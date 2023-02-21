Тренировка с «блином» от штанги. 5 лучших упражнений на всё тело

Егор Ходырев фитнес-тренер Сегодня проведём тренировку на мышцы всего тела. Иногда при грамотно выстроенном занятии достаточно собственного веса, но, если хочется набрать массу, необходимо использовать дополнительное отягощение. И им вполне может быть диск от штанги.

Тренировку будем выполнять с «блином» от 2,5 до 10 кг. Не берите тяжёлый вес. Задача работать в динамичном режиме с маленьким отягощением на большое количество повторений. Такая тренировка будет напоминать кардио. Вы сможете активно сжигать калории, укреплять мышцы, повышать выносливость и улучшать работу сердечно-сосудистой системы.

Важно адекватно оценить свою физическую подготовку. Оставьте предельные тренировки профессиональным спортсменам. Держите частоту сердечных сокращений на уровне 60-70% от максимума. Для этого используйте нагрудный кардиодатчик или фитнес-браслет. Так вы защитите сердечную мышцу от чрезмерных нагрузок.

Формула для вычисления вашего максимального пульса: 220 – возраст = ваш максимальный пульс.

Например, 220 – 40 лет = 180 ЧСС. Это максимальный пульс для человека в этом возрасте, который не рекомендуется превышать на тренировке. Держитесь пульса 120-130, это будет 60-70% от вашего максимума.

По ссылке собрали подробный гайд по грифам от штанги. Они все разные и используются для разных целей.

Броски диска перед грудью

Техника выполнения

Крепким хватом возьмитесь за диск. Согните руки в локтях так, чтобы он был перед грудью или выше.

На выдохе сделайте прыжок и одновременно, резким движением, выпрямите руки со снарядом перед собой или выше. Движение начинается с ног.

На вдохе мягко приземлитесь на носки на согнутые ноги и подтяните диск в исходное положение.

Поясницу слегка прогните, спина прямая. Следите за тем, чтобы диск не выпал из рук.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Приседания с одновременным подъёмом диска

Техника выполнения

Встаньте прямо так, чтобы ноги были на ширине плеч, а носки развёрнуты слегка в стороны. Крепко схватите диск руками.

Плечи опустите вниз и сведите лопатки вместе, чтобы придать жёсткости спине. Она ровная с небольшим прогибом.

Помните, что колени направлены в стороны, а не вовнутрь.

На вдохе опуститесь в нижнюю точку до параллели бёдер с полом. Во время приседания напрягайте пресс. Прямыми руками поднимите диск от штанги над головой.

На выдохе мощным движением встаньте в исходное положение и опустите руки с диском к поясу.

Фиксируйтесь в этом положении и повторите движение.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Круговые вращения корпусом с диском

Техника выполнения

Встаньте прямо так, чтобы ноги были на ширине плеч, а носки развёрнуты слегка в стороны. Крепко схватите диск руками и поднимите его над головой.

Плечи опустите вниз и сведите лопатки вместе, чтобы придать жёсткости спине. Она ровная с небольшим прогибом.

На вдохе начните делать круговое движение корпусом. Полусогнутые руки держат диск от штанги над головой.

Важно двигаться за счёт корпуса, а не рук, поэтому плечи и руки фиксируют диск на протяжении всего упражнения.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Выпады с боковыми скручиваниями с диском

Техника выполнения

Крепким хватом возьмитесь за диск.

На вдохе с прямой спиной сделайте выпад вперёд одной ногой и опуститесь до угла 90 градусов в колене.

Сделайте разворот туловища к колену. Двигайтесь за счёт корпуса, а не рук: плечи и руки фиксируют диск на протяжении всего упражнения.

На выдохе вытолкните себя вверх передней ногой.

Повторите движение с противоположной ногой.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Французский жим с диском

Техника выполнения

Возьмитесь двумя руками за диск так, чтобы руки были выпрямлены вверх.

Стабилизируйте поясницу при помощи нейтрального наклона таза. Нельзя допускать излишнего прогиба.

На вдохе плавно опустите снаряд за голову и согните руки до угла 90° в локтях.

На выдохе мощным движением выпрямите руки в верхнюю точку. Локти в стороны не разводите.

Выполняйте два-три подхода по 15-20 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Делайте такую тренировку два-три раза в неделю в течение 30 минут, если у вас мало времени для занятий в зале. Трёх кругов по три-пять упражнений будет достаточно, чтобы поддерживать своё тело здоровым.

О том, стоит ли делать упражнения до отказа мышц, рассказали по ссылке