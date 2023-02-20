Как накачать плечи без гантелей? 4 полезных упражнения для начинающих

Прокачка плеч – важный аспект в укреплении спины, хотя многие про эту группу мышц часто забывают. Нагрузка им тоже необходима, потому что наше тело должно развиваться сбалансированно и комплексно. Нельзя уделять внимание лишь условному бицепсу, иначе о красивой и рельефной фигуре стоит забыть. Предлагаем вам тренировку на плечи для тех, кто только делает первые шаги в спорте.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Тульская Можно выполнять только эти упражнения, делая перерывы между подходами. Или комбинировать их с другими, на мышцы рук, чтобы грамотно распределить нагрузку.

О том, как накачать трицепс без гантелей, читайте по ссылке

Отведение предплечья с резинкой

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки согните в локтях.

Зафиксируйте резинку на предплечьях, локти прижмите к корпусу.

На выдохе медленно отведите предплечья в стороны.

На вдохе так же медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Жим наверх

Техника выполнения

Встаньте посередине верёвочного эспандера. Возьмитесь за рукоятки.

Руки должны быть согнуты в локтях под углом 90 градусов.

На выдохе выпрямите руки и вытяните их вверх над головой.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Американские отжимания

Техника выполнения

Встаньте в упор лёжа на прямых руках.

Перейдите в положение упора на предплечьях.

Вернитесь в исходное положение.

Спину держите прямой, дышите ровно.

Выполните 20-30 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отведение плеча

Техника выполнения

Встаньте примерно на середину верёвочного эспандера.

Крепко возьмитесь за рукоятки, руки опустите вдоль тела.

На выдохе отведите прямые руки в стороны так, чтобы они были параллельны полу.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 15-20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сделайте ещё два таких круга.

Первая тренировка – это проверка на прочность, именно она определит вашу дальнейшую нагрузку. Увеличивайте её постепенно, от занятия к занятию, и тогда прогресс будет виден уже через несколько недель.

Если вы всё же любите заниматься с гантелями, по ссылке найдёте отличный комплекс на плечи с этими снарядами.