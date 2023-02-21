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Тренировка с диском от штанги — 5 самых эффективных упражнений на все тело

Тренировка с «блином» от штанги. 5 лучших упражнений на всё тело
Егор Ходырев
5 лучших упражнений на всё тело с диском от штанги
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Этот инвентарь станет отличной заменой гантелям.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Сегодня проведём тренировку на мышцы всего тела. Иногда при грамотно выстроенном занятии достаточно собственного веса, но, если хочется набрать массу, необходимо использовать дополнительное отягощение. И им вполне может быть диск от штанги.

Тренировку будем выполнять с «блином» от 2,5 до 10 кг. Не берите тяжёлый вес. Задача работать в динамичном режиме с маленьким отягощением на большое количество повторений. Такая тренировка будет напоминать кардио. Вы сможете активно сжигать калории, укреплять мышцы, повышать выносливость и улучшать работу сердечно-сосудистой системы.

Важно адекватно оценить свою физическую подготовку. Оставьте предельные тренировки профессиональным спортсменам. Держите частоту сердечных сокращений на уровне 60-70% от максимума. Для этого используйте нагрудный кардиодатчик или фитнес-браслет. Так вы защитите сердечную мышцу от чрезмерных нагрузок.

Формула для вычисления вашего максимального пульса: 220 – возраст = ваш максимальный пульс.

Например, 220 – 40 лет = 180 ЧСС. Это максимальный пульс для человека в этом возрасте, который не рекомендуется превышать на тренировке. Держитесь пульса 120-130, это будет 60-70% от вашего максимума.

По ссылке собрали подробный гайд по грифам от штанги. Они все разные и используются для разных целей.

Броски диска перед грудью

Техника выполнения

  • Крепким хватом возьмитесь за диск. Согните руки в локтях так, чтобы он был перед грудью или выше.
  • На выдохе сделайте прыжок и одновременно, резким движением, выпрямите руки со снарядом перед собой или выше. Движение начинается с ног.
  • На вдохе мягко приземлитесь на носки на согнутые ноги и подтяните диск в исходное положение.
  • Поясницу слегка прогните, спина прямая. Следите за тем, чтобы диск не выпал из рук.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Приседания с одновременным подъёмом диска

Техника выполнения

  • Встаньте прямо так, чтобы ноги были на ширине плеч, а носки развёрнуты слегка в стороны. Крепко схватите диск руками.
  • Плечи опустите вниз и сведите лопатки вместе, чтобы придать жёсткости спине. Она ровная с небольшим прогибом.
  • Помните, что колени направлены в стороны, а не вовнутрь.
  • На вдохе опуститесь в нижнюю точку до параллели бёдер с полом. Во время приседания напрягайте пресс. Прямыми руками поднимите диск от штанги над головой.
  • На выдохе мощным движением встаньте в исходное положение и опустите руки с диском к поясу.
  • Фиксируйтесь в этом положении и повторите движение.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Круговые вращения корпусом с диском

Техника выполнения

  • Встаньте прямо так, чтобы ноги были на ширине плеч, а носки развёрнуты слегка в стороны. Крепко схватите диск руками и поднимите его над головой. 
  • Плечи опустите вниз и сведите лопатки вместе, чтобы придать жёсткости спине. Она ровная с небольшим прогибом.
  • На вдохе начните делать круговое движение корпусом. Полусогнутые руки держат диск от штанги над головой.
  • Важно двигаться за счёт корпуса, а не рук, поэтому плечи и руки фиксируют диск на протяжении всего упражнения.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Выпады с боковыми скручиваниями с диском

Техника выполнения

  • Крепким хватом возьмитесь за диск.
  • На вдохе с прямой спиной сделайте выпад вперёд одной ногой и опуститесь до угла 90 градусов в колене.
  • Сделайте разворот туловища к колену. Двигайтесь за счёт корпуса, а не рук: плечи и руки фиксируют диск на протяжении всего упражнения.
  • На выдохе вытолкните себя вверх передней ногой.
  • Повторите движение с противоположной ногой.

Выполняйте два-три подхода по одной-две минуты. Отдых между подходами — две минуты.

Французский жим с диском

Техника выполнения

  • Возьмитесь двумя руками за диск так, чтобы руки были выпрямлены вверх.
  • Стабилизируйте поясницу при помощи нейтрального наклона таза. Нельзя допускать излишнего прогиба.
  • На вдохе плавно опустите снаряд за голову и согните руки до угла 90° в локтях.
  • На выдохе мощным движением выпрямите руки в верхнюю точку. Локти в стороны не разводите.

Выполняйте два-три подхода по 15-20 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Делайте такую тренировку два-три раза в неделю в течение 30 минут, если у вас мало времени для занятий в зале. Трёх кругов по три-пять упражнений будет достаточно, чтобы поддерживать своё тело здоровым.

О том, стоит ли делать упражнения до отказа мышц, рассказали по ссылке.
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