Гимнастика Норбекова. Топ-8 полезных упражнений для укрепления суставов

Татьяна Минжуренко фитнес-тренер Сегодня я расскажу о восьми упражнениях, которые помогут вам укрепить суставы всего тела. Благодаря им вы сможете улучшить кровообращение и нормализовать работу каждого отдельного сустава.

Гимнастика — это система упражнений, которые направлены на укрепление здоровья, улучшение двигательных способностей, а также показателей силы, ловкости и быстроты.

Она впишется в жизнь человека любого возраста. Пожилым людям будет полезно делать различные упражнения для нормального уровня функционирования всего организма, а также хорошей работы мышц и суставов. А тем, кто помоложе, гимнастика поможет поддерживать здоровье организма и обезопасит от травм на тренировках.

Сегодня мы поговорим о популярной гимнастике Мирзакарима Норбекова – врача нетрадиционной медицины. В основе его метода лежит позитивный настрой. Благодаря его упражнениям вы устраните привычку считать себя слабым, больным и неуверенным в собственных силах.

Методика Норбекова — это осознанный путь к восстановлению здоровья через включение внутренних ресурсов всего организма, тренировку самоконтроля и самодисциплины, а также изменение отношения к себе и своим внутренним опорам. Включайте видео и тренируйтесь вместе с нами!

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