Какие свойства имеют эти материалы и что из них шьют?

7 тёплых синтетических тканей, которые дешевле и во многом лучше шерсти

Сегодня тёплых искусственных тканей больше, чем натуральных. Конечно, полностью перейти на синтетику пока не получается, но работа по разработке новых технологий ведётся постоянно. Что мы имеем сейчас? Какие материалы могут не только стать достойной альтернативой шерсти, но и превзойти её по ряду важных параметров?

Наталия Булдакова консультант по имиджу, стилист-коуч, резидент Международного сообщества стилистов Экипировка для холодной погоды должна обладать полярными качествами: согревать, когда человек находится на улице, и не заставлять его изнывать от жары в помещении. В идеале вещам стоит быть непродуваемыми и непромокаемыми. Речь здесь и о нижнем белье, и о верхней одежде. В каждом случае оптимальными будут определённые материалы (по составу и методу изготовления), ведь им предстоит выполнять разные функции.



1. Акрил

Искусственная шерсть — лёгкая, мягкая, приятная на ощупь нить. Все вещи, которые изготавливают из натурального волокна, можно произвести и из синтетического. Ткань очень прочная, гладкая, эластичная и износоустойчивая. Почему? Сырьём для её изготовления служат природный газ и химические соединения, в нём содержащиеся.

Фото: istockphoto.com

Из акрилонитрила методом полимеризации в присутствии катализаторов получают полиакрилонитрил. Из окрашенного в процессе производства раствора смолы формуют в виде непрерывной нити волокно. После можно делать одежду и текстиль. При стирке ткань не деформируется. Также она не выгорает.

Что изготавливают? Свитеры, шапки, шарфы, трикотажные платья, костюмы.

2. Флис

Это мягкая, плотная и лёгкая синтетическая ткань, обладающая ворсистой поверхностью. Она быстро сохнет и имеет хорошую паропроницаемость. Минусы: накапливает статическое электричество и ветропродуваемая.

Фото: istockphoto.com

Флис часто применяется в качестве подкладки для демисезонной и зимней верхней одежды. Бывает разной толщины и плотности. Обычно вещи, изготовленные из него, служат утепляющей прослойкой.

Что изготавливают? Термобельё, домашние комплекты, спортивные костюмы, толстовки, тёплые платья.

Флис — идеальная ткань для зимней экипировки бегуна. Почему? Ответ ищите ЗДЕСЬ.

3. Полофлис

Это лёгкий, мягкий и приятный на ощупь нетканый материал с высокими терморегулирующими свойствами. Внешне и по тактильным ощущениям он напоминает флис, но структура самих полотен здесь многослойная. Все плоскости делаются из распущенных полиэстеровых волокон. Между ними — трикотажная основа. Преимущество материала — сохранение тепла при низких температурах даже во влажном состоянии. При этом кожа может «дышать».

Фото: istockphoto.com

Что изготавливают? Куртки, плащи, утеплённые костюмы, кардиганы, пиджаки, жакеты, блейзеры.

4. Термополотно

Это двухслойная ткань с ячеистой структурой разного состава. Внутренний слой выполнен из натуральных волокон — хлопка или шерсти. Он сохраняет тепло и собирает влагу. Внешний слой похож на соты. Имеет в составе полипропиленовые, полиамидные или полиэфирные волокна. Они обеспечивают гидрофобные свойства материи.

Фото: istockphoto.com

Что изготавливают? Подкладку для горнолыжных костюмов, одежду для охоты, рыбалки или активного отдыха.

5. Термобифлекс

Есть много видов бифлекса. Самый популярный — гладкий. Для тепла используют начёс, имеющий состав: полиамид – 85%, эластан – 15%. У него очень хороший уровень терморегуляции. Синтетический текстиль производят из волокон полиамида и лайкры. Эта ткань вывязывается из петелек, соединённых друг с другом в разных направлениях. Для чего? Чтобы полотно обладало способностью растягиваться.

Что изготавливают? Термобельё, облегающие спортивные костюмы, водолазки и лосины.

Фото: istockphoto.com

6. Трикотажный мех

Искусственный материал изготавливают несколькими способами: ткут, прошивают или приклеивают. В составе могут присутствовать разные составляющие: хлопковые, шерстяные, синтетические, смесовые материалы, кожзамы, акриловый, полиэстерный или нейлоновый ворс.

Что изготавливают? Из длинноворсных тканей — экошубы, шапки, пальто, жилеты, укороченные куртки и акцентную обувь; из коротковорсной материи — платья, пиджаки, головные уборы.

7. Мембрана

Материалы этой категории не греют сами по себе, но они не пропускают холодный воздух. Не продуваются ветром. Почему? Всё дело в повышенной плотности переплетения нитей. Мембрана обладает водонепроницаемостью и паропроницаемостью. Она выпускает наружу пот, а воду из внешней среды тормозит.

Фото: istockphoto.com

Что изготавливают? Куртки, дождевики, пальто, пуховики, комбинезоны, головные уборы, спортивные костюмы. Этот материал популярен для производства детской одежды. Вещи не только защищают от холода, они дольше служат и легко чистятся от грязи.

Угадайте, без какой вещи невозможно представить ни зимний, ни демисезонный гардероб современного человека? Правильно, без худи. Кстати, носить его можно не только с джоггерами и джинсами. Есть и более интересные варианты. Какие? Ищите инструкции по созданию нетривиальных образов ЗДЕСЬ.