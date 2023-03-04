Тёплые, лёгкие, яркие и база: 15 трендовых трикотажных костюмов от 2000 рублей

Если весна вдохновляет на модный эксперимент, но вылезать из худи и треников не хочется, предлагаем прикупить их актуальные версии.

Ольга Астафьева fashion-обозреватель, стилист по типажам внешности Кажется, сегодня по своим гардеробным предпочтениям все люди делятся на две категории: поклонников трикотажных костюмов и их ненавистников. Во вторую входят те, кто пока просто не нашёл свой идеальный вариант. Также туда можно угодить, если нет представлений о модных возможностях подобных решений. Разбираемся со всеми пунктами по порядку.

Как комплектовать худи, чтобы образ выглядел свежо? Можно ли вписать эту вещицу в офисный гардероб? Подробно говорим ЗДЕСЬ.

Если коротко, то по отдельности и худи (свитшот), и трикотажные брюки могут использоваться в самых разных луках. Осталось понять, какие их версии сегодня попадают в категорию актуальных.

Фото: istockphoto.com

На самом деле выбор велик. Если мы берём верх, то тут есть опции: худи (с капюшоном), свитшот (без него), зип-худи (с замочком). В каждом из вариантов имеются настройки по длине и объёму. Верх может закрывать ягодицы или быть укороченным, демонстрируя живот. По низу в нашем распоряжении две модели: зауженные на щиколотке (с манжетой) и широкие.

Цвет — это ещё один параметр, на который можно ориентироваться, если хочется чего-то нового, но без кардинальных перемен. Вы просто берёте привычный крой — треники с манжетой и оверсайз-худи, а по колористике опираетесь на тренды. Предлагаем разобрать самые модные цвета этой весны.

Фото: Lamoda, Sela, Wildberries

Красный и жёлтый

Вся тёплая гамма будет актуальна. Стоит рассматривать красный, оранжевый и жёлтый в самых ярких воплощениях. Разбелённые версии — пастели — тоже актуальны. Тут и классический розовый, и коралловый, и персиковый. По-прежнему в тренде яркая фуксия. Что-то среднее между красным и розовым — это оттенок Viva Magenta, который институт Pantone назвал цветом 2023 года.

Помним, что по всем вариантам доступны и более приглушённые версии. Особенно это важно для мужчин, которые могут быть не слишком настроены на буйство красок. Хотя для женщин тоже важно помнить о данной опции — яркие цвета идут не всем.

Фото: Lamoda, Wildberries, O'STIN

Зелёный и синий

Условно «холодная» гамма тоже представлена в сезоне широко. Зелёный цвет будет иметь сразу несколько модных версий: от нежного травяного до изумрудного. Можно брать более тёмные и приглушённые оттенки.

Синий переживает новый взлёт популярности. Вернётся оттенок электрик. Также Pantone предлагает разные варианты голубого: от разбелённой бирюзы до классического. Мягкие оттенки синего — это те, в которые капнули немного серого. Они универсальны. Идут практически всем.

O'STIN, 1998 руб. Фото: O'STIN

Фиолетовый

В отличие от синего, этот цвет переживает упадок. Долгое время все грезили и яркими его версиями, и разбелёнными, а сейчас в списке только пара смягчённых оттенков. Pantone предлагает версию «крокус» — сиренево-сероватый. Также есть очень светлый лиловый. Оттенок называется Gray Lilac.

Если вы фанат фиолетового, трендовые списки можно отложить в строну. Выбирайте оттенок, который нравится и подходит под природный колорит.

TOP TOP, 7989 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Базовые цвета

Речь про оттенки, которые хорошо сочетаются с другими. Могут ли здесь быть тренды? Логично ответить отрицательно, ведь это что-то очень нейтральное. Но Pantone считает иначе. По каждому сезону собирается также и базовая палитра. На весну и лето нам предлагают: светлый серый, молочно-шоколадный, коричневый, хаки. Также в списке есть нейтральный синий и очень светлый зеленоватый.

O'STIN, 2898 руб. Фото: O'STIN

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