Готовы поплавать с акулами? Даже ради такого роскошного видео?
Кажется, именно так ведёт себя человек, который полностью поборол свою тревожность. @travellinggateway
Готовы поплавать вместе с акулами? Даже ради такого роскошного видео?
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