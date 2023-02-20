Как накачать плечи без гантелей? 4 полезных упражнения для начинающих
20 февраля 2023, 15:30 МСК
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Вам понадобятся фитнес-резинка и верёвочный эспандер.
Прокачка плеч – важный аспект в укреплении спины, хотя многие про эту группу мышц часто забывают. Нагрузка им тоже необходима, потому что наше тело должно развиваться сбалансированно и комплексно. Нельзя уделять внимание лишь условному бицепсу, иначе о красивой и рельефной фигуре стоит забыть. Предлагаем вам тренировку на плечи для тех, кто только делает первые шаги в спорте.
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Тульская
Можно выполнять только эти упражнения, делая перерывы между подходами. Или комбинировать их с другими, на мышцы рук, чтобы грамотно распределить нагрузку.
О том, как накачать трицепс без гантелей, читайте по
ссылке
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Отведение предплечья с резинкой
Техника выполнения
Встаньте прямо, руки согните в локтях. Зафиксируйте резинку на предплечьях, локти прижмите к корпусу. На выдохе медленно отведите предплечья в стороны. На вдохе так же медленно вернитесь в исходное положение.
Выполните 15-20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Жим наверх
Техника выполнения
Встаньте посередине верёвочного эспандера. Возьмитесь за рукоятки. Руки должны быть согнуты в локтях под углом 90 градусов. На выдохе выпрямите руки и вытяните их вверх над головой. На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните 15-20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Американские отжимания
Техника выполнения
Встаньте в упор лёжа на прямых руках. Перейдите в положение упора на предплечьях. Вернитесь в исходное положение. Спину держите прямой, дышите ровно.
Выполните 20-30 повторений.
Фото: istockphoto.com
Отведение плеча
Техника выполнения
Встаньте примерно на середину верёвочного эспандера. Крепко возьмитесь за рукоятки, руки опустите вдоль тела. На выдохе отведите прямые руки в стороны так, чтобы они были параллельны полу. На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните 15-20 повторений.
Фото: istockphoto.com
Сделайте ещё два таких круга.
Первая тренировка – это проверка на прочность, именно она определит вашу дальнейшую нагрузку. Увеличивайте её постепенно, от занятия к занятию, и тогда прогресс будет виден уже через несколько недель.
Если вы всё же любите заниматься с гантелями, по
ссылке
найдёте отличный комплекс на плечи с этими снарядами.