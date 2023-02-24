«Двое суток штормило». Дневник путешественницы, впервые побывавшей в Антарктиде

Ирина Поворознюк телеведущая, путешественница, объездила 59 стран мира Путешествия – моя отдельная любовь, я уже не могу жить без них. Мне нравится открывать для себя новые страны и необычные места нашей планеты. Особенно богат на поездки январь. Каждый год я выбираю максимально необычное и дальнее направление и отправляюсь навстречу приключениям. В этом году мой выбор пал на снежную и пустынную Антарктиду.

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Пролив Дрейка

Началом поездки стал ветреный Ушуайя, самый южный город Земли, его иногда называют краем света. Отсюда и отчалило наше судно. Но сначала нужно было преодолеть пролив Дрейка.

Я неспроста говорю «преодолеть», а не «переплыть», — ревущие сороковые проявили себя именно так, как описано в книгах. Двое суток нас штормило, поэтому большинство моих попутчиков лежали по номерам с пластырями от качки. А я с большой радостью детства Бэмби наслаждалась аттракционом, наблюдая, как летает по каюте всё, что не было прикреплено намертво: чашки, зонты, личные вещи.

Однажды на званом ужине с капитаном нас качнуло так, что поехали столы и стоял звон от того, что разбилась вся стойка с бокалами. Зато мы наблюдали зрелищную картину, как большие волны омывали окна. Я сразу вспомнила кадры погружения Кусто в Марианскую впадину. Эти эмоции просто невозможно описать, их нужно испытать самому.

Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк

Появление кита

У нас была экспедиция на зодиаках, специальных надувных резиновых лодках с жёстким носом, чтобы проламывать льдины. Через глыбы льда мы отправились к большим айсбергам по океану. И вдруг на зеркальной глади воды мелькнул хребет какой-то крупной живности.

Представьте, как у нас захватило дух, ведь справа находился айсберг (им свойственно иногда переворачиваться), а слева — что-то живое. И это «что-то» может запросто вильнуть хвостом, образовать сильные волны и перевернуть нашу лодочку. Натуралист (член экспедиции, специалист по природе Антарктиды) распознал несколько китов рядом с нами.

Мы поплыли дальше и наткнулись на другую лодку. Весело перекидываясь снежками с «соседями», мы приблизились к ним и вместе сделали остановку. Немного согревшись, мы направились в сторону корабля, и при швартовке в 10 м от нас кит показал себя во всей красе!

Мы всё ещё были на маленьких зодиаках, снег валил как никогда обильно, успевали только протирать лицо, чтобы не упустить ничего интересного. Когда мы увидели эту картину, у нас перехватило дыхание — это был горбатый кит — самый большой в мире! Длина его может достигать 17 м. Мы испытали и страх («хоть бы он не делал резких движений!»), и восторг одновременно.

Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк

В плену у пингвинов

На очередной высадке на материк моя экспедиционная группа ушла наверх, а я была последней и невольно немного отстала от них, и… меня заблокировали пингвины.

Поскольку это их территория, на Антарктиде есть правило: уступай дорогу пингвинам. Если видишь, что они проходят мимо, нужно замереть, чтобы они не испугались и спокойно шли дальше своей дорогой. Но в моём случае всё прошло по-другому. Пернатые окружили меня и довольно долго держали у себя. А я наблюдала, как они проводят время у воды.

Особенно занимательно наблюдать их погружение и выход на сушу в метре от себя. Мне повезло, что я их встретила, это были редкие для тех мест пингвины, гости побережья. Один даже потёрся клювом о мою перчатку, я замерла… но потом спохватилась — нужно было бежать в гору к остальным, отставать нельзя, иначе останешься без связи. Зато отличная кардиотренировка!

Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк

Обязательная дезинфекция

Ещё одним из удивительных фактов, который меня поразил, является обязательная дезинфекция. Перед высадкой на материк или острова нужно очистить одежду. Когда мы спускались в лодку, проходили через лоток со специальной жидкостью и промывали в ней всё, что будет соприкасаться с поверхностью на месте высадки. На материке очень следят за экологией, поэтому на вещах не должно оставаться посторонних микроорганизмов и крошек. Иначе это приведёт к нарушению окружающей среды.

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Вечеринка морских слонов

Однажды, когда я высадилась на материк и пошла вдоль берега, увидела, как повсюду на побережье валяются сытые и уставшие морские котики весом 600 кг в среднем.

Я сразу поняла, что здесь что-то происходило. И тут же заметила морского слона — ещё больше и тяжелее своих соседей. Оказалось, что у них был бой. Вся ситуация напомнила мне утро после мальчишника. Но ещё больше я удивилась, когда услышала, как храпит морской слон. Эти огромные млекопитающие издают невероятно впечатляющие звуки.

Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк

Дикая природа

Чего только не увидишь в условиях дикой природы! Например, я была свидетелем, как пингвины ходят тропинками и сообщают другим, что где-то поблизости у воды появился морской котик. А потом наблюдала, как он пытается утащить пингвинёнка. Во время предыдущей экспедиции морской котик перепутал одного из членов команды с пингвином и утащил его под воду. К счастью, всё обошлось.

Вулканический остров

Мне довелось побывать на связке четырёх молодых вулканов. Когда мы подплыли к острову и высадились прямо в ледяную воду, я увидела чёрный песок на дне. После подъёма к кратеру я пошла вдоль берега и зашла по щиколотку в воду.

Шла и разглядывала какие-то редкие и странные по форме грибы, и вдруг прямо в пяти метрах от себя увидела огромный скелет. Это был недавно съеденный морской котик, а на его рёбрах сидела огромная птица и доклёвывала обсохшие останки. Я целиком и полностью погрузилась в атмосферу этого острова.

Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк

Занимательный факт открылся мне в поездке

Меня удивило то, что нельзя оплыть Антарктиду по кругу полностью. Можно лишь сделать заход в одну сторону от города Данидин в Новой Зеландии до аргентинского города Ушуайя. Весь путь займёт 30 дней, но маршрута вокруг Антарктиды по другую сторону материка просто нет. Некоторые говорят, что есть маршрут вдоль части стены, которая окружает землю. Поклонники теории плоской земли могут ликовать.

Белое на белом

Ночи в Антарктиде просто невероятные. Мы отплывали от Ушуайи после обеда, когда стало темнеть. Так мы проплыли свою первую ночь. Светать стало рано, и даже когда настало время следующей ночи, вокруг всё равно оставалось достаточно светло.

Всё дело в том, что полярные дни и полярные ночи происходят в Антарктиде регулярно. Поначалу трудно привыкнуть к такому режиму — иногда может быть светло ночью или темно целый день. Если не смотреть на часы и в календарь на телефоне, можно просто потеряться во времени.

Фото: Из личного архива Ирины Поворознюк

Это было удивительное путешествие в лето, от которого я получила незабываемые эмоции, которые советовала бы испытать каждому. И неважно, что в проливе Дрейка нас штормило, без этого было бы даже скучно. Антарктида стала лишь маленькой частью моего большого путешествия в новом году.

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