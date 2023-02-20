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Как накачать плечи в домашних условиях мужчине без гантелей — комплекс упражнений для начинающих

Как накачать плечи без гантелей? 4 полезных упражнения для начинающих
Виктор Обморнов Елена Скоблова
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Как накачать плечи без гантелей?
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Вам понадобятся фитнес-резинка и верёвочный эспандер.

Прокачка плеч – важный аспект в укреплении спины, хотя многие про эту группу мышц часто забывают. Нагрузка им тоже необходима, потому что наше тело должно развиваться сбалансированно и комплексно. Нельзя уделять внимание лишь условному бицепсу, иначе о красивой и рельефной фигуре стоит забыть. Предлагаем вам тренировку на плечи для тех, кто только делает первые шаги в спорте.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Тульская

Можно выполнять только эти упражнения, делая перерывы между подходами. Или комбинировать их с другими, на мышцы рук, чтобы грамотно распределить нагрузку.

О том, как накачать трицепс без гантелей, читайте по ссылке.

Отведение предплечья с резинкой

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки согните в локтях.
  • Зафиксируйте резинку на предплечьях, локти прижмите к корпусу.
  • На выдохе медленно отведите предплечья в стороны.
  • На вдохе так же медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Жим наверх

Техника выполнения

  • Встаньте посередине верёвочного эспандера. Возьмитесь за рукоятки.
  • Руки должны быть согнуты в локтях под углом 90 градусов.
  • На выдохе выпрямите руки и вытяните их вверх над головой.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Американские отжимания

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа на прямых руках.
  • Перейдите в положение упора на предплечьях.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Спину держите прямой, дышите ровно.

Выполните 20-30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отведение плеча

Техника выполнения

  • Встаньте примерно на середину верёвочного эспандера.
  • Крепко возьмитесь за рукоятки, руки опустите вдоль тела.
  • На выдохе отведите прямые руки в стороны так, чтобы они были параллельны полу.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сделайте ещё два таких круга.

Первая тренировка – это проверка на прочность, именно она определит вашу дальнейшую нагрузку. Увеличивайте её постепенно, от занятия к занятию, и тогда прогресс будет виден уже через несколько недель.

Если вы всё же любите заниматься с гантелями, по ссылке найдёте отличный комплекс на плечи с этими снарядами.
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