17 технологичных пар обуви, которые не промокают — от бюджета до космических цен

Приближается весна, температура располагает к уличным тренировкам и длительным променадам. Но что делать с верными спутниками этого сезона: дождями, лужами, грязью? Если для рядовой прогулки подойдут и резиновые сапоги, то для занятий спортом и активного отдыха нужна специальная обувь — которая по-настоящему не промокает, создаёт комфортные условия для стопы и возможности не снижать темп жизни.

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер PRO Промокнет ваша обувь или нет, зависит от того, какие материалы и технологии были использованы при её изготовлении. Существуют три распространённых метода, которыми производители добиваются защиты от проникновения влаги: за счёт химической обработки, специальной мембраны или особой конструкции обуви. Поговорим о каждом подробнее.

1. Химическая обработка

Самый простой и универсальный метод. Производитель покрывает ткань химическими составами на основе полиуретана или воска, благодаря которым обувь становится влагостойкой. Кстати, технологию также используют при производстве спортивных курток, дождевиков и палаток.

Кроссовки мужские PUMA Aviator Wtr, 8999 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Наиболее часто встречающееся название — DWR (durable water repellent / износостойкое водоотталкивающее покрытие). Ботинки с таким напылением стоят в пределах 12 тысяч рублей. Маркировка Water Repellent или Waterproof на этикетке подскажет, что использован именно этот метод защиты.

Добиться схожего уровня влагостойкости можно и в домашних условиях при помощи профессиональных уходовых средств, специально подобранных под материал. Например, кожу от промокания защитит спрей или крем на восковой основе, а обувь из нубука или замши перед выходом на улицу можно обработать пропитками быстрого действия. Они создадут на поверхности материала невидимый глазу гидрофобный слой.

Кроссовки мужские Salomon Speedcross 3, 15 399 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Однако надо понимать, что таким способом можно справиться лишь с небольшим количеством влаги. Обработанная обувь не подойдёт для серьёзной непогоды, но поможет без опаски передвигаться по улице в слабый дождь. DWR часто применяют при создании беговых и повседневных моделей, которые не рассчитаны на повышенную слякоть, грязь или лужи.

Если подытожить, то во время обильных осадков или весенней оттепели лучше не носить тканевые кроссовки, ботинки и туфли. Тут и пропитка не поможет. Кроме того, помните, что её нужно регулярно обновлять. Даже при щадящей носке водоотталкивающий слой прослужит не больше сезона.

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2. Механическая защита

В этом случае влагозащита достигается при помощи особой мембраны (часто тефлоновой). Это гидрофобный материал с порами, которые можно увидеть только под микроскопом. Причём выполнен он таким образом, что влага легко проходит наружу, но не впитывается внутрь. Получается, что пот может испаряться, воздух имеет свободный доступ к ноге, а вот вода из луж будет оставаться на внешней части ботинка.

Полуботинки мужские Salomon X Ultra 3 Wide GTX, 19 599 руб. / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Родоначальником этого типа ткани принято считать технологию Gore-Tex, появившуюся около полувека назад. Изначально её применяли в ботинках для альпинистов. Сейчас Gore-Tex можно встретить и в менее специализированной обуви.

Однако большинство моделей с мембраной до сих пор предназначено для трекинга и походов, реже — для бега по пересечённой местности и в условиях суровой погоды. В обычной жизни такой уровень влагозащиты просто не нужен. Если учесть цены подобных технологий, то взвесить, насколько она необходима, точно стоит. Средняя стоимость пары колеблется от 13 до 20+ тысяч рублей.

О наличии технологии Gore-Tex говорит маркировка GTX в названии модели или на этикетке.

Кроссовки Hoka Toa GTX женские, 15 990 руб. / «АльпИндустрия» Фото: «АльпИндустрия»

Как правило, показатели мембраны выглядят так: 20K/20K. Первым указывается степень защиты от влаги — в миллиметрах водяного столба. Вторым — паропроницаемость в граммах на квадратный метр в сутки. Чем значения выше, тем более суровые условия может выдержать эта обувь.

В отличие от водоотталкивающей пропитки, мембранная ткань не так быстро изнашивается и может служить годами. Однако здесь очень важно соблюдать правила стирки и ухода. Например, нельзя использовать жирные кремы и средства на масляной основе. При этом значительную часть моделей с мембраной производители всё равно дополнительно оснащают технологией DWR (см. пункт 1 —химическая обработка), чтобы добиться максимальной защиты.

Ботинки утеплённые женские Outventure Snowrock W, 5599 руб. (со скидкой) / «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

3. Конструкция обуви

Этот метод кажется самым очевидным: зачем использовать сложные технологии, если можно просто создать гибрид резиновых сапог и трекинговых кроссовок?

Производители изготавливают нижнюю часть ботинка из резины или другого плотного водонепроницаемого материала — получается что-то вроде встроенной в пару галоши. Швы проклеиваются специальной влагоотталкивающей плёнкой, язычок сшивается с верхом ботинка при помощи гидрофобной ткани.

Треккинговые ботинки женские Lowa RENEGADE GTX MID WS, 24 710 руб. (13 591 руб. по карте) / «Триал-Спорт» Фото: «Триал-Спорт»

Чаще всего такие решения встречаются в экипировке для походного туризма, где их также совмещают с технологиями Gore-Tex и DWR.

В подобной обуви можно при необходимости и реку вброд перейти. Хотя лучше всё же не экспериментировать.

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