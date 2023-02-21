Как научиться танцевать джаз-фанк? Видеоурок для начинающих

Джаз-фанк зародился в 90-х годах в США, вобрав в себя элементы хип-хопа, вога и вакинга – клубного стиля. А всё вместе – это джаз-фанк, плавный и одновременно резкий, экспрессивный, гибкий танец.

Его принято называть молодёжным, но научиться ему по силам абсолютно каждому. Джаз-фанк поможет раскрепоститься, научиться чувствовать ритм, а также держать себя в форме. Главное преимущество – свобода, у этого танца нет канона, которому нужно строго следовать. Вы сможете раскрыть на танцполе свою индивидуальность, двигаться интуитивно. В этом и смысл – внесите в танец что-то своё, чтобы получить настоящий кайф.

Что же до спортивной составляющей, джаз-фанк поможет вам улучшить выносливость и координацию, прокачать гибкость, растяжку, укрепить мышцы ног, спины и рук и, конечно, эмоционально разрядиться, выплеснуть весь негатив. Джаз-фанк – это целая наука о раскрепощении, о том, как нужно правильно двигаться под музыку. Начните познавать её вместе с нами, включайте видео, которое мы подготовили вместе с хореографом Маргаритой Горнушкиной, и вперёд!

В предыдущей статье подготовили видеоурок по хип-хопу.