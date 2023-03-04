Что будет, если питаться только один час в день? 6 последствий «одноразовой» диеты

Правильным или рациональным питанием интересуются те, кто заботится о своём здоровье. Причём возраст и пол здесь неважен. Девушки хотят обрести стройную фигуру, мужчины — крепкие мышцы, а пожилые люди рассматривают питание как один из факторов долголетия.

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Однако изобилие различных диет — кремлёвской, средиземноморской, кетодиеты — могут ввести в замешательство даже опытного зожника. Некоторые прибегают к современному подходу питания и снижают количество приёмов пищи. Вот только подобные ограничения могут привести к серьёзным последствиям, особенно если вы активно занимаетесь спортом.

В чём суть диеты с одноразовым питанием?

Ольга Введенская научный консультант, доцент кафедры медико-биологических дисциплин Университета Синергия Приём пищи один раз в день, если это не вынужденная мера, является трендом последних десятилетий. Его полное название — One Meal A Day Diet (OMAD), или одноразовое питание. К подобному методу поддержания физической формы прибегают голливудские звёзды и мировые профессиональные спортсмены. Например, модель Наоми Кэмпбелл уже много лет это практикует.

Автором диеты считается американец Джимми Шварц. После экспериментов с едой он смог добиться хороших результатов — сбросил за год 27 кг.

Мужчина считает, что создал физиологичную диету, основанную на поведении предков. Например, после удачной охоты люди плотно ели, а затем ждали новой порции пищи, иногда в течение дня и даже дольше. Образ такой диеты — «диета охотника» или «диета кочевника».

Фото: istockphoto.com

Схема диеты: авторы диеты советуют принимать пищу только один раз в день. При этом кусочки необходимо медленно прожёвывать, не отвлекаясь на чтение, мобильный телефон или просмотр телевизора. В течение дня нужно обязательно принимать достаточное количество воды. Напитки предпочтительно несладкие — любые виды чая, допускается кофе.

По мнению автора диеты, при питании один раз в день коррекция веса достигается быстро.

Диету One Meal A Day Diet врачи относят к максимально экстремальной. Она может стать причиной множества негативных последствий.

Что будет с организмом, если есть только один раз в день?

1. Недостаток калорий

При снижении количества калорий организм переходит на эндогенное питание, то есть в качестве источника энергии начинают использоваться собственные ресурсы — белки, жиры и углеводы.

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Такая трата ресурсов может привести к выраженной интоксикации. Поэтому при питании один раз в день очень важно соблюдать питьевой режим — не менее двух литров жидкости в день.

2. Дефицит питательных веществ

Может наблюдаться белковая и витаминная недостаточность. Ведь в одном блюде нет всех необходимых нутриентов в правильной пропорции. Кроме того, не факт, что этот приём пищи будет низкокалорийным.

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3. Развитие гиповитаминозов

В пище содержится большое количество разных витаминов. Однократный приём пищи вряд ли сможет покрыть потребности организма в них. Причём важные вещества содержатся в разных видах продуктов, съесть которые за один раз вряд ли получится.

4. Расстройства функции пищеварительной системы

Длительное голодание может привести к усилению продукции соляной кислоты, что является предпосылкой развития гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Поэтому терапевты и гастроэнтерологи категорически против такого метода похудания.

Фото: istockphoto.com

5. Изменение уровня глюкозы в крови

При голодании в крови может резко снизиться уровень глюкозы, что приведёт к развитию гипогликемии. Низкий уровень глюкозы крайне негативно сказывается на общем самочувствии — появляются головная боль, слабость, головокружение, вплоть до голодного обморока. Поэтому пациентам с сахарным диабетом тоже не рекомендуется данный вид похудания.

6. Стресс

Да, голодание — это стресс, и причём один из самых сильных. При этом выделяются гормоны надпочечников и щитовидной железы. Они обладают целым рядом негативных эффектов: вызывают спазм сосудов и повышают артериальное давление, провоцируют сухость кожи, ломкость ногтей.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, к желаемому эффекту похудания мы получаем и целый ряд побочных эффектов. Рекомендуем питаться не менее трёх раз в день, но рационально с учётом индивидуальных физиологических потребностей.