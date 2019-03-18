Главные спортивные события марта-2023: фигурное катание, лыжный марафон и много бега

Фигурное катание, финал Гран-при России – 2023

Когда и где: 2-5 марта, Санкт-Петербург.

Лучшие фигуристы страны соберутся в одном месте не только, чтобы посоревноваться между собой, но и чтобы показать невероятное шоу. Любители льда и ярких костюмов, музыки и невероятных элементов просто не могут это пропустить.