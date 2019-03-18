Главные спортивные события марта-2023: фигурное катание, лыжный марафон и много бега

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Главные спортивные события марта-2023
Главные спортивные события марта-2023
Врывайтесь в весну смело и активно!
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Фигурное катание, финал Гран-при России – 2023
Фигурное катание, финал Гран-при России – 2023
Когда и где: 2-5 марта, Санкт-Петербург.
Лучшие фигуристы страны соберутся в одном месте не только, чтобы посоревноваться между собой, но и чтобы показать невероятное шоу. Любители льда и ярких костюмов, музыки и невероятных элементов просто не могут это пропустить.
2-ой этап Кубка HARD TRAIL CUP 2023
2-ой этап Кубка HARD TRAIL CUP 2023
Когда и где: 5 марта, п. Токсово, Ленобласть.
Пробежка по ледяному озеру и сквозь зимний лес поможет ухватиться за зимнюю сказку, пока весна ещё не вступила в свои права. Этот трейл – испытание для самых стойких и смелых спортсменов.
Белый CITYTRAIL
Белый CITYTRAIL
Когда и где: 8 марта, Обское море, Новосибирск.
Если лёд не тает сам, его следует растопить. Именно этим займутся любители бега в самый популярный мартовский праздник. Дистанции в 10 и 21 км уже ждут своих героев.
Горный трейл «Полюд-Ветлан-2023»
Горный трейл «Полюд-Ветлан-2023»
Когда и где: 11 марта, Красновишерск, Пермский край.
Берег Вишеры – один из самых популярных маршрутов в регионе, привлекающий тысячи туристов, а теперь ещё и атлетов. Ведь в этом году именно там пройдёт масштабный горный трейл.
Baikal Ice Trail
Baikal Ice Trail
Когда и где: 11-12 марта, Старая Ангасолка, Иркутская область.
Это забег для тех, кто хочет увидеть Байкал в первозданном виде, вдали от толп туристов. Тут спортсменов будут окружать только лёд, снег и одни из старейших гор на земле – Хамар-Дабан. Будьте готовы любоваться самым глубоким озером на протяжении 10 или 22 км.
Весенний Марафонъ «Орден Св. Екатерины»
Весенний Марафонъ «Орден Св. Екатерины»
Когда и где: 12 марта, Санкт-Петербург.
Удельный парк готов встречать героев, дресс-код этого года: золотистые цвета с элементами Петровской эпохи. Главная награда марафона – медаль в виде Ордена Святой Екатерины – достанется каждому финишёру.
Марафон «Горячий лёд»
Марафон «Горячий лёд»
Когда и где: 18 марта, Дивногорск.
Красноярское море станет местом проведения марафона, в котором участники смогут не только бежать, но и ехать. Лыжи, бег или велосипед – выбирайте, что подходит именно вам, и готовьтесь к ледяному путешествию по замёрзшей глади воды.
Dagestan Wild Trail
Dagestan Wild Trail
Когда: 18-19 марта.
Уникальная возможность увидеть настоящий горный Дагестан своими глазами и исследовать его. Маршрут забега проходит через ущелья, пики и плато со старыми аулами, сохранившими местный колорит.
Swimcup Indoor
Swimcup Indoor
Когда и где: 19 марта, Москва.
Скучаете по воде? Тогда вам в спортивный комплекс SportStation! Здесь в 70-метровом бассейне пройдут соревнования по правилам заплывов на открытой воде, где нужно плыть по кругу.
Трейл-марафон «Карадаг»
Трейл-марафон «Карадаг»
Когда и где: 19 марта, Феодосия, Крым.
Карадаг – не просто название, а уникальный и невероятно красивый горно-вулканический массив. Именно там проходит трасса эколого-просветительского марафона. Всё время мира останавливается, чтобы участники смогли насладиться красотой природы.
XXV Лыжный марафон «Настоящий Мужик»
XXV Лыжный марафон «Настоящий Мужик»
Когда и где: 25 марта, Чусовой, Пермский край.
Уже 26 лет этот марафон объединяет любителей лыжных гонок и сильнейших действующих лыжников, снова и снова побивая рекорды по количеству участников. Трасса не самая простая, но вызов – это лишь этап на пути к самосовершенствованию.
Ночной забег
Ночной забег
Когда и где: 25 марта, Красноярск.
Нет способа лучше поддержать акцию «Час Земли», чем пробежать по тёмному, обесточенному городу, используя лишь фонарик. Невероятная атмосфера и положительная энергия уже ждут тебя на дистанциях 2 и 5 км.
Главные спортивные события марта-2023: фигурное катание, лыжный марафон и много бега
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