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Как накачать спину в домашних условиях без гантелей — комплекс упражнений для начинающих

Как накачать спину без гантелей? 4 лучших упражнения для новичка
Анна Мотина Виктор Обморнов
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Как накачать спину без гантелей?
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Вам понадобится ленточный эспандер.

Прокачка спины – важный момент для гармоничного развития тела. Чаще всего для укрепления этих мускулов используются гантели, но с отягощениями нравится работать не всем. Если вы из тех, кому не нравятся тренировки с весом или просто больше любите заниматься дома, наш сегодняшний комплекс упражнений для вас.

<a href="https://www.championat.com/authors/6423/1.html">Анна Мотина</a>
Анна Мотина
фитнес-тренер World Class

Для укрепления и роста мышц спины необходимы разного рода тяги. Самое простое упражнение в домашних условиях – это подтягивание на турнике. Если снаряда дома нет, он точно отыщется на уличной площадке.

По ссылке рассказали, как накачать бицепс без турника и гантелей.

Подтягивания

Техника выполнения

  • Зацепитесь руками за перекладину, выпрямите руки.
  • На выдохе подтянитесь, сгибая руки в локтях и стараясь коснуться подбородком перекладины.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 5-7 повторений.

Если обычные подтягивания даются трудно, можно привязать к турнику резиновый эспандер и наступить на него ногами. Он возьмёт часть нагрузки на себя, и упражнение будет делать намного легче.

Фото: istockphoto.com

Тяга к поясу одной рукой с эспандером

Техника выполнения

  • Зафиксируйте эспандер под стопой впереди стоящей ноги.
  • Вторую ногу отставьте назад, слегка наклонитесь вперёд, спину при этом держите ровно.
  • Если впереди стоит левая нога, правой рукой возьмитесь за рукоятку эспандера.
  • На выдохе согните руку в локте и подтяните рукоятку эспандера к поясу.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните по 10-15 повторений на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

О том, как накачать трицепс без гантелей, читайте по ссылке.

Становая тяга с эспандером

Техника выполнения

  • Поставьте ноги чуть уже ширины плеч, обвяжите эспандер вокруг стоп так, чтобы он был натянут, когда вы стоите в полный рост с опущенными руками.
  • На вдохе медленно нагнитесь, спину при этом держите прямой.
  • На выдохе так же медленно выпрямитесь, натягивая эспандер.

Выполните 10-15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Тяга к поясу двумя руками с эспандером

Техника выполнения

  • Поставьте ноги чуть уже ширины плеч, зафиксируйте эспандер под стопами.
  • Немного отведите таз назад, наклонитесь вперёд, спину держите прямой.
  • Руками возьмитесь за рукоятки эспандера.
  • На выдохе подтяните руки к поясу, согнув их в локтях.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 10-15 повторений и повторите весь комплекс ещё раз.

Фото: istockphoto.com

Тренируйтесь не на количество, а на качество: в первую очередь нужно отработать технику выполнения упражнений, чтобы потом делать их на автомате. А если вам захочется разнообразить тренировочный план, можно присмотреться к подвесным петлям по типу TRX. Они позволят включить в тренировку множество интересных упражнений.

В этом материале рассказали, как накачать плечи без турника и гантелей.
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