«Подтянулись уголки рта, и щёки не свисают». Как изменилось мое лицо после месяца массажа

Личная история и результат на фото до и после.

О пользе массажа и методики тейпирования лица (использование специальных «пластырей») с целью омоложения наслышаны многие, но лишь единицы верят в её результативность. Мы решили узнать у нашей героини, которая практикует это.

Алиса Неверова сертифицированный инструктор TRX USA, Trigger Point USА Даже если для вас спорт, как и для меня, неотъемлемая часть жизни, лицу нужно уделять особое внимание и ввести ритуалы по уходу за ним в повседневную жизнь.

До 30 лет я вообще не переживала по поводу своего внешнего вида, не обращала внимания на морщины или наличие опущений кожи. Тем более что мне всегда делали комплименты и говорили, что выгляжу гораздо моложе своего возраста.

Позже, когда я начала активно вести блог и ежедневно выходить в «сториз», при разных освещениях, снимать себя на камеру, записывать свои курсы по осанке, стала замечать, что у меня начали опускаться и трястись щёки во время ходьбы и активных действий. Скажу честно, это сильно меня взволновало.

Фото: из личного архива Алисы Неверовой

Мой телефон при съёмках применял встроенные фильтры и цветокоррекции, и я не замечала состояния своего лица, мне казалось, что всё замечательно, и кожа упругая, и лицо выглядит молодо и свежо, никаких неровностей или недочётов.

Эффект масок и фильтров долго держал пелену на моих глазах. Я не видела проблемы, мне казалось, что моё лицо в отличной форме, как и тело, поскольку я занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни.

С одной стороны, фильтры были моими помощниками, с другой — врагами, ведь я не была заинтересована в этой «медвежьей услуге». Около полугода активного ведения блога и создания множества инфопродуктов и видеоконтента для своего клуба здорового фитнеса жила в неведении, что моему лицу необходим массаж, чтобы поддерживать кожу в тонусе. За телом ухаживала на регулярной основе, а о лице даже не задумывалась.

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Спустя полгода я начала снимать «сториз» на улице и не накладывала никаких фотокоррекций. Вернее, начала вести съёмку не на фронтальную камеру, где всегда вся кожа ровная и красивая, а на заднюю камеру, где не заложены автоматически улучшающие фильтры.

Когда взглянула на себя со стороны, пересмотрела свои видео, где не было фильтров и автоматической цветокоррекции, то ужаснулась.

Фото: istockphoto.com

Я заметила, что моё лицо серьёзно «поплыло вниз». Щёки напомнили мне внешний вид собаки породы бассет-хаунд. Осознав, что мне всего лишь 31 год, а лицо уже начало принимать нежеланные формы, поняла, что нужно срочно что-то делать, и, если не делать ничего, лучше точно не станет.

Первое, с чего начала, это, конечно же, очень модный в то время фейс-фитнес. Но данная практика не смогла стать для меня ежедневной рутиной. Это энергозатратно и долго по времени, а свободного времени у меня очень мало. Более того, мне не очень подходили эти упражнения, не вовлекали, и поэтому я часто забывала их выполнять.

Через несколько месяцев увидела, что у одного специалиста по тейпированию проходит обучение по этому виду омоложения и по массажу лица.

Учитывая, что мне нужны были уроки по моей тематике для прокачки своих навыков как специалиста, подумала, почему бы не совместить полезное с приятным и не приобрести оба курса.

Фото: istockphoto.com

В технике тейпирования я была уверена, поскольку уже несколько лет использую её в своей практике как специалист по осанке и фитнес-инструктор. Поэтому мне стало интересно, как при помощи тейпов можно корректировать и омолаживать лицо.

После записи на обучение и первого семинара начала сразу же практиковать полученные знания на себе. Делала в том числе миофасциальный массаж лица (мануальное воздействие на лицевые мышцы) и дополняла это тейпированием. Эти практики меня вовлекли, и я легко внедрила их в ежедневную привычку.

Самое значимое в тейпировании – это видимый результат практически сразу. Утром наносила тейпы, ходила пару часов, снимала и видела результат. К вечеру, конечно, он спадал, но благодаря ежедневным практикам мне удавалось шаг за шагом его укреплять.

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Через месяц увидела результат, которого так ждала, и эти практики перевела из ежедневных в периодические: раз в неделю-две. Потому что результат был налицо, и его теперь нужно было просто поддерживать.

На фотографии можно увидеть, как у меня открылись веки, подтянулись уголки рта, щёки больше не свисают, настоящий лифтинг-эффект. Вышла лишняя вода, спала отёчность, выделился подбородок, и скорректировался овал.

Фото: из личного архива Алисы Неверовой

Я не приемлю «уколы красоты» и операционное вмешательство. Для меня тейпирование и лёгкий массаж – это разумный, экологичный подход к собственному здоровью и красоте. Рекомендую всем попробовать эти способы омоложения, чтобы просыпаться свежими, без следов от подушки на лице.

Мнение врача

Рустем Садыков врач, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Тейпы — популярный косметический продукт, который помогает временно подтянуть, укрепить и контурировать лицо. Они наносятся на кожу, обычно вокруг щёк и подбородка, и мягко растягивают кожу и создают эффект лифтинга.

Результат от лицевых тейпов обычно временный и может длиться от нескольких часов до пары дней. По факту это безвредный и малоинвазивный метод лифтинга. Он действительно позволяет улучшить ток лимфы, освежает, но, к сожалению, не очень долгосрочен.

Фото: istockphoto.com

Морщины, отёки, обвисание кожи могут быть генетически обусловленными, а могут быть результатом жизнедеятельности (питания, вредных привычек, неналаженного желчеоттока, застоя лимфы).

Для лучшего эффекта, помимо внешних процедур, рекомендую озаботиться внутренним состоянием желудочно-кишечного тракта и организма в целом. Ведь всё, что у нас внутри, сразу видно на лице.