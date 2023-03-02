Упражнение «молотки» — одно из лучших для увеличения объёма рук. Как его правильно делать?

Это несложное, но крайне эффективное упражнение, которое поможет вам накачать руки, ведь оно задействует множество мышц. Это сгибание рук с гантелями, но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать, чтобы «молотки» принесли пользу.

Борис Ильин фитнес-тренер World Class Это одно из лучших упражнений для развития плечелучевых мускулов. В нём также участвуют бицепс и частично плечевая мышца, в меньшей степени короткий и длинный лучевые разгибатели запястья.

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В чём плюсы «молотков»?

Упражнение способствует улучшению рельефа рук, а также повышает силу хвата. Оно односуставное и при этом изолированное, то есть, если вы хотите увеличить объём мышц и прокачать бицепс, «молотки» – на 100% ваш выбор.

За счёт нагрузки на плечелучевую мышцу, ваши руки не будут выглядеть непропорциональными и проработаются гармонично и постепенно.

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Фото: istockphoto.com

Какие ошибки допускаются при выполнении?

Несколько неточностей в технике могут всё перечеркнуть. Речь идёт, конечно, о «читинге» (самообман), который многие очень любят. Вы должны находиться в статичном положении, ни в коем случае не раскачиваться, не добавлять амплитуду. Это зарубит эффективность на корню.

Чтобы этого избежать, нужно подбирать правильные веса. Самое главное – качество выполнения. Вес гантелей должен позволять вам работать только руками. Если же на пятом повторении вы уже начинаете раскачиваться, чтобы как-нибудь вскинуть снаряд вверх, то уже допускаете ошибку.

Как правильно делать «молотки»?

Есть множество вариаций техники: стоя, сидя, с гантелями, со штангой или в блоке. Мы рассмотрим самый классический вариант – стоя с гантелями.

Техника выполнения

Встаньте прямо, возьмите гантели и опустите руки, ваши ладони должны быть повёрнуты к телу.

На выдохе согните предплечье одной из рук до угла 90 градусов в локте, поднимите гантель к плечу, при этом большой палец должен смотреть вверх.

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните то же самое другой рукой.

Не делайте резких движений, выполняйте упражнение медленно.

Спину держите ровно и не добавляйте амплитуды.

Фото: istockphoto.com

Руки можно чередовать или сгибать обе одновременно. «Молотки» могут выполняться в несколько подходов, но не забывайте и про отдых, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

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