 см в длину и 20 кг собственного веса. Однако есть несколько нюансов, которые нужно учитывать: гриф для пауэрлифтинга более жёсткий, а значит, он меньше пружинит, чем остальные. Если говорить о допустимых весах, здесь всё индивидуально, но эти грифы могут выдерживать нагрузку до 600 кг.

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Изогнутый гриф

Даже в мире изогнутых грифов существует своя классификация: есть W-образные, а есть EZ-грифы. Первый более изогнутый, он отлично подходит для тренировки рук и плеч, имеет вес около 10 кг, EZ-гриф, в свою очередь, создан для прокачки бицепса, предплечий, а также для французского жима, в длину он не превышает 1,2 м, а вес варьируется от 5 до 12 кг.

Обе разновидности грифа подойдут для лёгкой тренировки, так как они за счёт своей формы снижают нагрузку на лучезапястные суставы.

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Гриф с параллельным хватом

Этот гриф похож на решётку с рукоятками по обе стороны. С его помощью вы сможете использовать параллельный хват, таким образом грамотно распределяя нагрузку на руки, то есть на бицепсы, трицепсы и предплечья. Весит он обычно 5-7 кг, а в длину достигает около 90 см. Но это некий золотой стандарт, на практике его вес и длина могут быть немного больше.

Фото: istockphoto.com

Т-образный гриф

Т-грифы бывают самые разные, это может быть даже отдельный тренажёр. Но если мы говорим конкретно про гриф, его отличительная черта – Т-образная рукоятка с одной стороны. Гриф может быть монолитным, но есть и специальные подставки и Т-ручки для обычного грифа. Его стандартная длина – около 2 м, а целевая группа мышц – спинная.

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