Не упустите уникальный сезон на Байкале! 3 идеи от опытного путешественника для поездки

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story В самом начале марта, когда первые весенние ветры раздувают февральский снег, в Восточной Сибири наступает уникальный природный сезон – сезон байкальского льда. Открывается он не всем и не всегда, но если открылся – это любовь с первого взгляда. Как провести активные выходные на ещё зимнем Байкале, расскажу ниже.

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На коньках по льду

Про такие явления говорят: «Страшно красиво». Когда впервые ступаешь на байкальский лёд, прозрачный как стекло и подчёркнуто хрупкий, кажется, что следующий шаг точно станет последним. Но первое впечатление обманчиво: в начале прошлого века, когда Кругобайкалка ещё не была построена, по льду озера даже прокладывали железную дорогу.

И если уж монолитный байкальский лёд выдерживал многотонные рельсы, то группу конькобежцев осилит тем более. Ключевые точки для катания – Малое море, Мыс Хобой и Большое Голоустное, где в лёд врезаются миллиарды метановых пузырьков.

Ну и, конечно, Листвянка: в выходные солнечные дни, когда здесь собирается весь Иркутск, есть вероятность не только покататься самому, но и застать ледовое шоу, что в декорациях Байкала смотрится невероятно.

Фото: istockphoto.com

К ледяным пещерам на «Хивусе»

Самые впечатляющие локации Байкала – ещё и самые труднодоступные. Добраться к ним можно на «Хивусах» – судах-амфибиях на воздушных подушках, которые «плывут» надо льдом на довольно приличной скорости.

Поездку на «Хивусах» можно назвать если не экстремальной, то экзотичной точно: их активно используют спасатели и патрули, пассажиров же они перевозят не так часто.

«Хивус» даёт возможность увидеть и величественные торосы, образованные при столкновении ледяных глыб, и врезающиеся в скалы сокуи, и многослойные штормовые наплески. Бонусом идут остановки «по требованию» и миллион фото в самых топовых байкальских локациях.

Фото: istockphoto.com

О том, куда ехать за активным отдыхом в первый месяц весны, читайте в этой статье

Комбинированный поход по Байкалу

Опытным подготовленным путешественникам на Байкале доступно особое предложение: комбинированный многодневный поход на коньках или лыжах. За несколько дней можно пересечь озеро с запада на восток или обойти Ольхон.

Идти придётся в том числе и пешком – с кошками или ледоступами. Обходить ледяные торосы и открытую воду, выходить на берег и подниматься на смотровые для уточнения маршрута. Замирать от восторга на закате, вглядываясь в звёздное небо. «Слушать» Байкал, лёжа на льду. Чувствовать силу стихии и собственную силу.

И каждый раз возвращаться в лагерь, чтобы продегустировать настоящие позы (буузы), следуя правилу «трёх О»: откусить сверху, отпить жидкость, а затем съесть и обалдеть. Главное, что нужно сделать перед таким походом – «побурханить», то есть задобрить подношениями духов. А там и до исполнения желаний недалеко.

Немного образовательного контента

Чем же уникален лёд Байкала и почему так сильно отличается от знакомого нам белого льда где-нибудь на Неве или Яузе? Дело в том, что Байкал замерзает неравномерно, в несколько этапов:

первым отдаёт тепло поверхностный слой; достигая 4°C, остывшая вода тяжелеет и опускается вниз, а её место занимает вода с глубины;

этот круговорот продолжается до тех пор, пока толща не примет одну температуру;

затем температура верхнего слоя вновь начинает падать, и на отметке 0°C вода постепенно кристаллизуется со скоростью около 5 см в сутки;

во время замерзания воздух не успевает подняться на поверхность, создавая в толще льда удивительные текстуры – вытянутые «гвоздики», увенчанные пузырьком-«шапкой», и круглые метановые шарики разного диаметра; выглядит это очень фактурно и необычно.

Фото: istockphoto.com

Лёд Байкала – это удивительное явление, рассказывать про которое можно бесконечно. Но лучше приехать, увидеть, услышать и сохранить в памяти тысячи удивительных оттенков, форм и текстур.

О том, как организовать поездку на Байкал самостоятельно, читайте по ссылке