Как научиться танцевать модерн? Видеоинструкция для новичков

Танец был придуман в США и в Германии в конце XIX века, чтобы дать альтернативу балетной форме, хотя при этом он всё равно был создан на её базе. Главным популяризатором модерна стала возлюбленная Сергея Есенина – американская танцовщица Айседора Дункан. Главным отличием этого направления оказалась его раскрепощённость: появилась свобода в движениях, и оно послужило глотком свежего воздуха в мире танцев.

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История появления модерна весьма занимательна. Стиль придумали, с одной стороны, чтобы составить конкуренцию балетной школе, а с другой – чтобы дать людям XX века возможность самовыражения. У нового человека появились совсем другие нравственные ориентиры, духовные потребности, и балет для этого не подходил.

Танцорам хотелось больше свободы, полёта фантазии, и это желание отразилось даже на их внешнем виде. Пропали каноны, больше не нужно было одеваться так, как для балета, а танцевать модерн стали босиком.

У стиля очень красивая история, и на практике получается ничуть не хуже. Танец экспрессивный и лёгкий. Освойте базу модерна вместе с Елизаветой Гуляевой, включайте наше новое видео — и вперёд!

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