Эндокринолог составил список гормонов, влияющих на старение

И рассказал, как естественно отсрочить этот процесс.

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Наталья Подольхова кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог в ФНКЦ ФМБА России Ключевую роль в старении человеческого организма играют гормоны. С возрастом их выработка замедляется. Это приводит к потере костной массы, снижению либидо и ухудшению состояния волос и кожи. А значит, наступает старость.

Гормоны, влияющие на старость

Сохранить естественную красоту и продлить молодость помогают гормоны, отвечающие за обмен веществ и работу желез внутренней секреции.

Фото: istockphoto.com

Тестостерон

Главными показателями молодости является уровень половых гормонов в крови. Тестостерон, который вырабатывается надпочечниками, тесно связан с энергией, мышечной силой, тонусом, хорошим настроением, крепкой памятью и высоким либидо.

Хронический стресс может привести к смене настроения, повышению или понижению артериального давления, прибавке в весе.

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Регулирует выработку гормонов щитовидной железы. Тиреотропный гормон ускоряет деление и рост клеток, регулирует выработку ТТГ.

Гипертиреоз (синдром, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы) ведёт к нарушениям в работе сердцебиения, потере веса, нервозности, раздражению глаз и трудностям с засыпанием. А также вызывает увеличение массы тела, сухость кожи, хроническую усталость и плохую переносимость холода.

Фото: istockphoto.com

Соматотропин

Гормон роста может замедлять старение, если поддерживать его в норме. Он даже способен улучшать физическое состояние пожилых. Если соматотропин понижен, то человек страдает отёками, вздутием, болью в мышцах и суставах, диабетом, гипертонией, аномальным ростом органов.

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Мелатонин

За крепкий ночной сон, который необходим для восстановления сил и центральной нервной системы, отвечает мелатонин. После полноценного здорового ночного отдыха у человека снижается вероятность развития депрессии. Также появляется чувство радости и удовлетворённости жизнью.

Этот гормон способствует активному долголетию и укреплению иммунитета, снижает болевые ощущения при мигренях.

Фото: istockphoto.com

Эстроген

Гормон принимает участие в регуляции функций всех клеток кожи. Его нарушение ведёт к атрофии коллагеновых волокон, что является главной причиной возрастных изменений кожи.

Эстроген тесно связан с коллагеном. Кожа перестаёт быть упругой и эластичной. Как итог — морщины. Если его недостаточно, то значительно снижается минеральная плотность костной ткани и мышечный тонус. А значит, начинается раннее старение.

ДГЭА

Стероидный гормон предотвращает ожирение, онкологию, болезни сердца. Пик гормона достигается в подростковом возрасте. А уже в 70 лет значения ДГЭА составляет только 10% от пикового значения. Он схож с другим гормоном стресса — кортизолом.

90% ДГЭА образуется в коре надпочечников. Если уровень дегидроэпиандростерона снижен, то наступает раннее увядание.

Фото: istockphoto.com

Кортизол

Гормон стресса является катаболиком. Происходит метаболический распад белков, а значит, мышечной и костной ткани, мозга и сердца.

Нормальный уровень кортизола положительно влияет на эмоциональный фон и массу тела. А главное — замедляет старение.

Как естественно укрепить гормональный баланс

Поддерживать нормальный уровень гормонов в организме под силу каждому человеку. Для этого необходимо правильно питаться. В меню должна преобладать здоровая и полезная пища.

Фото: istockphoto.com

Также важно контролировать свои эмоции. Постоянный стресс приводит к переизбытку кортизола. Во время сна не следует прибегать к искусственному освещению, а вечером использовать гаджеты — синий диапазон света снижает уровень мелатонина до нуля.

Необходимо спать не менее восьми часов, принимать контрастный душ и заниматься спортом.

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