Таким способом можно выявить даже дефицит белка в рационе питания.

Как по состоянию языка определить, что не так в организме? Врач назвала 9 симптомов

Язык человека может многое рассказать о состоянии здоровья. Например, осмотр этого органа как метод диагностики — особенность традиционной китайской медицины, эта процедура проводилась ещё во времена династии Шан (с 1600 г. до н.э. до 1000 г. до н.э.)

Анна Горбачёва терапевт, врач превентивной медицины, педиатр, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Внешний вид языка может говорить не только о состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), но и о многих системных заболеваниях и дефицитах в организме человека. Расскажу о том, почему нужно следить за его состоянием и о каких заболеваниях он может говорить.

Как выглядит здоровый язык?

Чтобы понять, когда стоит «бить тревогу», нужно знать, как выглядит здоровый язык. Он имеет розовый цвет и немного шершавый на ощупь, сосочки языка должны быть чётко прорисованы. Также важны умеренная влажность, отсутствие болевых ощущений и опухлости.

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На языке может быть незначительный налёт, который легко удаляется скребком для языка или щёткой. Стоит обратить внимание и на неприятный запах, который говорит о недостаточной гигиене и большом количестве скопившихся бактерий.

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Как ухаживать за языком?

Нездоровый внешний вид языка может говорить и о недостаточной гигиене полости рта. Уход за ним так же важен, как и за зубами, поэтому, если вы хотите сохранить здоровье полости рта и всего организма, необходимо:

пить достаточное количество воды — жидкость помогает вымывать бактерии и пищу с языка, а также помогает предотвратить сухость во рту, которая увеличивает риск грибковых инфекций и кариеса;

чистить не только зубы, но и язык – используйте зубную щётку, скребок для языка или ополаскиватель для рта. Это помогает убить бактерии и убрать мёртвые клетки, которые могут вызвать неприятный запах;

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отказаться от курения — сигареты могут вызывать раздражение и сухость слизистой, способствовать развитию такого заболевания, как лейкоплакия (поражение слизистой).

Регулярная чистка всей полости рта улучшает самочувствие и может влиять на другие процессы в организме, например, на нормализацию артериального давления.

О каких болезнях может рассказать состояние языка?

При наличии патологий язык меняет свою текстуру и цвет:

Плотный налёт на языке

Существует большое количество разновидностей налётов на языке — от белого до грязно-жёлтого и даже чёрного. Нужно понимать, что любые образования на поверхности этого органа не норма и могут говорить о проблемах с пищеварением, таких как:

нарушение ферментативной функции, перистальтики;

дисбиоз кишечника;

паразитарные болезни;

дефициты в макро- и микронутриентах;

нарушение в эндокринной системе.

Налёт может быть признаком стоматита — инфекции слизистых оболочек рта, воспаления, инфекции или же последствием стресса, а также иммунных и эндокринных нарушений.

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Белый «волосатый язык» может говорить об иммунодефиците, ВИЧ-заболевании, особенно в сочетании с кандидозом — белый творожистый налёт на языке.

Чёрный «волосатый язык» может появиться после приёма антибиотиков, говорить о грибковой инвазии в нижних отделах ЖКТ и воздействии микотоксинов на весь организм человека.

Язвы на языке

Образование язв круглой формы характерно для сифилиса. Чувство стресса, усталости и беспокойства также является распространённой причиной воспалённого дефекта.

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Medical Case Reports volume, обнаружили значительную связь между депрессивными симптомами и появлением язв во рту.

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Обычно язвы проходят в течение нескольких недель, при выявлении причины и появления и необходимом лечении. Однако стоит также избегать острой, солёной и кислой пищи и агрессивных средств очистки полости рта (например, пасты, содержащей лаурилсульфат натрия).

Ярко-красный язык

При распространённой «детской» инфекции – скарлатине – язык становится малиновым, с чётко выраженными сосочками. Это один из главных признаков, по которым можно поставить диагноз при осмотре.

Дефицит витамина B12, фолиевой кислоты или железа также может вызвать покраснение языка.

Блестящий, слишком влажный язык

При В12-дефицитной анемии (пернициозной анемии) язык имеет вид «лакированного» с характерным блеском.

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Трещины на языке

Наличие значительных трещин на языке говорит о вирусных и бактериальных инфекциях или множественных дефицитах в организме, в том числе о дефиците белка в рационе питания.

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Пятна на языке

«Географический» язык связывают с аллергической предрасположенностью человека. Рельефные пятна могут говорить о проблемах с пищеварением, появляются при афтозном стоматите (небольшие поверхностные изъязвления слизистых оболочек) и глоссите (воспаление тканей языка).

Отпечатки зубов на языке

Если после пробуждения вы заметили отпечатки зубов на языке, то это может свидетельствовать о проблемах с печенью, почками, нарушении лимфодренажной системы.

Отёк языка

Отёчный язык говорит о различных аллергических реакциях немедленного типа или же травме органа, в том числе реакции на пирсинг. Иногда отёк сопровождает заболевания щитовидной железы.

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Боль и бугорки на языке

Если у вас болит язык или есть бугорки, это может быть признаком инфекции или воспаления, вызванного травмой — вы могли случайно прикусить язык или обжечься горячим напитком или едой.

Когда следует незамедлительно обращаться к врачу?

Необходимо обратиться за медицинской помощью, если:

вас беспокоят цвет языка или любые изменения в ощущениях, которые не проходят длительное время;

вы заметили какие-либо шишки и непроходящие уплотнения;

язык распух после употребления определённой пищи. Отёк может распространиться на заднюю часть горла и привести к затруднению дыхания;

у вас незаживающая язва во рту — в редких случаях это может быть признаком рака полости рта;

у вас необъяснимая и сильная боль/зуд в языке, которая продолжается в течение нескольких дней;

у вас есть белое пятно/пятна на языке, которое не проходит в течение двух недель.

Фото: istockphoto.com

Язык не только может показать наличие тех или иных заболеваний, но и, наоборот, повлиять на работу некоторых систем. Поэтому важно ухаживать за полостью рта и следить за появлением различных изменений.